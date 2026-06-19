“El inmovilismo fue una decisión política”, afirma estudiante universitario tras el giro reformista del gobierno en Cuba

"Cuando me gradúe las propias leyes de mi país me impedirán hacer un periodismo libre, sin seguir la línea de puntos", escribió el joven

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Un estudiante de Periodismo cubano sostuvo este viernes públicamente que las recientes reformas económicas evidencian que el inmovilismo en Cuba respondió más a decisiones políticas que a limitaciones externas.

La publicación del joven Gabriel Hernández en redes sociales ha generado reacciones por la dureza de sus críticas al modelo político y económico cubano, un día después de que la Asamblea Nacional aprobara un paquete de 176 reformas destinadas a reestructurar la economía del país.

"Las medidas las podrían haber tomado hace rato, pero lo hacen ahora porque, o les conviene, o de verdad no les queda más opción", escribió el universitario, quien consideró que los cambios anunciados desmontan la narrativa oficial que durante años atribuyó la crisis nacional principalmente al embargo estadounidense.

Captura de Facebook/Gabriel Hernández

Para Hernández, la aprobación de las reformas demuestra que "el pueblo jamás fue el motivo de ninguna aspiración a mejorar" y que existió una resistencia deliberada a modificar aspectos esenciales del sistema. "Ayer quedó demostrada la capacidad de saltarse el bloqueo y abrir", afirmó.

El estudiante también dirigió sus críticas al discurso socialista del régimen. Según argumentó, varias de las medidas económicas aprobadas contradicen principios que el propio Estado ha defendido durante décadas.

"Ya vendría siendo hora de que eliminen eso de socialismo como carácter irrevocable", señaló, al cuestionar la existencia de empresas que comercializan productos inaccesibles para gran parte de la población.

Captura de Facebook/Gabriel Hernández

En su reflexión, Hernández describió una realidad marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos, deterioro urbano y dependencia de las remesas enviadas desde el exterior.Aseguró que, sin apoyo familiar desde otros países, resulta imposible para muchos cubanos mantener condiciones de vida normales.

El joven también cuestionó la situación de la educación superior. Criticó la enseñanza virtual en medio de los apagones y los problemas de conectividad, rechazó la idea de que la educación sea completamente gratuita y denunció las limitaciones que, según él, enfrentan los futuros periodistas para ejercer su profesión con independencia.

"Cuando me gradúe las propias leyes de mi país me impedirán hacer un periodismo libre, sin seguir la línea de puntos", escribió.

Aunque reconoció la atención médica recibida tras una operación cardíaca, aprovechó para contrastar su experiencia con las dificultades que enfrentan pacientes, médicos y familias cubanas.

También denunció las condiciones de vida en las becas universitarias, afectadas por los cortes eléctricos y la escasez.

Esta denuncia coincide con reclamos de universitarios cubanos al ministro de Educación Superior presentados en marzo de 2026, que no recibieron respuesta concreta.

La publicación concluyó con una crítica general al estado del país, al que describió como una nación marcada por la basura acumulada en las calles, los edificios en ruinas, la falta de agua, la proliferación de enfermedades, los ancianos en situación de vulnerabilidad y la ausencia de espacios para expresar el descontento ciudadano.

Aunque rechazó cualquier escenario de intervención extranjera, sostuvo que la presión internacional terminó influyendo en la adopción de reformas que, a su juicio, debieron implementarse hace años.

Su publicación concluye con una observación que apunta directamente a la presión externa como detonante de los cambios: "Bien que vino la presión de Estados Unidos para que hicieran algo, ¿eh?».

La reflexión del estudiante resuena con una admisión del propio gobernante Miguel Díaz-Canel durante el Pleno del Comité Central del Partido Comunista: "Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos", reconociendo lentitud, burocracia y decisiones postergadas durante años.

No obstante, expresó dudas sobre el impacto real de las medidas y advirtió que podrían terminar beneficiando únicamente a sectores privilegiados. "Espero equivocarme", concluyó.

El economista cubano Rolando Luis Pérez Vizcaíno describió en abril el sistema político como un "tren detenido que finge avanzar", una imagen que el texto de Hernández convierte en argumento ciudadano con nombre y apellido.