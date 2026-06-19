«Vivir contando los minutos de tregua que nos da un ventilador no es vida»: Cubana estalla ante los apagones

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Una cubana identificada como Giselle Rodriguez publicó en Facebook un texto que condensa el hartazgo de millones de cubanos ante los apagones de hasta 20 horas diarias que azotan la Isla en medio de la peor crisis energética de su historia reciente.
«20 horas a oscuras, bajo un calor que sofoca el cuerpo y pone a prueba la mente. No es solo la falta de corriente; es la falta de respeto a la vida más elemental», escribió Rodriguez, cuyas palabras resumen una realidad que el régimen de Miguel Díaz-Canel ha sido incapaz de resolver.
«Vivir contando los minutos de tregua que nos da un ventilador no es vida. Es un desgaste silencioso, una tortura diaria que agota las fuerzas, la paciencia y los sueños de cualquiera», agregó.
La mujer señala que aunque el calor es duro, lo que más duele es la incompetencia de los responsables, y recuerda que el pueblo tiene derecho a descansar, a trabajar y a vivir sin que el día se convierta en una eterna carrera de supervivencia.
«Hay límites que la resistencia humana no debería tener que cruzar. No se puede vivir en un apagón eterno. ¡Basta ya de tanta indolencia!», subrayó.
La autora apunta directamente al gobierno: «Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decidir que debemos vivir en la miseria y el agotamiento solo porque ellos no saben o no quieren resolver los problemas elementales de un país».
Rodriguez advierte sobre el peligro más profundo de esta situación: «Lo más peligroso de esta crisis no son solo los apagones de 20 horas; es que pretendan que lo normalicemos».
Su mensaje cierra con una declaración que resume el estado de ánimo de una sociedad agotada: «El abuso se alimenta del silencio y de la costumbre. Pero el cansancio ya superó la paciencia. No nos vamos a acostumbrar a la oscuridad, porque nacimos para vivir con luz, con dignidad y en paz. ¡Basta de normalizar lo que es, por derecho humano, inaceptable!».
Los números respaldan su denuncia. Este viernes, la Unión Eléctrica (UNE) reportó apenas 970 MW disponibles frente a una demanda de 2,650 MW, dejando 1,650 MW sin cobertura. El jueves, la afectación proyectada superó los 2,000 MW.
La crisis no es coyuntural: entre 10 y 11 unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio, cerca del 60 % del parque generador del país. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor de Cuba, acumula 11 desconexiones en lo que va de año, incluyendo cinco en solo cinco semanas.
El impacto humano es brutal.
En Matanzas, vecinos denunciaron cortes de más de 72 horas y, en algunos circuitos, hasta 85 horas consecutivas sin servicio. En Santiago de Cuba, la empresa eléctrica local admitió que no puede garantizar ni dos horas de corriente al día en algunos esquemas. En La Habana, barrios enteros reportan cortes de 20 a 24 horas diarias.
Todo esto ocurre con temperaturas de entre 24°C y 31°C y alta humedad, haciendo insoportable el descanso nocturno. Familias enteras han comenzado a dormir en casas de campaña en la playa de Guanabo para escapar del calor dentro de sus propias viviendas.
La falta de electricidad también interrumpe el suministro de agua, la conservación de alimentos, el funcionamiento de escuelas y el acceso a Internet. La empresa de telecomunicaciones ETECSA admitió que los apagones están dejando la telefonía sin servicio.
El hartazgo ha desbordado las redes sociales y ha llegado a las calles. Entre el jueves y este viernes se registraron cacerolazos y protestas en barrios habaneros, con bloqueos de calles.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay apagones prolongados en Cuba?
La crisis energética en Cuba se debe a la falta de mantenimiento e inversión en el parque termoeléctrico, así como a la escasez de combustible. Esto ha dejado fuera de servicio a cerca del 60% de las unidades generadoras, resultando en apagones que pueden durar hasta 20 horas al día o más.
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¿Cómo afectan los apagones a la vida diaria de los cubanos?
Los apagones prolongados afectan gravemente la vida diaria de los cubanos, interrumpiendo el suministro de agua, la conservación de alimentos y el funcionamiento de servicios esenciales como la educación y la salud. Además, el calor extremo sin ventiladores ni aire acondicionado hace que el descanso nocturno sea casi imposible.
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¿Qué impacto tienen los apagones en la salud mental de los cubanos?
Los apagones han generado una crisis de salud mental en Cuba, con altos niveles de depresión, ansiedad y estrés extremo entre la población. Un estudio reveló que el 55.4% de los afectados presenta depresión severa, y el 66% sufre de ansiedad severa, lo que refleja el agotamiento psicológico ante la incertidumbre constante.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para resolver la crisis energética?
Hasta la fecha, el gobierno cubano no ha presentado un plan creíble o efectivo para resolver la crisis energética. A menudo culpan al embargo estadounidense, pero expertos señalan que el problema es estructural, derivado de la falta de inversión y mantenimiento en las infraestructuras eléctricas.
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¿Cómo están reaccionando los cubanos ante la crisis energética?
Los cubanos han expresado su hartazgo a través de protestas y cacerolazos en diversas ciudades del país. Las redes sociales también se han convertido en una plataforma para denunciar las condiciones inhumanas que enfrentan diariamente, con testimonios que reflejan una profunda desesperación y falta de esperanza.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.