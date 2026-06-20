Vicepresidente de la ANEC: «Necesitamos un sistema empresarial atractivo para los inversores»

El Dr. Ayubán Gutiérrez Quintanilla, vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), reconoció esta semana que el país está «obligado» a construir un entorno empresarial que resulte atractivo para los inversores extranjeros, incluso los de naciones aliadas, si quiere insertarse de manera efectiva en la economía mundial.

Sus declaraciones se produjeron durante la Mesa Redonda transmitida por Canal Caribe y Cubadebate, donde periodistas, economistas y bancarios debatieron el impacto de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas el 18 de junio por la Asamblea Nacional del Poder Popular en sesión extraordinaria.

Gutiérrez Quintanilla fue directo al señalar las limitaciones estructurales de la economía cubana: «Desgraciadamente nosotros somos una economía insular, pequeña, muy abierta, dependemos mucho del sector externo».

El funcionario contrastó esa realidad con la de la extinta Unión Soviética: «No era como la Unión Soviética, que era un país continente, que tenía casi todos los recursos que hacían falta para desarrollar una economía en su territorio nacional, y frontera con un montón de países. Nosotros no tenemos esa situación».

En ese marco, argumentó que la presión externa —en referencia al embargo estadounidense— no hace sino acelerar la necesidad de cambios.

«Hay algunos temas que son complejos, pero que se miran con una óptica diferente ante la amenaza en que se encuentra el país, que nos obliga a tomar decisiones que nos permitan, en primer lugar, insertarnos mejor en la economía mundial».

Uno de los puntos más reveladores de su intervención fue la distinción entre los gobiernos aliados y sus empresas.

«No solo el problema es con Estados Unidos. Nosotros tenemos amigos en el mundo que de su gobierno mueren por Cuba, pero su sistema empresarial no es lo mismo que su gobierno. Las relaciones comerciales se establecen entre empresas».

«Estamos obligados a crear un sistema empresarial económico que le sea también atractivo a esos inversionistas extranjeros, incluso de esos países amigos, que pueden apoyar y calzar con el apoyo del Estado, pero que al final son sus empresas las que tienen que ver que van a tener utilidad en invertir en la economía cubana».

El paquete aprobado por la Asamblea Nacional es considerado el más amplio desde el Período Especial de los años 90 y se organiza en 23 ejes estratégicos.

Entre las medidas más significativas figuran la autorización de banca privada y la apertura a inversión extranjera directa en empresas privadas y cooperativas, la transformación de empresas estatales en sociedades por acciones, la eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes y la ampliación de los derechos de superficie hasta 99 años.

También se aprobó que los municipios puedan captar inversión extranjera directa de forma autónoma, así como exportar e importar con mayor independencia del gobierno central.

El presidente de la ANEC, José Carlos del Toro Ríos, señaló en la sesión parlamentaria del 19 de junio que las 176 propuestas recogen también los análisis del último congreso de la organización, que abordó cinco frentes: estabilización macroeconómica, transformación del modelo económico, estímulo al sector agrícola, fortalecimiento de la contabilidad y previsión de costos sociales.

Estados Unidos, sin embargo, calificó las reformas como «señales de humo superficiales», una valoración que contrasta con el tono de urgencia con que el propio régimen presenta las transformaciones.