España decepciona, Uruguay firma tablas y el Grupo G queda completamente abierto

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La quinta jornada del Mundial 2026 dejó una cadena de empates sorpresivos que sacudieron las quinielas: España no pudo con Cabo Verde, Uruguay cedió puntos ante Arabia Saudita y el Grupo G terminó con los cuatro equipos igualados a un punto.

España, considerada una de las grandes favoritas al título, no pasó del 0-0 frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La Roja dominó con un 74% de posesión y lanzó 25 tiros, pero fue incapaz de romper la resistencia de una selección africana que disputaba su primer partido mundialista de la historia.

El técnico Luis de la Fuente recurrió a Lamine Yamal en el minuto 70, después de que la joven estrella del Barcelona superara contrarreloj una lesión sufrida en mayo.

Sin embargo, los aproximadamente 20-25 minutos del atacante no bastaron para evitar un resultado que deja dudas sobre el rendimiento de los campeones de Europa.

Para Cabo Verde, el empate tiene sabor a hazaña: sumó el primer punto mundialista de su historia y mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria.

En el mismo Grupo H, Uruguay tampoco cumplió con las expectativas bajo la dirección de Marcelo Bielsa y cedió un 1-1 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Abdulelah Al-Amri abrió el marcador en el minuto 41 al aprovechar un rebote cedido por el portero Fernando Muslera.

Maximiliano Araújo igualó para la Celeste en el minuto 80, pero pese a generar numerosas ocasiones de peligro, Uruguay no logró completar la remontada.

Tras la primera jornada, los cuatro equipos del Grupo H —España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay— suman un punto cada uno, confirmando una de las zonas más equilibradas del torneo.

En el Grupo G, Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el Lumen Field de Seattle en un duelo entre los dos principales favoritos de la zona.

Emam Ashour adelantó a Egipto en el minuto 19, y Mohamed Hany anotó en propia puerta en el minuto 66 —en una acción con Romelu Lukaku— para igualar el marcador.

Los belgas extendieron su invicto a 13 partidos consecutivos, aunque dejaron escapar la oportunidad de arrancar con victoria.

Irán y Nueva Zelanda cerraron la jornada con el partido más entretenido del Grupo G: un 2-2 en el SoFi Stadium de Los Ángeles donde Elijah Just marcó un doblete para los neozelandeses (minutos siete y 54), mientras que Ramin Rezaeian (32') y Mohammad Mohebi (64') igualaron para Irán.

Nueva Zelanda tomó ventaja en dos ocasiones, pero no logró conservarla en ninguna de las dos.

El Grupo G quedó completamente igualado con Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda sumando un punto cada uno, lo que garantiza una intensa pelea por los boletos a los dieciseisavos de final en las próximas jornadas.