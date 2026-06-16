Cubanos hacen cola en un banco de El Cotorro entre charcos de aguas albañales

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Una fotografía publicada en el grupo de Facebook «REVOLICO EN EL COTORRO» muestra una larga fila de cubanos esperando frente al banco de la calle 71, en el municipio El Cotorro, al sureste de La Habana, rodeados de fango, charcos y aguas albañales en una calle de tierra sin pavimentar.

La imagen, que acumuló más de 1,187 reacciones, resume en un solo encuadre la triple crisis que vive Cuba: colapso bancario, deterioro urbano extremo y empobrecimiento generalizado de la población.

La escena no es excepcional. Desde abril de 2026, las colas en bancos de toda Cuba se han convertido en estampas cotidianas, con esperas de entre cuatro y seis horas formadas mayoritariamente por jubilados que intentan cobrar sus pensiones.

El pasado viernes se registró una bronca frente a una sucursal del Banco Metropolitano en La Habana Vieja, donde la gente gritaba que «no hay dinero, no hay nada».

El lunes, se reportó cómo el régimen desactivó cajeros automáticos en La Habana para evitar que la gente se molestara, lo que generó aún más caos.

Las pensiones de jubilación en Cuba oscilan entre 3,056 y 4,000 pesos mensuales tras el incremento parcial aplicado desde septiembre de 2025, equivalentes a menos de 10 dólares en el mercado informal.

Un comentarista lo ilustró con crudeza: «Miren ese pueblo en ese banco para ver si puede cobrar algún dinerito que no le alcanza ni para comprar un saco de carbón, que están por encima de los 4,000 pesos el saco».

Los cubanos que reaccionaron a la publicación no escatimaron en calificativos para describir lo que ven.

«Esta calle parece mentira que sea de este siglo. Esto es inexplicable. Es el banco, la basura, la calle, el charquero de agua... Es que todo es una mierda», escribió una usuaria.

Otra persona apuntó al drama humano detrás de la imagen: «No es solo lo pésima que están las calles. Es lamentable que las personas pasen horas para poder sacar algo de dinero para subsistir. Esto es demasiado. ¿Hasta cuándo?»

Algunos comentarios reflejaron la desesperanza de quienes conocen el lugar de primera mano. «Parece un camino para carretas de bueyes, tan hermoso que era mi Cotorro», lamentó un residente. Otro fue más escueto: «Eso parece otro planeta».

Un comentarista señaló que la situación en el municipio vecino de Boyeros es aún peor: «Multiplica por cuatro la cantidad de gente que hay ahí».

El calvario de los jubilados cubanos para cobrar su pensión se agudizó desde 2023 con la llamada «bancarización», política del Banco Central que impulsó los pagos digitales pero no resolvió la escasez de billetes físicos. Desde agosto de ese año rige un límite de 5,000 pesos por operación en cajeros automáticos.

Como síntesis del sentir colectivo, una usuaria escribió: «Nuestros abuelos muriendo en agonía permanente, los jóvenes sin futuro, los niños sin un vaso de leche. Un país en fuga... Expresión del desastre humanitario que se vive en Cuba».