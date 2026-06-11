Díaz-Canel quiere convertir basura en «ingresos millonarios» para Cuba

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Miguel Díaz-Canel defendió este martes la idea de convertir los residuos en una fuente de ingresos para la economía cubana durante una visita a dos entidades del Grupo Empresarial de Reciclaje (GER) en La Habana, en medio de una crisis de basura que continúa afectando a la capital y que el propio gobierno reconoce no haber logrado solucionar.

De acuerdo con un reporte de la Presidencia de Cuba, tras recorrer instalaciones dedicadas al procesamiento y comercialización de materiales reciclables, el gobernante destacó el potencial económico de una actividad que, según afirmó, puede generar recursos que el país necesita en un contexto de profundas dificultades financieras.

La primera parada del recorrido fue la Unidad Empresarial de Base «Alfredo Ramonal», ubicada en el municipio de Regla, donde se clasifican y procesan residuos no ferrosos. Posteriormente visitó la empresa Desequip, encargada de las operaciones de importación y exportación del GER bajo la supervisión del Ministerio de Industrias.

La visita ocurre en un momento especialmente complejo para La Habana. La capital produce diariamente entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos, pero las dificultades con el combustible y la falta de equipamiento han limitado seriamente la capacidad de recogida. En mayo pasado, apenas 44 de los 106 camiones recolectores disponibles se encontraban operativos.

Durante el recorrido por la UEB «Alfredo Ramonal», la directora de la entidad, Sadie Jiménez Condés, explicó cómo la empresa ha logrado mantener sus operaciones pese a los apagones que afectan al país.

«Tenemos horarios de trabajo diferenciados con transporte eléctrico para los trabajadores. Se interesó mucho por el salario y la fluctuación de los trabajadores. Aquí no fluctúan; la plantilla de obreros siempre está cubierta y están muy contentos por el salario que tienen, que los motiva a seguir», afirmó.

Según datos ofrecidos por la dirección de la unidad, el salario medio supera los 40,000 pesos mensuales y las utilidades acumuladas hasta mayo rebasan los tres millones de pesos.

Díaz-Canel insistió en que parte de esos ingresos debe destinarse a mejorar las condiciones laborales y atender problemas sociales de los trabajadores, entre ellos las dificultades de vivienda.

La empresa también anunció proyectos para ampliar su capacidad de procesamiento. Entre ellos figura la instalación de una trituradora para cobre y sistemas que permitirían dotar de autonomía energética a algunas áreas productivas.

Más tarde, en Desequip, el mandatario conoció detalles de un nuevo sistema de gestión local de residuos que comenzó a implementarse recientemente en La Habana. La iniciativa surgió a partir de estudios realizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) y busca aumentar la recuperación de materiales reciclables sin necesidad de realizar grandes inversiones o incrementar la plantilla laboral.

Marian Herrera Delgado, integrante del equipo de recuperación de la Empresa de Recuperación de Materia Prima de La Habana, explicó que el sistema ya ha comenzado a generar mayores ingresos por exportaciones, aunque todavía enfrenta desafíos importantes, como la puesta en funcionamiento de una aplicación móvil y una mayor participación de la población y de los actores económicos no estatales.

El Grupo Empresarial de Reciclaje reportó exportaciones cercanas a los 50 millones de dólares durante 2025 y prevé extender este modelo de gestión al resto del país.

Durante el encuentro, Díaz-Canel defendió una mayor organización comunitaria para impulsar la clasificación de residuos desde los barrios y facilitar la participación de empresas estatales, negocios privados y ciudadanos en las cadenas de recuperación de materias primas.

Sin embargo, el discurso oficial sobre las potencialidades económicas del reciclaje contrasta con la realidad que enfrentan diariamente los habaneros. La ciudad dispone de apenas unos 10.000 contenedores de basura, cuando las estimaciones oficiales indican que necesitaría entre 20,000 y 30,000 para cubrir adecuadamente la demanda.

A ello se suma otro dato revelador: en noviembre de 2025, las propias autoridades reconocieron públicamente que no contaban con cifras precisas sobre el volumen total de residuos que genera la capital, una situación que ha dificultado la planificación de soluciones a largo plazo para una crisis que sigue siendo visible en numerosos barrios de La Habana.