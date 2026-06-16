Insólito: dos «rabos de nube» se forman desde la misma nube en Camagüey

Dos trombas en altura surgieron simultáneamente desde la misma base de una nube de tormenta en el municipio de Vertientes, provincia de Camagüey, en un fenómeno que el meteorólogo aficionado Yosmelvi Páez Cornell calificó de «inédito» al publicar el video.

El fenómeno ocurrió durante la tarde del lunes 15 de junio y fue captado en video por Felipe Adrogue desde la comunidad Luace, en Vertientes.

Páez Cornell, quien sigue de cerca la actividad meteorológica en Camagüey, describió el evento con una sola palabra: «Inédito».

«Durante la tarde de ayer lunes 15 fue vista dos trombas en la altura (dos rabo de nube) desde la misma nube, como se puede apreciar en el vídeo tomado por Felipe Adrogue desde la comunidad Luace del municipio de Vertientes. Afortunadamente ninguna de las dos tocaron tierra», escribió el meteorólogo.

La magnitud visual del fenómeno fue tal que también pudo observarse desde la propia ciudad de Camagüey, a 22 kilómetros en línea recta de Vertientes.

Nancy Cansio Rivera grabó un segundo video desde el piso 12 de un edificio ubicado cerca de la terminal interprovincial de ómnibus de la capital provincial, donde se aprecia con claridad el embudo colgando de la nube.

Páez Cornell publicó ese segundo registro a las 10:55 de la mañana de este martes y lo describió como «lo nunca antes visto en Camagüey».

En la grabación se escuchan las exclamaciones de los testigos: «Miedo Dios mío... eso es un tornado, un pedacito de tierra, mira si tiene una punta larga para abajo».

En Cuba, el término popular «rabo de nube» designa una nube de embudo que desciende desde la base de un cumulonimbo sin llegar a tocar el suelo.

El meteorólogo José Rubiera, principal referente meteorológico del país, ha explicado en múltiples ocasiones la distinción: «cuando llega a tierra se llama tornado».

Que dos embudos se formen de manera simultánea desde la misma nube base es un fenómeno extremadamente raro, explicado científicamente por la presencia de múltiples núcleos de rotación o corrientes ascendentes dentro de la misma célula tormentosa, potenciadas por la cizalladura del viento en altura.

Camagüey ha registrado varios episodios similares en los últimos meses. El 29 de mayo pasado se captó una tromba en altura en Florida, también sin daños reportados, y el 26 de abril se observaron dos nubes de embudo en Ciego de Ávila y Las Tunas, aunque en ese caso desde nubes distintas y en provincias diferentes.

Anteriormente, el 28 de mayo de 2025 se reportó una tromba en altura en el propio municipio de Vertientes, con posibilidad de haber tocado tierra, y el 31 de marzo de 2025 se registró otra formación de rabo de nube en Florida, Camagüey, sin consecuencias materiales.

Estos fenómenos son más frecuentes durante el período lluvioso cubano, que se extiende de mayo a octubre y concentra aproximadamente el 80% de las precipitaciones anuales del país.