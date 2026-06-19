Bancos privados, casas de cambio y mercado de divisas: el giro financiero del régimen cubano

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El régimen cubano anunció la autorización de bancos privados, instituciones financieras no bancarias, casas de cambio privadas y operadores privados de remesas como parte del paquete de 176 medidas económicas y sociales presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Las iniciativas, incluidas dentro del denominado Eje 11 sobre sistema bancario, financiero y cambiario, también contemplan la apertura de cuentas en divisas para personas naturales y jurídicas sin autorización previa, la regulación de activos virtuales y tecnologías financieras, la eliminación de límites a las transferencias y extracciones bancarias, y la creación de un mercado cambiario digital en tiempo real.

Las medidas fueron presentadas durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional, según el documento divulgado por Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.

Dentro de las medidas presentadas ante los diputados figura la participación de capital privado nacional y extranjero en la actividad bancaria. El documento contempla la creación de bancos privados e instituciones financieras no bancarias que operarían bajo supervisión del Banco Central de Cuba.

También se permitirá el establecimiento de entidades especializadas en microcréditos, una herramienta prácticamente inexistente hasta ahora dentro del sistema financiero cubano.

La reforma incluye además la apertura de cuentas en divisas para personas naturales y jurídicas sin necesidad de autorizaciones administrativas previas, así como la regulación de activos virtuales y tecnologías financieras (fintech) para operaciones de cobros y pagos nacionales e internacionales.

Como parte de las medidas, Transfermóvil recibirá una licencia como institución financiera no bancaria, ampliando sus funciones dentro de los servicios financieros digitales del país.

Uno de los cambios más relevantes se concentra en el mercado cambiario. El Gobierno anunció que reestructurará el mercado oficial de divisas mediante la participación de actores económicos no estatales, incluyendo la autorización de casas de cambio privadas y operadores privados de remesas.

La propuesta contempla además la creación de un mercado cambiario digital en tiempo real con agentes autorizados y la implementación de un sistema de subastas de divisas.

Las autoridades también prevén realizar devaluaciones sucesivas del peso cubano para reducir las diferencias entre los distintos tipos de cambio existentes. Según el documento presentado ante la Asamblea, las empresas estatales que no logren adaptarse a las nuevas condiciones cambiarias podrían ser liquidadas.

Otro de los aspectos incluidos en las reformas es la formalización de las remesas mediante canales privados autorizados. Para ello se propone la figura del denominado "agente de pago de última milla" y la creación de instituciones financieras no bancarias, estatales y privadas, dedicadas a la canalización de flujos financieros y operaciones cambiarias.

Las medidas llegan en un contexto marcado por la creciente importancia del mercado informal de divisas y por las dificultades del Estado para captar moneda fuerte a través de los canales oficiales.

El paquete incorpora además cambios que impactan directamente en las mipymes, cooperativas y otros actores económicos no estatales. Entre ellos destaca la autorización para depositar divisas en efectivo en cuentas bancarias y retirarlas posteriormente en la misma moneda, siempre que se declare el origen lícito de los fondos.

La medida revierte la restricción aplicada desde junio de 2021, cuando el Banco Central de Cuba suspendió la aceptación de depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en el sistema bancario nacional.

Asimismo, se eliminarán los límites a las transferencias bancarias y a las extracciones de efectivo para personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.

Las reformas financieras forman parte de un paquete más amplio que incluye cambios en la empresa estatal, la inversión extranjera, el sistema tributario, la política de precios, el comercio exterior y el papel de los actores económicos no estatales.

Entre las medidas anunciadas también figuran la ampliación de la participación privada en distintos sectores económicos, nuevas modalidades de inversión extranjera, la creación de mercados de insumos, cambios en la formación de precios y modificaciones en las relaciones entre el Estado y las empresas.

Aunque el Gobierno insiste en que las medidas no alteran la esencia del modelo socialista, la apertura a bancos privados, operadores de remesas y casas de cambio privadas constituye un giro sin precedentes en la política financiera de las últimas décadas y supone una reducción parcial del control exclusivo que el Estado ha mantenido históricamente sobre estas actividades.

La puesta en marcha de estas medidas exigirá una amplia reforma normativa. Según lo expuesto ante la Asamblea Nacional, las transformaciones impactan a más de 148 disposiciones del ordenamiento jurídico cubano y requerirán la derogación, modificación o creación de decenas de normas, incluidas 10 leyes, 14 decretos-leyes y ocho decretos.