Caso Yosmany Mayeta: Jueza deniega aplazamiento y la audiencia final queda fijada para el 1 de julio

La jueza de inmigración que lleva el caso del periodista independiente cubano Yosmany Mayeta Labrada rechazó la moción de aplazamiento presentada por su defensa, confirmó la abogada Liudmila Armas Marcelo durante un programa en vivo. La audiencia final queda inamovible para el 1 de julio de 2026.

«No, la jueza no ha aceptado aplazar la corte del 1 de julio, entonces, bueno, vamos a comparecer a la corte y ahí vamos a intentar, porque muchas veces las cosas por escrito tienen otra connotación, quizás ya en persona vamos a intentar nuevamente que la jueza entienda que él necesita un poco más de tiempo», explicó Marcelo.

El nudo jurídico del caso radica en un perdón -técnicamente un waiver- que Mayeta solicitó al Departamento de Estado desde finales de 2024 y que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aún no ha resuelto. Sin ese documento, su solicitud de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano fue denegada y el caso pasó a la Corte de Inmigración.

La abogada explicó que la jueza considera en su orden que Mayeta no siguió los pasos en tiempo, pero la defensa sostiene lo contrario: «En su orden la jueza como que considera que él no ha seguido los pasos en tiempo, pero realmente él sí pidió su perdón desde los finales del 2024, pero no se ha resuelto, y entonces mientras no tenga el perdón, no se puede, no le van a otorgar la Ley de Ajuste Cubano».

Mayeta llegó a Estados Unidos en 2019 con una visa J-1 vinculada a una beca por su labor periodística. Esa categoría migratoria lo dejó sujeto a la sección 212(e) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que exige dos años de residencia en el país de origen o un waiver antes de poder ajustar estatus.

Al presentar su formulario I-485 sin ese perdón, le fue denegada la residencia y el expediente llegó a la corte cuando el plazo para solicitar asilo ya había vencido.

«El problema es que él no tiene un alivio migratorio con la corte, él nunca presentó asilo, por supuesto, porque cuando a él lo ponen en corte ya había pasado todo el tiempo para poner asilo», señaló Marcelo.

La abogada reconoció que en teoría podría haberse presentado una solicitud de suspensión de deportación, pero descartó esa vía por la premura: «Se pudo haber presentado quizás un withholding, pero realmente hay muy poco tiempo antes de esa corte para presentar ese caso».

Pese al panorama adverso, Marcelo subrayó que Mayeta tiene posibilidades reales de obtener el perdón: «El perdón se basa en persecución, y él puede demostrar que él no puede regresar a Cuba y por eso necesita ese perdón, es prácticamente las mismas circunstancias o las mismas evidencias que se dan para un caso de asilo».

Paralelamente, la defensa explora que una agencia federal intervenga para agilizar la resolución. «Hay otras opciones, que es la que él está valorando, de pedir al gobierno, o sea, una agencia federal se interese por su caso y obtenga más rápidamente ese perdón», indicó la abogada.

Mayeta, miembro de la UNPACU desde 2011 y conocido por su proyecto «Kuba x Dentro», ha realizado gestiones urgentes en las últimas semanas: acudió al Capitolio el 6 de junio para entregar cartas a los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez; lanzó un llamado urgente a Marco Rubio y se presentó en el Departamento de Estado en Washington D.C. con documentos en mano.

El periodista ha advertido públicamente que si es deportado lo esperarían en el aeropuerto para llevarlo a prisión por su activismo contra el régimen cubano.

La estrategia de la defensa para el 1 de julio es comparecer en persona y convencer a la jueza de que el retraso no es responsabilidad de Mayeta, sino de la demora de USCIS. «Nos toca a nosotros convencerla de que no ha sido totalmente su responsabilidad», concluyó Marcelo.