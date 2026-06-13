Llueven memes a Díaz-Canel tras su despeinada aparición televisiva

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El presidente Miguel Díaz-Canel salió el viernes a la televisión cubana a hablar de reformas económicas y terminó protagonizando algo muy distinto: una avalancha de memes que inundaron las redes sociales en cuestión de horas, todos apuntando al mismo blanco: su cabello blanco, largo y completamente alborotado.

La aparición ocurrió en el programa Revista Buenos Días de la televisión nacional, donde el mandatario —vestido con una camisa de manga corta de cuadros azules y blancos, micrófono de solapa y fondo de vegetación verde tropical— gesticulaba con ambas manos, perdía en el vacío su mirada mientras explicaba sus muy tardíos planes para salvar la economía cubana. Lo que nadie esperaba era que la verdadera protagonista de la jornada fuera su cabellera.

Las imágenes del programa televisivo del viernes 12 de junio se viralizaron de inmediato. Los cubanos dentro y fuera de la isla no tardaron ni un suspiro en ponerse creativos: collages, anuncios falsos, comparaciones con personajes animados y juegos de palabras se multiplicaron a una velocidad que ningún apagón pudo frenar.

Uno de los memes más celebrados fue un falso anuncio publicitario de Pantene Pro-V titulado «Resistencia Capilar Creativa», que mezclaba con maestría frases y titulares políticos serios de la propaganda del régimen con el eslogan del champú: «Combate el daño desde el 1er uso». La ironía era tan afilada que casi cortaba.

Otro meme jugó con la frase «Mira, yo me erizo», aludiendo a aquella pobre mujer que aún se emocionaba con las arengas del poder político cubano, acompañada de una foto de alguien con el cabello literalmente de punta, en referencia directa al aspecto del gobernante. Un tercer collage comparó a Díaz-Canel con un personaje animado amarillo de plumas alborotadas —un pollito enojado— y con el «hombre de amarillo» de la serie de televisión From. La semejanza, según los internautas, era innegable.

Los comentarios en Facebook no se quedaron atrás. «Ni Sedal se atrevió a tanto», escribió uno. «Se lavó la cabeza con jabón de sosa cáustica», especuló otro con toda la lógica del mundo, dado que el champú lleva meses sin aparecer en las tiendas cubanas. «No le ha llegado el shampoo», remató un tercero. Alguien sugirió que «necesita un tin de todo», en referencia al tema repartero de moda. Otro internauta fue más filosófico: «El karma existe». Y uno más, con puntería quirúrgica: «Para lo único que tiene talento es para comediante».

La ironía mayor es que Díaz-Canel llegó a esa entrevista a anunciar un tardío e insuficiente paquete de reformas económicas que incluye autonomía municipal y empresarial, apertura a la inversión extranjera y de la diáspora, y desbloqueo de las MIPYMES —medidas inspiradas, según él mismo dijo, en los modelos de China y Vietnam, y evaluadas con ayuda de inteligencia artificial. «En cada detalle de la vida de las cubanas y los cubanos, en cada detalle familiar, en cada detalle de nuestra economía, hay situaciones sumamente complejas», reconoció el mandatario, sin que nadie pudiera discutirle eso.

El contexto en que se produjo la aparición no tiene nada de cómico: Cuba ha registrado en mayo y junio déficits eléctricos por encima de los 2,000 MW, lo cual ha dejado a más del 65% del país sin electricidad de forma simultánea. El propio Díaz-Canel reconoció que en los últimos cinco meses solo había llegado un barco de petróleo a la isla. Más de 2.7 millones de cubanos sufrían escasez de agua potable a finales de mayo, vinculada directamente a la crisis eléctrica.

No es la primera vez que Díaz-Canel se convierte en materia prima para el humor cubano. En 2020, los gráficos hechos a mano que usó en televisión generaron el popular hashtag #CaneloArtAttack. En 2022, una foto frente al mar y su pronunciación del inglés alimentaron oleadas de choteo. En marzo de este año, su deterioro físico visible ya había desatado otra ronda de análisis irónicos. El pueblo cubano, que no tiene luz, ni agua, ni champú, pero sí tiene humor y está cansado de planes y medidas y contramedidas que en el fondo no pretenden cambiar nada realmente, dispara sus burlas cada vez que el mandatario aparece en pantalla. «La hora de los memes está dada», resumió un internauta con la precisión de un buen cronista.