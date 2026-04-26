“Como un tren detenido que finge avanzar”: economista retrata el inmovilismo del régimen en Cuba

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El economista cubano Rolando Luis Pérez Vizcaíno, criticó este sábado el inmovilismo político que, a su juicio, caracteriza al actual régimen en Cuba, al que acusó de mantener un discurso desconectado de la realidad que vive la población.

En una reflexión publicada en el grupo de Facebook Economistas libres de Cuba, Pérez recurrió a una anécdota que asegura haber escuchado durante la etapa de la perestroika en la Unión Soviética, cuando preguntó a un profesor del Instituto Plejánov de Economía en Moscú qué significaba el término “inmovilismo”.

Según ese relato, el profesor explicó la evolución del socialismo soviético mediante la metáfora de un tren que avanza hacia su destino.

Captura de Facebook/Rolando Luis Pérez Vizcaíno

Bajo el liderazgo de Vladimir I. Lenin (1870-1924), cuando se acababan las vías férreas, se convocaba a construirlas con trabajo voluntario para continuar el trayecto.

Más tarde, con Iósif Stalin (1878-1953), el mismo problema se resolvía obligando a la población a trabajar bajo coerción.

La imagen cambia durante la etapa de Leonid Brézhnev (1906-1982). En ese punto, según la historia citada por el economista, el tren vuelve a quedarse sin vías y se detiene.

La respuesta del líder soviético habría sido ordenar a los pasajeros que permanecieran en sus asientos moviéndose como si el tren siguiera en marcha. “Eso es inmovilismo”, resume la metáfora.

Pérez sostuvo que esa lógica describe la situación actual en Cuba donde, afirmó, el gobierno insiste en narrativas oficiales que no coinciden con la experiencia cotidiana de la población.

Entre los ejemplos que mencionó figura la repetición del discurso oficial de que en el país no existen presos políticos, la planificación de metas a largo plazo mientras la crisis económica se profundiza y la insistencia en una retórica militarista que, en su opinión, poco tiene que ver con los problemas reales del país.

También cuestionó lo que considera una desconexión entre los mensajes difundidos por los medios estatales y la vida diaria de los ciudadanos.

Señaló, por ejemplo, anuncios sobre avances científicos o tecnológicos mientras persisten graves carencias materiales, incluida la falta de medicamentos.

El economista criticó además la cobertura oficial de campañas políticas que presentan un respaldo masivo de la población, afirmación que, a su juicio, no coincide con lo que se observa en la vida cotidiana.

Otros ejemplos mencionados en su reflexión incluyen la celebración de resultados educativos en medio de la crisis del sistema escolar o la exhibición de recursos materiales en la televisión estatal que, asegura, no reflejan las condiciones reales de los servicios públicos.

En su conclusión, Pérez aseveró que el inmovilismo consiste en “presentar un país virtual que no existe” mientras la población enfrenta una realidad marcada por el deterioro económico y social.

La publicación generó decenas de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios coincidieron en cuestionar la narrativa oficial y denunciaron la brecha entre el discurso gubernamental y las condiciones de vida en la isla.

"Inmovilismo es seguir diciendo, después de 67 años, que el embargo es el causante de nuestros males", escribió un usuario identificado como Juan Manuel.

Alexei Camejo fue más lejos. "Más que inmovilismo yo te diría que es una momificación del pensamiento, del razonamiento", al tiempo que Carlos Alberto Díaz Prieto añadió: "El gobierno trae el pasado para hablar del futuro luminoso de la patria, pero el presente se les olvida; ese no se vive, no se disfruta; solo es sacrificio, trabajo, hambre, miseria y desesperación".

"El inmovilismo político en Cuba está en su fase final. Hasta ahí llegó ese tren", escribió Niuris Guerrero González, sintetizando lo que los cubanos piensan en realidad de un régimen que promete el futuro a plazos de décadas, mientras el presente se le derrumba cada noche con los apagones.

Nuevas promesas

El régimen cubano anunció el miércoles un plan de transición energética que promete soberanía eléctrica total para 2050, mientras el Sistema Eléctrico Nacional acumula al menos siete colapsos en los últimos 18 meses y el combustible disponible apenas alcanza hasta fin de abril.

De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, la propuesta es lograr 24 % de energías renovables en 2030, 40 % en 2035 para eliminar la importación de combustibles, y 100% de renovables en 2050.

El anuncio desató una ola de sarcasmo e indignación que recuerda a la promesa del vaso de leche de Raúl Castro, hecha el 26 de julio de 2007 en Camagüey, y aún sin cumplir casi 19 años después.

El dramaturgo Irán Capote resumió el sentir popular al observar con ironía "¿qué podrían significar unos 25 añitos más? ¡Una bobería! ¡Un cuarto de siglo, ni más ni menos!».

Capote extendió la lógica del plan oficial. "En el 2050 haremos el plan para que en 2075 podamos comer y vivir de nuestro salario".

Mientras tanto, el gobernante Miguel Díaz-Canel mantiene su guion intacto. En una entrevista transmitida el 21 de abril para el medio brasileño Opera Mundi, volvió a culpar al embargo de todos los males.

"El bloqueo, te lo digo responsablemente, es la principal afectación a la vida de las cubanas y de los cubanos", subrayó el mandatario, al tiempo que descartó negociar cambios políticos con Washington y calificó el embargo como "el dogal sobre el cuello" del pueblo cubano.

La ciudadanía, sin embargo, no le cree. Una encuesta independiente lanzada por una alianza de más de 20 medios digitales muestra en sus resultados parciales que 94 % de las personas participantes declaran no confiar en absoluto en el gobierno.

Asimismo, Díaz-Canel obtuvo la peor valoración individual, con 1,11 sobre cinco. El 75,1% apoya la transición a una democracia liberal con economía de mercado. El régimen bloqueó el acceso a la encuesta, pero los cubanos la respondieron usando VPN.