La Corte Suprema definirá en días el futuro de la ciudadanía por nacimiento, el TPS y el asilo en Estados Unidos

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La Corte Suprema de Estados Unidos emitirá en las próximas semanas fallos en al menos cinco casos directamente vinculados a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, con la primera jornada de sentencias prevista para este jueves, según un reporte de NBC News.

El tribunal, con mayoría conservadora de seis a tres, tiene aún 20 casos pendientes en el período judicial actual, que concluye a finales de junio. El resultado podría redefinir el alcance del poder presidencial y el futuro migratorio de cientos de miles de personas.

El caso más trascendental es Trump v. Barbara, que gira en torno a la orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025 para negar la ciudadanía automática a hijos nacidos en suelo estadounidense de padres en situación irregular o con estatus temporal.

Todos los tribunales inferiores que han examinado la medida la han declarado inconstitucional, y el consenso entre expertos legales apunta a que la Corte fallará contra el presidente en este punto.

Trump asistió en persona a los argumentos orales sobre ciudadanía por nacimiento el 1 de abril, convirtiéndose en el primer mandatario en ejercicio en hacerlo, y desde entonces ha expresado abiertamente su frustración.

«Estados Unidos no puede vivir con las cadenas de la ciudadanía por nacimiento. No es sostenible ni económicamente ni de ninguna otra manera», escribió en Truth Social la semana pasada.

Según estimaciones del Migration Policy Institute y la Universidad Estatal de Pensilvania, más de 250,000 bebés nacidos cada año en EE.UU. podrían verse afectados si la orden prosperara.

En materia de Estatus de Protección Temporal (TPS), la Corte resolverá los casos Mullin v. Doe y Trump v. Miot, que determinarán si el gobierno puede revocar esas protecciones para unos 350,000 inmigrantes haitianos y cerca de 6,000 sirios.

La revocación del TPS para aproximadamente 51,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses ya fue habilitada por el Noveno Circuito en febrero de 2026, poniendo fin a protecciones vigentes desde 1999.

Por otra parte, el caso Noem v. Al Otro Lado definirá si el gobierno puede bloquear físicamente a solicitantes de asilo en puertos de entrada antes de que puedan presentar sus solicitudes. Durante los argumentos orales del 24 de marzo, la mayoría de los magistrados mostró receptividad hacia la posición del gobierno.

El contexto es especialmente relevante para la comunidad cubana: un fallo del 5 de junio de un tribunal federal en Rhode Island anuló políticas migratorias de Trump -incluyendo la pausa de asilo y la congelación de beneficios migratorios- para nacionales de 39 países, entre ellos Cuba, Venezuela y Haití.

Sin embargo, ese fallo podría quedar superado dependiendo de lo que resuelva la Corte Suprema en los próximos días.