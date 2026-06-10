Iglesia lleva alimentos a más de 40 niños y embarazadas en asentamiento vulnerable de Ciego de Ávila

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La Iglesia Episcopal San Lucas de Ciego de Ávila visitó este miércoles el asentamiento del antiguo Motel Las Cañas y entregó comidas preparadas a más de 40 personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas niños en receso escolar, adolescentes y embarazadas.

El sacerdote Roberto Faya Amaro publicó la acción en su perfil de Facebook con imágenes de los alimentos preparados: arroz blanco, sopa con vegetales, embutidos tipo mortadela y plátano maduro frito, servidos en cajas de cartón.

«A Dios, infinitas gracias por poder ser canales de su Amor y Misericordia. Más de 40 niños y niñas, adolescentes y muchachas embarazadas recibieron hoy estos alimentos preparados con todo amor y dedicación», escribió Faya Amaro.

Además de comida, la congregación llevó calzado donado por sus propios miembros: un par de zapatos y unas sandalias.

«También llevamos un par de zapatos y unas sandalias de donación de hermanos de nuestra Comunidad», detalló el rector.

El antiguo Motel Las Cañas, ubicado en la periferia de la ciudad, fue utilizado como centro de atención sanitaria durante la pandemia de COVID-19 y hoy alberga a familias en situación de precariedad.

Esta acción se enmarca en un ministerio de asistencia alimentaria sostenido por donantes privados que la misma iglesia viene desarrollando desde hace meses en Ciego de Ávila.

En abril, la Iglesia Episcopal San Lucas ya había repartido 46 comidas en dos jornadas semanales —martes y jueves— a ancianos y personas vulnerables de la ciudad.

La iniciativa responde a un vacío que el propio Estado cubano ha reconocido: en marzo, un directivo de Trabajo y Seguridad Social admitió públicamente que Cuba no tiene recursos para atender a todas las personas vulnerables: «Este presupuesto no es un presupuesto amplio que permita llegar a todas las personas».

En Ciego de Ávila, la crisis alimentaria es especialmente aguda: la carne distribuida por la libreta de racionamiento solo llega a menores de seis años, dejando a adultos mayores y otras personas sin acceso a proteínas básicas.

En diciembre de 2025 se documentaron casos de niños hurgando en la basura en busca de alimento en esa misma provincia.

Ante el colapso del sistema de asistencia social, las iglesias han asumido un papel protagónico en todo el país. El pasado lunes, una congregación metodista de Trinidad, en Sancti Spíritus, repartió comida caliente pese a la lluvia, cocinando al aire libre con fogones de leña.

Faya Amaro cerró su publicación con un compromiso que resume la labor de su comunidad: «Seguiremos llevando el pan material y el alimento espiritual a hijos e hijas de Dios en estas tierras».