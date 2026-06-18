Vance a Cuba: «Si toman decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor»

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó este jueves en una rueda de prensa en la Casa Blanca que Washington mantiene conversaciones activas con el régimen cubano sobre posibles cambios en sus políticas, y advirtió que una mejora en la relación bilateral depende de las decisiones que tome La Habana.

Las declaraciones surgieron tras una pregunta directa del periodista Juan Esteban Silva, quien le consultó si Cuba era «la siguiente» en la agenda de la administración Trump, luego de que el presidente anunciara el acuerdo con Irán el 14 de junio.

Vance intentó inicialmente derivar el tema al secretario de Estado: «Tienen que preguntarle a Marco sobre Cuba». Sin embargo, acto seguido tomó la palabra y ofreció la respuesta más explícita que un funcionario de su rango ha dado sobre el estado de las negociaciones.

«Fundamentalmente, en Cuba hay un sistema que no ha funcionado. No pueden generar riqueza. Su economía, francamente, probablemente esté en peor estado que la economía iraní», afirmó el vicepresidente.

Vance también subrayó la dimensión migratoria del problema para Estados Unidos: «Está a solo 90 millas de nuestras costas, así que cada vez que hay una crisis terminamos teniendo refugiados desesperados o personas que no pueden alimentar a sus familias intentando llegar masivamente a nuestro país».

El vicepresidente enmarcó la postura de Washington en términos humanitarios —«queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito»— pero dejó clara la condicionalidad de cualquier avance diplomático: «De hecho, estamos hablando ahora mismo con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su manera de actuar para transformar esa situación. Vamos a ver qué hacen».

La advertencia final fue directa: «Si toman decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor con esa isla».

Las declaraciones de Vance se producen en medio de una escalada sostenida de presión estadounidense. El 29 de enero de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y autorizó aranceles a países que le suministren petróleo.

En mayo, el secretario Rubio impuso sanciones al conglomerado militar GAESA y calificó de «baja» la probabilidad de un acuerdo.

Los contactos entre ambos gobiernos se intensificaron en la primavera de 2026, con la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana el 14 de mayo.

Sin embargo, el régimen cubano reconoció que no ha habido avances significativos en las negociaciones: la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal admitió el 28 de mayo que «no ha habido mucho progreso», mientras que el régimen acepta hablar de migración y comercio, pero rechaza cualquier condición que afecte al sistema de partido único.

El ultimátum de Washington para la liberación de presos políticos de alto perfil venció el 24 de abril sin resultado, y Díaz-Canel había amenazado con romper las negociaciones si Estados Unidos insistía en condiciones que modificaran el sistema político.

La pregunta sobre si Cuba sería «la siguiente» tras Irán cobró fuerza en los días previos a la rueda de prensa, aunque Trump pasó a enfocarse en Ucrania durante el G7 del 16 de junio, postergando a Cuba como prioridad explícita en su agenda inmediata.