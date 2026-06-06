“El dinero con mucha discreción”: enciende la polémica colecta de 1,500 pesos por niño para fiesta de círculo infantil en Artemisa

La persona anónima y autora del post calificó la situación de vergonzosa y amenazó con revelar identidades

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Una publicación anónima en el grupo de Facebook Compra venta Artemisa desató una polémica en redes sociales cubanas al difundir capturas de un chat de WhatsApp donde padres de un círculo infantil organizaban una colecta de 1,500 pesos por niño para costear una fiesta de fin de curso, incluido un regalo a las educadoras.

El mensaje del chat, acordado "a mayoría de votos" en una reunión de padres, detallaba que el dinero debía entregarse antes del 15 de junio y que la actividad estaba pautada para el 26 de ese mes.

Además de la colecta, tres madres se comprometieron a llevar cada una una panetela para las maestras. El chat pedía explícitamente discreción.

Imagen: Facebook/Compra venta Artemisa

"«Por favor, el dinero con mucha discreción a las seños si es posible en la mochilita del niño si vamos a cuidarlas que ellas nos están ayudando", solicitó.

La persona anónima autora del post calificó la situación de vergonzosa y amenazó con revelar identidades. "Esto está ocurriendo en Cuba, en momentos tan difíciles, los cubanos somos una vergüenza de gente... esta vez oculté los nombres, la próxima voy a revelar identidades y va directo a la ministra".

La publicación generó una reacción dividida. Una usuaria identificada como Elaine Canuet Cabrera respondió públicamente criticando el anonimato. "Vergüenza de gente es quien no da la cara y utiliza las redes sociales para esconderse", dijo.

Captura de Facebook/Compra venta Artemisa

La mayoría de los comentaristas defendieron a las educadoras y señalaron que la práctica de colectar dinero para fiestas escolares existe en Cuba desde hace décadas.

"Eso siempre existió, los padres se ponen de acuerdo y el que no puede no pasa nada, el niño participa igual", escribió Leydi Lasso. Aylin Ferreiro, con 21 reacciones, añadió que "de cuándo para acá las fiestas de las escuelas las ha pagado la institución, siempre ha sido gracias al sacrificio de los padres".

Sin embargo, voces críticas apuntaron a la carga económica real que representa esa cifra. "Creo que apretaron con los 1500 por niño, habrá algunos que pueden pero la mayoría imagino que no, todos no tienen salarios altos, ni negocios ni familiares en el extranjero", escribió un participante anónimo.

Carles Durán fue más directo: "No son sólo 1500 pesos, cifra nada despreciable para el cubano; la panetela no cuesta menos de 2000. Hemos normalizado eso en Cuba como otras tantas cosas mal hechas", razonó.

La polémica refleja una tensión estructural del sistema educativo cubano. La educación es formalmente gratuita, pero en la práctica los padres financian desde ventiladores hasta fiestas de graduación ante la incapacidad del Estado de cubrir esas necesidades.

Desde 2016 hay documentación de cómo algunos maestros sancionaban o marginaban a alumnos cuyos padres no aportaban dinero.

El salario de las educadoras de círculo infantil equivale a entre seis y veinte dólares mensuales al cambio informal, según la categoría.

Rafael Lahera Atencio mencionó en los comentarios que el salario de las educadoras es de 5,000 pesos mensuales, calificándolo de insuficiente.

El youtuber Frank Camallerys recordó en diciembre de 2025 con humor que en su escuela "todos los cursos ponían 1 CUC para comprar el ventilador y todos los cursos se desaparecía".

La respuesta institucional agravó el malestar. Sailys Uria informó en los comentarios que la Dirección de Educación tomó una decisión sectorial a raíz de la denuncia.

"Gracias a esta persona, ahora los niños tendrán una fiesta más, y esa es la decisión sectorial: sin trajes ni local para el evento", señaló.

Muchos padres percibieron la medida como un castigo colectivo a los niños, lo que intensificó el debate sobre quién es realmente responsable de las carencias del sistema educativo en la isla.