Caso Yosmany Mayeta: Jueza deniega aplazamiento y la audiencia final queda fijada para el 1 de julio

La jueza de inmigración que lleva el caso del periodista independiente cubano Yosmany Mayeta Labrada rechazó la moción de aplazamiento presentada por su defensa, confirmó la abogada Liudmila Armas Marcelo durante un programa en vivo. La audiencia final queda inamovible para el 1 de julio de 2026.
«No, la jueza no ha aceptado aplazar la corte del 1 de julio, entonces, bueno, vamos a comparecer a la corte y ahí vamos a intentar, porque muchas veces las cosas por escrito tienen otra connotación, quizás ya en persona vamos a intentar nuevamente que la jueza entienda que él necesita un poco más de tiempo», explicó Marcelo.
El nudo jurídico del caso radica en un perdón -técnicamente un waiver- que Mayeta solicitó al Departamento de Estado desde finales de 2024 y que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aún no ha resuelto. Sin ese documento, su solicitud de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano fue denegada y el caso pasó a la Corte de Inmigración.
La abogada explicó que la jueza considera en su orden que Mayeta no siguió los pasos en tiempo, pero la defensa sostiene lo contrario: «En su orden la jueza como que considera que él no ha seguido los pasos en tiempo, pero realmente él sí pidió su perdón desde los finales del 2024, pero no se ha resuelto, y entonces mientras no tenga el perdón, no se puede, no le van a otorgar la Ley de Ajuste Cubano».
Mayeta llegó a Estados Unidos en 2019 con una visa J-1 vinculada a una beca por su labor periodística. Esa categoría migratoria lo dejó sujeto a la sección 212(e) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que exige dos años de residencia en el país de origen o un waiver antes de poder ajustar estatus.
Al presentar su formulario I-485 sin ese perdón, le fue denegada la residencia y el expediente llegó a la corte cuando el plazo para solicitar asilo ya había vencido.
«El problema es que él no tiene un alivio migratorio con la corte, él nunca presentó asilo, por supuesto, porque cuando a él lo ponen en corte ya había pasado todo el tiempo para poner asilo», señaló Marcelo.
La abogada reconoció que en teoría podría haberse presentado una solicitud de suspensión de deportación, pero descartó esa vía por la premura: «Se pudo haber presentado quizás un withholding, pero realmente hay muy poco tiempo antes de esa corte para presentar ese caso».
Pese al panorama adverso, Marcelo subrayó que Mayeta tiene posibilidades reales de obtener el perdón: «El perdón se basa en persecución, y él puede demostrar que él no puede regresar a Cuba y por eso necesita ese perdón, es prácticamente las mismas circunstancias o las mismas evidencias que se dan para un caso de asilo».
Paralelamente, la defensa explora que una agencia federal intervenga para agilizar la resolución. «Hay otras opciones, que es la que él está valorando, de pedir al gobierno, o sea, una agencia federal se interese por su caso y obtenga más rápidamente ese perdón», indicó la abogada.
Mayeta, miembro de la UNPACU desde 2011 y conocido por su proyecto «Kuba x Dentro», ha realizado gestiones urgentes en las últimas semanas: acudió al Capitolio el 6 de junio para entregar cartas a los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez; lanzó un llamado urgente a Marco Rubio y se presentó en el Departamento de Estado en Washington D.C. con documentos en mano.
El periodista ha advertido públicamente que si es deportado lo esperarían en el aeropuerto para llevarlo a prisión por su activismo contra el régimen cubano.
La estrategia de la defensa para el 1 de julio es comparecer en persona y convencer a la jueza de que el retraso no es responsabilidad de Mayeta, sino de la demora de USCIS. «Nos toca a nosotros convencerla de que no ha sido totalmente su responsabilidad», concluyó Marcelo.
Preguntas frecuentes sobre el caso migratorio del periodista cubano Yosmany Mayeta
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue denegada la residencia de Yosmany Mayeta en Estados Unidos?
La residencia de Yosmany Mayeta fue denegada debido a la falta de un perdón (waiver) del Departamento de Estado, necesario por su visa J-1, que exige un cumplimiento de dos años de residencia en el país de origen o dicho perdón antes de poder ajustar su estatus migratorio según la Ley de Ajuste Cubano.
Publicidad
¿Cuál es la situación actual del caso migratorio de Yosmany Mayeta?
La jueza de inmigración ha rechazado una moción de aplazamiento, lo que significa que la audiencia final de Yosmany Mayeta está programada para el 1 de julio de 2026. Sin el perdón pendiente, su situación migratoria permanece incierta y podría enfrentar una orden de deportación a Cuba.
Publicidad
¿Qué acciones legales están tomando los abogados de Yosmany Mayeta?
Los abogados de Yosmany Mayeta están explorando la intervención de una agencia federal para agilizar la resolución del perdón y planean comparecer personalmente en la corte para intentar convencer a la jueza de que la demora en la resolución del caso no es responsabilidad de Mayeta.
Publicidad
¿Por qué es importante el perdón (waiver) para el caso de Yosmany Mayeta?
El perdón es crucial porque sin él, Mayeta no puede ajustar su estatus migratorio bajo la Ley de Ajuste Cubano, debido a las restricciones de su visa J-1, que requiere el cumplimiento de ciertos requisitos antes de poder cambiar su estatus en Estados Unidos.
Publicidad
¿Qué riesgos enfrenta Yosmany Mayeta si es deportado a Cuba?
Yosmany Mayeta ha advertido que si es deportado a Cuba, podría ser arrestado inmediatamente debido a su activismo contra el régimen cubano. Su trabajo periodístico en Cuba lo ha expuesto a represalias y amenazas, lo que hace que su regreso sea extremadamente peligroso para su seguridad personal.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.