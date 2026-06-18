Petrolera australiana Melbana Energy suspende operaciones en Cuba tras sanciones de EE.UU. a CUPET

Pozo de petróleo en Cuba (Imagen de referencia) Foto © Cubadebate

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La petrolera australiana Melbana Energy Limited suspendió de inmediato toda su participación directa —financiera, técnica y administrativa— en el proyecto del Bloque 9 en Cuba, después de que el Departamento de Estado de EE.UU. incluyera a la estatal cubana CUPET en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) el 11 de junio.

La designación se produjo bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, como parte del nuevo marco de sanciones de Washington contra estructuras económicas del régimen cubano y, en este caso, contra una empresa estatal que opera en el sector energético.

Melbana, que cotiza en la bolsa australiana (ASX: MAY) y opera el Bloque 9 con un 30% de participación a través de una subsidiaria propia, notificó a CUPET de la suspensión y precisó que la medida se mantiene mientras la empresa realiza una revisión detallada de las implicaciones legales y regulatorias.

«Tras la designación SDN de CUPET, la compañía ha suspendido de inmediato su participación directa en el apoyo financiero, técnico o administrativo al contrato mientras lleva a cabo una revisión más detallada de estos desarrollos, e informó a CUPET de ello», señala el comunicado enviado a la bolsa australiana.

El proyecto ya arrastraba serias dificultades antes de las sanciones.

Las operaciones en el Bloque 9 habían cesado en la práctica a finales de 2025, cuando la estatal angoleña Sonangol —que poseía el 70% del proyecto— dejó de pagar las llamadas de capital, acumulando una deuda de aproximadamente 23,5 millones de dólares. Eso obligó a Melbana a retirar a todo su personal expatriado y contratistas de Cuba.

En abril de 2026, Melbana declaró a Sonangol en incumplimiento y solicitó la transferencia de ese 70% a su favor, operación que aún aguarda aprobación regulatoria cubana y que ahora queda bajo un escenario legal más complejo por las sanciones a CUPET.

El Bloque 9 abarca una zona de aproximadamente 2,344 km² en tierra firme, en la costa norte de Cuba, a unos 140 kilómetros al este de La Habana y en línea con el yacimiento petrolero de Varadero. El proyecto se encuentra en fase de exploración y no ha generado ingresos hasta la fecha.

La empresa australiana aclaró que ni ella ni sus subsidiarias han sido designadas como SDN bajo ningún programa de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Sin embargo, como operadora no estadounidense con CUPET como contraparte contractual, enfrenta el riesgo de sanciones secundarias.

«El marco de sanciones aplicable es de naturaleza altamente técnica y las consecuencias legales y regulatorias de la Orden Ejecutiva no son sencillas», advirtió la compañía en su comunicado.

Melbana dijo que pidió asesoría sobre si existen vías para solicitar aclaraciones a OFAC o al Departamento de Estado que le permitan reanudar operaciones en Cuba.

La sanción a CUPET se enmarca en una escalada sostenida de presión estadounidense contra el régimen cubano.

El 5 de junio venció el plazo dado a empresas extranjeras para cortar vínculos con GAESA, el conglomerado militar-empresarial del régimen, bajo amenaza de sanciones secundarias.

Según reportes previos, grandes navieras como Hapag-Lloyd y CMA CGM ya habían pausado operaciones hacia Cuba tras el nuevo marco de sanciones estadounidenses contra entidades vinculadas al régimen.

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz calificó la sanción a CUPET como una «nueva arremetida del gobierno de EE.UU. contra nuestro pueblo», mientras que la propia estatal petrolera rechazó las medidas tildándolas de «injustas y arbitrarias».

Melbana precisó que su cartera de licencias de exploración en Australia no se ve afectada por la Orden Ejecutiva, y que actualizará al mercado en cuanto disponga de información susceptible de divulgación.