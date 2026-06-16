España decepciona, Uruguay firma tablas y el Grupo G queda completamente abierto

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La quinta jornada del Mundial 2026 dejó una cadena de empates sorpresivos que sacudieron las quinielas: España no pudo con Cabo Verde, Uruguay cedió puntos ante Arabia Saudita y el Grupo G terminó con los cuatro equipos igualados a un punto.
España, considerada una de las grandes favoritas al título, no pasó del 0-0 frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
La Roja dominó con un 74% de posesión y lanzó 25 tiros, pero fue incapaz de romper la resistencia de una selección africana que disputaba su primer partido mundialista de la historia.
El técnico Luis de la Fuente recurrió a Lamine Yamal en el minuto 70, después de que la joven estrella del Barcelona superara contrarreloj una lesión sufrida en mayo.
Sin embargo, los aproximadamente 20-25 minutos del atacante no bastaron para evitar un resultado que deja dudas sobre el rendimiento de los campeones de Europa.
Para Cabo Verde, el empate tiene sabor a hazaña: sumó el primer punto mundialista de su historia y mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria.
En el mismo Grupo H, Uruguay tampoco cumplió con las expectativas bajo la dirección de Marcelo Bielsa y cedió un 1-1 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
Abdulelah Al-Amri abrió el marcador en el minuto 41 al aprovechar un rebote cedido por el portero Fernando Muslera.
Maximiliano Araújo igualó para la Celeste en el minuto 80, pero pese a generar numerosas ocasiones de peligro, Uruguay no logró completar la remontada.
Tras la primera jornada, los cuatro equipos del Grupo H —España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay— suman un punto cada uno, confirmando una de las zonas más equilibradas del torneo.
En el Grupo G, Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el Lumen Field de Seattle en un duelo entre los dos principales favoritos de la zona.
Emam Ashour adelantó a Egipto en el minuto 19, y Mohamed Hany anotó en propia puerta en el minuto 66 —en una acción con Romelu Lukaku— para igualar el marcador.
Los belgas extendieron su invicto a 13 partidos consecutivos, aunque dejaron escapar la oportunidad de arrancar con victoria.
Irán y Nueva Zelanda cerraron la jornada con el partido más entretenido del Grupo G: un 2-2 en el SoFi Stadium de Los Ángeles donde Elijah Just marcó un doblete para los neozelandeses (minutos siete y 54), mientras que Ramin Rezaeian (32') y Mohammad Mohebi (64') igualaron para Irán.
Nueva Zelanda tomó ventaja en dos ocasiones, pero no logró conservarla en ninguna de las dos.
El Grupo G quedó completamente igualado con Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda sumando un punto cada uno, lo que garantiza una intensa pelea por los boletos a los dieciseisavos de final en las próximas jornadas.
Preguntas Frecuentes sobre los Empates Sorprendentes del Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue decepcionante el empate de España contra Cabo Verde?
España, una de las favoritas al título, no logró superar a Cabo Verde, un equipo que debutaba en su primer Mundial. A pesar de dominar con un 74% de posesión y realizar 25 tiros, la selección española no pudo marcar, generando dudas sobre su rendimiento.
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¿Cómo impactó el empate de Uruguay ante Arabia Saudita en el Grupo H?
El empate de Uruguay 1-1 con Arabia Saudita dejó a los cuatro equipos del Grupo H con un punto cada uno. Esto crea un escenario de máxima igualdad y competencia, haciendo que cada partido restante sea crucial para las aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.
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¿Qué significa el empate para Cabo Verde en su debut mundialista?
El empate 0-0 de Cabo Verde contra España es un logro histórico, ya que sumaron su primer punto en un Mundial en su debut absoluto. Este resultado les permite soñar con avanzar más allá de la fase de grupos.
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¿Cuál fue el desempeño de Lamine Yamal en el partido de España contra Cabo Verde?
Lamine Yamal jugó aproximadamente 20-25 minutos después de superar una lesión, pero su participación no fue suficiente para evitar el empate de España ante Cabo Verde.
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¿Cómo quedaron los grupos G y H tras la primera jornada del Mundial 2026?
Ambos grupos quedaron completamente igualados. En el Grupo H, España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay tienen un punto cada uno. En el Grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda también suman un punto cada uno, asegurando una intensa competencia en las próximas jornadas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.