Grupo A del Mundial 2026: cómo queda tras la jornada 2 y qué se juegan en la última

Vídeos relacionados:

México ya tiene su boleto sellado y lidera con autoridad el Grupo A del Mundial 2026 tras dos jornadas de dominio casi absoluto. El anfitrión suma seis puntos, no ha recibido un solo gol y se convirtió en el primer clasificado del torneo.

Las dos jornadas en resumen

El 11 de junio, México abrió el torneo ante más de 80,000 espectadores en el Estadio Azteca con una victoria 2-0 sobre Sudáfrica. Julián Quiñones anotó al minuto nueve y Raúl Jiménez cerró el marcador al 67. El partido estuvo cargado de tensión: tres expulsiones en total, dos de Sudáfrica y una de México.

Ese mismo día, Corea del Sur protagonizó la remontada de la primera jornada en el Estadio Akron de Guadalajara. Iba perdiendo tras el gol de Ladislav Krejčí (59') pero Hwang In-beom (67') y Oh Hyeon-gyu (80') le dieron vuelta al marcador para vencer 2-1 a República Checa.

La segunda jornada, el 18 de junio, deparó un empate sin demasiado brillo: República Checa y Sudáfrica igualaron 1-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Matěj Sadílek adelantó a los checos al minuto seis, pero Teboho Mokoena empató de penalti al 83. Al día siguiente, México selló su clasificación con un 1-0 ante Corea del Sur en el mismo Akron, gracias a un gol de Luis Romo en el minuto 50.

Así queda la tabla

PosEquipoPJPtsDG 1 México 2 6 +3 2 Corea del Sur 2 3 0 3 República Checa 2 1 -1 4 Sudáfrica 2 1 -2

México y Corea del Sur están clasificados de forma directa. Sudáfrica, con diferencia de goles de -2, está eliminada matemáticamente. República Checa sobrevive como tercer lugar provisional, pero su plaza como mejor tercero no está garantizada: deberá competir con los terceros de los otros 11 grupos.

Los escenarios de la última jornada

La jornada 3 se disputa el miércoles 25 de junio a las 21:00 hora de Cuba con ambos partidos en simultáneo, el formato que exige la FIFA para evitar acuerdos: Sudáfrica vs. Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey, y República Checa vs. México en el Estadio Azteca.

México llega sin presión clasificatoria, pero con incentivo: si gana o empata ante República Checa, termina primero. Solo una derrota combinada con una victoria surcoreana lo bajaría al segundo puesto.

Corea del Sur también está dentro, pero prefiere ganar. Si vence a Sudáfrica y México no gana, los surcoreanos terminarían líderes. Un empate o derrota los deja dependiendo del otro partido.

República Checa es la que más tiene en juego. Necesita ganar a México para llegar a cuatro puntos y aspirar al segundo puesto, algo que solo ocurriría si Corea del Sur no gana simultáneamente —el desempate sería por diferencia de goles—. Si empata o pierde, su única salida es mantenerse como mejor tercero entre los 12 grupos del torneo, una de las ocho plazas disponibles para ese repechaje interno.

Sudáfrica jugará sin opciones de avanzar, únicamente por el honor ante Corea del Sur en Monterrey.

El partido más atractivo sobre el papel es el del Azteca: República Checa necesita vencer a México en casa del anfitrión para mantener viva cualquier esperanza de clasificación directa, mientras el tricolor buscará cerrar la fase de grupos en lo más alto.