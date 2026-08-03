¿Celebrar la miseria? Secretaria del PCC municipal en Ciego de Ávila presume del pan duro y las frituras de yuca

Las publicaciones de la primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista (PCC) en Ciego de Ávila, Misleidy Abad Modey, sobre las actividades por el Día Nacional de la Defensa mostraron como motivo de orgullo alimentos que muchos cubanos consideran símbolo de la profunda crisis alimentaria que atraviesa el país.

A través de varias publicaciones realizadas el 1 de agosto en Facebook, la dirigente compartió decenas de fotografías de las jornadas organizadas en distintos puntos del municipio. Entre imágenes de actos políticos, ejercicios de preparación y presentaciones culturales, abundan mesas con panes rústicos, frituras de yuca, bolas de plátano, discos de yuca, sopa comunitaria y otros alimentos elaborados con sustitutos, exhibidos como parte de la oferta para la población.

Misleidy Abad participa en una actividad donde también se ofrecieron alimentos a los asistentes.

Facebook/Misleidy Abad

En una de las publicaciones, Abad Modey destacó la "excelente preparación de los grupos y subgrupos" durante el Día Nacional de la Defensa en la Zona de Defensa Roberto Rivas Fraga. En otra mostró una "proyección comunitaria" en el Consejo Popular Centro de Ciudad, mientras que una tercera resaltó acciones de apoyo en la localidad de El Purial, en Ceballos, donde vecinos recibieron alimentos distribuidos por una empresa agroindustrial.

Sin embargo, fueron precisamente las imágenes de la comida las que llamaron la atención de numerosos usuarios, al mostrar productos que hace apenas unos años habrían sido considerados alternativas de emergencia y que hoy aparecen exhibidos como parte de una actividad oficial.

La secretaria del PCC municipal en Ciego de Ávila conversa con participantes frente a una mesa donde se exhiben alimentos de una calidad cuestionable.

En las fotografías se observan bandejas de pan de aspecto tosco, mesas con frituras elaboradas a base de yuca, bolas de plátano, caldos servidos en grandes ollas y pequeños puestos improvisados donde los asistentes compran o reciben estos alimentos.

Puesto con viandas y productos agrícolas instalado durante las actividades por el Día Nacional de la Defensa en Ciego de Ávila.

Un contraste con la realidad que vive la provincia

Las publicaciones llegan en un momento especialmente delicado para Ciego de Ávila, una de las provincias más golpeadas por la crisis alimentaria.

En mayo pasado, las propias autoridades reconocieron que el pan normado apenas podía distribuirse algunos días al mes debido a la escasez de harina. En ese contexto, la Industria Alimentaria admitió que recurría a sustitutos como yuca, calabaza y boniato para elaborar diferentes productos destinados a la población.

La situación también ha obligado a muchas panaderías a reducir producciones, mientras el pan de la canasta básica ha dejado de ser un alimento cotidiano para miles de familias cubanas.

Por ello, para numerosos ciudadanos resulta difícil separar las imágenes difundidas por la dirigente del PCC de la realidad diaria marcada por la escasez, los altos precios y la imposibilidad de acceder regularmente a alimentos básicos.

Vecinos hacen fila para recibir alimentos durante una actividad comunitaria organizada en Ciego de Ávila.

Propaganda frente a una crisis cotidiana

No es la primera vez que publicaciones oficiales generan críticas por el contraste entre el discurso institucional y la vida cotidiana de los cubanos.

En los últimos años han sido frecuentes las reacciones negativas ante fotografías de mercados preparados para visitas de dirigentes, ferias organizadas con productos difíciles de encontrar el resto del tiempo o actividades propagandísticas que muestran una imagen de normalidad muy distinta a la que describen los propios ciudadanos.

En esta ocasión, las imágenes difundidas por la máxima dirigente del PCC en el municipio reabrieron ese debate: mientras miles de familias enfrentan largas colas, apagones y la escasez de alimentos esenciales, las publicaciones oficiales presentan como ejemplo de éxito comunitario alimentos improvisados con sustitutos y panes de baja calidad que muchos cubanos identifican, precisamente, como una de las expresiones más visibles del deterioro de su alimentación cotidiana.