«Es insólito que 27 democracias financien a la dictadura en el Caribe»: Hermann Tertsch llama a poner fin al acuerdo UE-Cuba

El eurodiputado español Hermann Tertsch (VOX, grupo Patriots for Europe) publicó un vídeo desde Bruselas en el que calificó de «insólito» que 27 democracias europeas financien a la dictadura cubana y exigió el fin inmediato del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba.

El vídeo fue grabado luego de que un pequeño grupo de activistas pro-régimen se concentraran bajo el lema «Europe Wake Up / Let Cuba Breathe», convocados por la Embajada de Cuba en Bélgica junto a organizaciones de izquierda como el partido PVDA/PTB, Cubanismo.be y la central sindical FGTB.

Tertsch ironizó sobre la escasa asistencia al acto, calificando a los manifestantes de «cuatro gatos» y atribuyendo la baja concurrencia a la ausencia de los socialistas españoles del PSOE. «En cuanto los del PSOE están a otra cosa, los defensores de la dictadura comunista son cuatro charos y un tambor», escribió el eurodiputado en X el pasado martes.

«Es insólito que estén 27 democracias financiando a la dictadura en el Caribe. La dictadura está acabada y caerá pronto, pero hay que acabar antes con ese acuerdo europeo y con los pagos», afirmó Tertsch en el vídeo.

El contexto inmediato de sus declaraciones es la votación programada para este jueves en el Pleno de Estrasburgo de una resolución sobre la situación en Cuba, impulsada principalmente por el grupo Patriots for Europe, que solicita la suspensión del ADPC, el cese de las subvenciones europeas al régimen y la liberación de los presos políticos cubanos.

Tertsch anunció formalmente en mayo que Patriots for Europe presentaría esta resolución, señalando que Europa no puede ser «los últimos apoyos que tenga esta tiranía que lleva 67 años torturando al pueblo cubano».

La presión parlamentaria tiene respaldo creciente. En enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda con 331 votos a favor, 241 en contra y 63 abstenciones para revisar y suspender la cooperación privilegiada con Cuba, citando la presencia de combatientes cubanos en Ucrania y el uso de fondos europeos en estructuras represivas.

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, confirmó en mayo que el ADPC estaba en revisión, admitiendo que el acuerdo «no ha dado los frutos» esperados tras casi una década en vigor.

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, desterrado de Cuba en octubre de 2025, compareció el 5 de mayo ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y describió el acuerdo UE-Cuba como «una aspirina para un cáncer terrible», advirtiendo que Cuba atraviesa «la peor crisis de su historia moderna».

El pasado sábado, Tertsch también ironizó sobre la suspensión de Visa y Mastercard en Cuba, escribiendo: «Se acabó el turismo del pijerío progre, de los socialistas y sindicalistas españoles».

El ADPC, firmado en diciembre de 2016 y en vigor provisional desde noviembre de 2017, incluye una cláusula de derechos humanos que permite su suspensión en caso de incumplimientos graves, cláusula cuya activación llevan meses reclamando los sectores críticos con el régimen dentro del Parlamento Europeo.

La votación de este jueves en Estrasburgo se produce en un momento de máxima presión internacional sobre La Habana: Estados Unidos sancionó directamente a Díaz-Canel por primera vez el 4 de junio, el turismo en Cuba se desplomó un 55,8% en el primer cuatrimestre de 2026 y los apagones llegan a 20 horas en algunas zonas de la isla.