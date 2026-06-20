«¿Quién se cree El Cangrejo para hablar?»: Cubanos estallan con el nieto de Raúl Castro

La primera aparición pública de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo» o «Raulito», nieto del dictador Raúl Castro, desató una avalancha de indignación y burla entre los cubanos en redes sociales.

El viernes, un día después de que el régimen aprobara 176 medidas económicas ante la Asamblea Nacional, El Cangrejo concedió su primera entrevista a un medio internacional para defender ese paquete de reformas y pedir diálogo a Washington.

La pregunta que dominó los comentarios no fue sobre las medidas económicas, sino sobre la legitimidad de quien las defendía: Raulito no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno cubano ni ha sido electo por proceso democrático alguno.

Es teniente coronel del Ministerio del Interior y jefe de la Dirección General de Seguridad Personal de Raúl Castro desde 2016, un rol que miles de cubanos identifican simplemente como el de guardaespaldas del abuelo.

«Ser nieto de Raúl Castro no le otorga autoridad para hablar en nombre de Cuba. Para representar oficialmente a un país se necesita un cargo o nombramiento oficial», escribió un usuario, resumiendo el sentir mayoritario.

Otro comentario, de los más compartidos, apuntó al fondo del asunto. «Lo que más me molesta de todo es que trata la situación como si fuera una disputa de una propiedad. Cuba no es una propiedad, es un país donde viven personas, que las convirtieron en esclavas, en rehenes de una sola familia».

El apodo «El Cangrejo» fue el hilo conductor de decenas de reacciones irónicas. «Pero los cangrejos caminan para atrás», escribió uno. «El pueblo caminará al paso del crustáceo, mientras ellos a toda máquina», añadió otro.

«Luego de 67 años, Raúl Castro y su nieto detectaron las fallas y trazaron las estrategias a seguir para las próximas décadas. Nada que temer», ironizó un tercero.

La pregunta «¿y este habla?» se repitió en decenas de variantes, reflejando la sorpresa ante la aparición pública de alguien que hasta ahora operaba en las sombras.

«Yo pensaba que era mudo», escribió una usuaria. «Finalmente habló el príncipe heredero», apuntó otra. «Un guardaespaldas con poder. Es una película», resumió una tercera.

Varios comentarios cuestionaron directamente las motivaciones de El Cangrejo y de su familia para abogar por la apertura económica en este momento. «Obvio que lo va a defender, si a él le funciona al 100%», escribió una usuaria.

«Claro que está de acuerdo, es como un salvoconducto para seguir viviendo a costilla del pueblo», añadió otra. «Me imagino que le toca defenderlo porque es muy probable que en el nuevo modelo económico esté su fuente de ingresos», señaló una tercera.

Axios reveló en febrero de 2026 que el secretario de Estado Marco Rubio mantenía conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro para explorar escenarios de transición, evitando al Partido Comunista y a Miguel Díaz-Canel.

En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió con El Cangrejo, consolidándolo como el principal canal informal entre la cúpula del régimen y Washington.

En la entrevista al medio internacional The National, Raúl Guillermo fue explícito sobre los límites de las reformas.

«Queremos lograr un modelo económico que sea más abierto, que tenga mayor participación del capital privado nacional y extranjero... y para eso no tenemos ni estamos dispuestos a transformar el sistema político cubano».

También reconoció que las negociaciones con la administración Trump no han avanzado: «Me gustaría responder que sí a esa pregunta, pero la realidad es que no».

El contexto en que emerge esta figura es de presión extrema sobre el régimen. Desde enero de 2026, la administración Trump impuso restricciones petroleras mediante la Orden Ejecutiva 14380, generando apagones de más de veinte horas diarias.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que niños están muriendo en Cuba por falta de medicamentos. Y el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó formalmente a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, con cuatro víctimas mortales.

EE.UU. calificó este sábado las 176 medidas económicas de «señales de humo superficiales», mientras el vicepresidente JD Vance respondió con cautela: «Vamos a ver qué hacen. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla».