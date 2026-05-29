Captan tromba en altura en Camagüey

Una tromba en altura fue captada este jueves en Florida, municipio de la provincia de Camagüey, a las 6:35 de la tarde, según reportó el canal oficial del Gobierno Provincial de Camagüey en Telegram.

El fenómeno, conocido popularmente en Cuba como «rabo de nube», fue registrado en el aviso meteorológico oficial junto a otros dos episodios similares ocurridos el mismo día: uno en Las Tunas, en el Reparto San José, a las 5:00 de la tarde, y otro en el sur de Ciego de Ávila.

No se reportaron daños materiales ni víctimas asociadas al fenómeno en Camagüey.

Una tromba en altura es un vórtice o embudo visible que cuelga de una nube cumuliforme o cumulonimbo, pero no llega a tocar la superficie terrestre, por lo que no se clasifica como tornado. La diferencia clave es el contacto con el suelo: si el embudo toca tierra es tornado; si toca el mar, tromba marina.

El episodio del jueves forma parte de un patrón de inestabilidad atmosférica que ha afectado la región central y oriental de Cuba en las últimas semanas.

El 7 de mayo, una tromba marina fue captada sobre las aguas de Nuevitas, en el norte de Camagüey, documentada por el Centro Meteorológico provincial sin daños reportados.

El 27 de abril, nubes de embudo aparecieron en Ciego de Ávila y Las Tunas el mismo día en que Florida registró una tromba en altura acompañada de vientos de 70 km/h, 76 mm de lluvia en una hora y granizo.

En marzo de 2025, una fuerte tormenta eléctrica en Camagüey provocó la formación de otro rabo de nube en el mismo municipio de Florida, que tampoco tocó tierra ni causó daños.

Estos fenómenos son frecuentes en Cuba durante el período lluvioso, que va de mayo a octubre y concentra aproximadamente el 80% de las precipitaciones anuales del país, condiciones que favorecen la formación de Tormentas Locales Severas capaces de generar trombas, granizo y vientos intensos.

El municipio de Florida, en el interior de la provincia, se ha convertido en escenario recurrente de este tipo de fenómenos convectivos, lo que apunta a una atmósfera persistentemente inestable en la zona durante la transición hacia el período lluvioso de 2026.