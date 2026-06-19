La Habana cede poder: Municipios podrán captar inversión extranjera y gestionar divisas

La Habana Foto © CiberCuba

Vídeos relacionados:

El Gobierno cubano propuso este jueves una profunda descentralización de competencias hacia los municipios, otorgándoles facultades para exportar e importar, captar y retener divisas, gestionar inversión extranjera directa y asumir mayores responsabilidades en la planificación económica, financiera y administrativa local.

La medida forma parte de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Las propuestas, agrupadas en 23 ejes, buscan reestructurar el modelo económico y social cubano en medio de la crisis económica que atraviesa el país. Entre ellas, el Eje 5: Transformaciones en la Autonomía Municipal contempla la transferencia de competencias clave desde el nivel central hacia los gobiernos locales.

Según lo expuesto por Marrero Cruz, los municipios asumirían de manera descentralizada la planificación estratégica, el ordenamiento territorial y urbano, la gestión de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional, así como los servicios comunales.

La propuesta también amplía significativamente las atribuciones económicas de los territorios.

Los municipios tendrían capacidad para impulsar el desarrollo económico local mediante la diversificación de su tejido productivo, incorporando a actores estatales y no estatales, incluidos cubanos residentes dentro y fuera del país.

Asimismo, podrían desarrollar sistemas productivos locales y asumir facultades relacionadas con el comercio exterior.

Entre las medidas más relevantes figura la posibilidad de que los municipios puedan exportar e importar directamente, además de generar y retener divisas para financiar tanto gastos corrientes como inversiones de capital.

A ello se suma la facultad de estimular y gestionar proyectos de inversión extranjera directa en sus respectivos territorios.

El proceso de descentralización también abarcaría la gestión administrativa y de recursos humanos municipales, así como la gestión presupuestaria, financiera y tributaria local, otorgando a las autoridades territoriales un margen de decisión más amplio sobre sus recursos y políticas de desarrollo.

Las transformaciones municipales se complementan con otras medidas incluidas en el documento presentado ante la ANPP.

Entre ellas destaca la facultad para que los gobiernos provinciales y los consejos de la administración municipal creen, fusionen, extingan o liquiden empresas estatales locales y ejecuten otros movimientos organizativos dentro del sistema empresarial estatal.

Además, en el sector agropecuario se propone descentralizar hacia los municipios la utilización del Fondo de Fomento Agrícola, ajustando su empleo a las características de cada territorio y vinculándolo a proyectos destinados a incrementar la producción de alimentos.

Durante el debate parlamentario, varios diputados respaldaron la ampliación de las facultades territoriales, aunque insistieron en la necesidad de fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos municipales para asumir las nuevas responsabilidades.

También se advirtió sobre los riesgos asociados a la descentralización sin una preparación institucional adecuada.

Marrero Cruz reconoció que uno de los desafíos del proceso será precisamente transferir competencias a los municipios sin que existan insuficientes capacidades para ejercerlas.

No obstante, defendió las propuestas como parte de una estrategia destinada a reactivar la economía, corregir distorsiones y avanzar en la actualización del modelo económico cubano.

De acuerdo con el Gobierno, las transformaciones económicas y sociales se ejecutarán de forma gradual y requerirán la modificación o derogación de más de un centenar de disposiciones jurídicas vigentes, además de la aprobación de nuevas leyes y decretos para respaldar su implementación.