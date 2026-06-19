El régimen admite que el mercado debe jugar un papel mayor en la economía cubana

Proyectan el tránsito hacia un modelo de planificación financiera en el que el Estado irá abandonando la distribución física de recursos

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Entre las 176 transformaciones económicas y sociales presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz este jueves ante la Asamblea Nacional del Poder Popular destaca una reforma que modifica uno de los principios históricos de la economía cubana, el predominio absoluto de la asignación centralizada de recursos por parte del Estado.

Las medidas incluidas en el Eje 3, dedicado a las transformaciones en el sistema de planificación de la economía, plantean una transición gradual hacia un modelo donde las señales del mercado tendrán un papel más relevante en la asignación de recursos y en la toma de decisiones económicas, publicó el diario oficial Granma.

Según explicó Marrero, el gobierno pretende perfeccionar la planificación de mediano y largo plazos, concentrándola en los grandes equilibrios macroeconómicos, la corrección de problemas estructurales y la definición de políticas generales para todos los actores económicos.

Uno de los cambios más significativos consiste en incorporar formalmente las actividades económicas, comerciales y de servicios de los actores no estatales a las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y a las estrategias de desarrollo provinciales y municipales.

La medida supone reconocer dentro de la planificación oficial el peso creciente que han adquirido las mipymes privadas y otras formas de gestión no estatal en la economía nacional.

La transformación más profunda, sin embargo, radica en el tránsito hacia un modelo de planificación financiera en el que el Estado abandonará progresivamente la distribución física de recursos.

De acuerdo con la propuesta, las empresas estatales podrán acceder de manera descentralizada a insumos, divisas y otros recursos productivos mediante mecanismos de mercado.

Asimismo, el denominado encargo estatal pasará a ejecutarse mediante contratos entre entidades oferentes y demandantes, mientras que el proceso de planificación deberá considerar de forma explícita las necesidades del mercado interno.

Aunque el gobierno mantendrá el control sobre balances considerados estratégicos, como los agroalimentarios, energéticos, de divisas y el presupuesto estatal, estos pasarán a desempeñar una función de diagnóstico, anticipación y corrección de políticas económicas.

Las medidas también contemplan ampliar los límites para la aprobación de inversiones mediante la descentralización de facultades hacia empresas estatales, sociedades mercantiles y entidades con inversión extranjera, en función de su capacidad financiera y acceso a recursos.

El anuncio forma parte del amplio paquete de reformas económicas presentado por el régimen en medio de una crisis que las propias autoridades califican como la más grave desde el Período Especial.

Las transformaciones llegan después de años en los que el discurso oficial cuestionó los mecanismos de mercado, pero ahora los incorpora de manera explícita como instrumentos necesarios para intentar reactivar una economía afectada por la caída de la producción, la escasez de divisas, los apagones y el deterioro sostenido de las condiciones de vida de la población.

La nueva orientación se suma a otras medidas anunciadas esta semana, entre ellas la autorización de la banca privada, la creación de casas de cambio privadas, la flexibilización de las mipymes y una mayor apertura a la inversión extranjera, decisiones que reflejan hasta qué punto la crisis ha obligado al gobierno a adoptar mecanismos que durante décadas permanecieron fuera de los límites aceptados por el modelo económico cubano.