«Vivir contando los minutos de tregua que nos da un ventilador no es vida»: Cubana estalla ante los apagones

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Una cubana identificada como Giselle Rodriguez publicó en Facebook un texto que condensa el hartazgo de millones de cubanos ante los apagones de hasta 20 horas diarias que azotan la Isla en medio de la peor crisis energética de su historia reciente.

«20 horas a oscuras, bajo un calor que sofoca el cuerpo y pone a prueba la mente. No es solo la falta de corriente; es la falta de respeto a la vida más elemental», escribió Rodriguez, cuyas palabras resumen una realidad que el régimen de Miguel Díaz-Canel ha sido incapaz de resolver.

«​Vivir contando los minutos de tregua que nos da un ventilador no es vida. Es un desgaste silencioso, una tortura diaria que agota las fuerzas, la paciencia y los sueños de cualquiera», agregó.

La mujer señala que aunque el calor es duro, lo que más duele es la incompetencia de los responsables, y recuerda que el pueblo tiene derecho a descansar, a trabajar y a vivir sin que el día se convierta en una eterna carrera de supervivencia.

«​​Hay límites que la resistencia humana no debería tener que cruzar. No se puede vivir en un apagón eterno. ¡Basta ya de tanta indolencia!», subrayó.

La autora apunta directamente al gobierno: «Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decidir que debemos vivir en la miseria y el agotamiento solo porque ellos no saben o no quieren resolver los problemas elementales de un país».

Captura de Facebook / Giselle Rodriguez

Rodriguez advierte sobre el peligro más profundo de esta situación: «Lo más peligroso de esta crisis no son solo los apagones de 20 horas; es que pretendan que lo normalicemos».

Su mensaje cierra con una declaración que resume el estado de ánimo de una sociedad agotada: «El abuso se alimenta del silencio y de la costumbre. Pero el cansancio ya superó la paciencia. No nos vamos a acostumbrar a la oscuridad, porque nacimos para vivir con luz, con dignidad y en paz. ¡Basta de normalizar lo que es, por derecho humano, inaceptable!».

Los números respaldan su denuncia. Este viernes, la Unión Eléctrica (UNE) reportó apenas 970 MW disponibles frente a una demanda de 2,650 MW, dejando 1,650 MW sin cobertura. El jueves, la afectación proyectada superó los 2,000 MW.

La crisis no es coyuntural: entre 10 y 11 unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio, cerca del 60 % del parque generador del país. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor de Cuba, acumula 11 desconexiones en lo que va de año, incluyendo cinco en solo cinco semanas.

El impacto humano es brutal.

En Matanzas, vecinos denunciaron cortes de más de 72 horas y, en algunos circuitos, hasta 85 horas consecutivas sin servicio. En Santiago de Cuba, la empresa eléctrica local admitió que no puede garantizar ni dos horas de corriente al día en algunos esquemas. En La Habana, barrios enteros reportan cortes de 20 a 24 horas diarias.

Todo esto ocurre con temperaturas de entre 24°C y 31°C y alta humedad, haciendo insoportable el descanso nocturno. Familias enteras han comenzado a dormir en casas de campaña en la playa de Guanabo para escapar del calor dentro de sus propias viviendas.

La falta de electricidad también interrumpe el suministro de agua, la conservación de alimentos, el funcionamiento de escuelas y el acceso a Internet. La empresa de telecomunicaciones ETECSA admitió que los apagones están dejando la telefonía sin servicio.

El hartazgo ha desbordado las redes sociales y ha llegado a las calles. Entre el jueves y este viernes se registraron cacerolazos y protestas en barrios habaneros, con bloqueos de calles.