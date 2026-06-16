Trump afirma que Irán «aceptó nunca tener un arma nuclear»

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El presidente Donald Trump publicó este lunes en su plataforma Truth Social que «Irán ha aceptado nunca tener un arma nuclear», presentando ese compromiso como el logro central del acuerdo de paz alcanzado entre Washington y Teherán.

En el mismo mensaje publicado en Truth Social, Trump también desmintió como «Fake News» la versión de que Estados Unidos estaría pagando 300 millones de dólares a Irán, y atribuyó esa información a los demócratas.

La publicación llegó un día después de que Trump proclamara el acuerdo como cerrado, con su ya célebre frase: «¡Que fluya el petróleo!».

El pasado domingo, Trump anunció en Truth Social que el acuerdo con Irán estaba completo y autorizó la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz, así como el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador oficial del proceso junto a Qatar, Arabia Saudita y Turquía, también anunció ese día que el acuerdo de paz había sido «ALCANZADO», con cese inmediato y permanente de operaciones militares en todos los frentes.

La ceremonia oficial de firma quedó fijada para el viernes 19 de junio en Suiza.

Sin embargo, el acuerdo presenta importantes zonas de incertidumbre. Según un borrador filtrado a Reuters, el pacto incluiría la suspensión del programa nuclear iraní y la destrucción del material altamente enriquecido, a cambio del levantamiento de sanciones al petróleo y la liberación de activos congelados estimados entre 12,000 y 25,000 millones de dólares.

El texto contempla además un período de 60 días para negociar los términos definitivos, y persiste la disputa sobre la duración de la moratoria al enriquecimiento: Washington exige 20 años, mientras Teherán propone entre cinco y 15.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian no confirmó oficialmente el acuerdo, aunque señaló que «el camino del diálogo debe seguirse».

El proceso negociador fue accidentado. Irán suspendió las conversaciones el 1 de junio por los ataques israelíes en Líbano, y el 8 de junio declaró un cese condicionado de sus operaciones militares a que Israel detuviera sus acciones en territorio libanés.

El conflicto se inició el 28 de febrero de 2026 con la «Operación Furia Épica», una ofensiva aérea coordinada de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares y militares iraníes.

Irán respondió con misiles, drones y el cierre del estrecho de Ormuz —por donde transita el 20% del petróleo mundial—, desencadenando una crisis energética global. Estados Unidos estableció un bloqueo naval desde el 13 de abril de 2026.

La afirmación de Trump de que Irán «aceptó nunca tener un arma nuclear» refleja su lectura política del acuerdo, pero los términos nucleares definitivos aún no estaban cerrados al momento de la publicación, y el programa de misiles iraní y su apoyo a milicias regionales quedaron fuera del pacto inicial.