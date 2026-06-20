«Ahora sí Pinar del Río no volverá a conocer los apagones»: Cubanos reaccionan con sarcasmo a la sincronización del tercer parque solar

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El régimen cubano anunció este sábado la sincronización al Sistema Electroenergético Nacional del tercer parque fotovoltaico de Pinar del Río, de 21,8 megavatios de potencia, ubicado cerca del poblado de Puerta de Golpe, en el municipio de Consolación del Sur. La respuesta de los cubanos en redes sociales no fue de celebración, sino de un sarcasmo que ya se ha vuelto reflejo automático ante este tipo de noticias.

«Ahora sí Pinar del Río no volverá a conocer los apagones», escribió un usuario en Facebook con la ironía como único recurso ante una realidad que no cambia. Otro fue más creativo: «Leí un rumor que habían colocado mal los paneles y en vez de el sol darnos energía, más bien el sol estaba recibiendo la energía, ja, ja, ja». Un tercero se limitó a dos palabras que lo dicen todo: «Corriente submarina».

La incredulidad también tomó forma de pregunta: «¿Están seguros que es Pinar del Río?». Y no faltó el comentario que mezcla la burla con la denuncia: «Y quiénes son los que tienen acceso a esos paneles».

El contraste entre el anuncio oficial y la realidad del día no podía ser más elocuente: ese mismo sábado, la Unión Eléctrica estimó 1,935 megavatios de afectación para la máxima demanda en todo el país, según informó el propio medio estatal Cubadebate.

El medio oficialista describió la obra como un avance logrado «a pesar del cerco económico», atribuyendo al embargo estadounidense las demoras en la construcción. Yosleiby Izquierdo Sánchez, especialista principal en fuentes renovables de la Empresa Eléctrica pinareña, reconoció a Granma que «entre los retos principales estuvo la utilización del poco combustible que entraba, en lo que fuera más importante en ese momento para lograr una secuencia». El parque aún se encuentra en fase de puesta en marcha con asistencia técnica de China y en su primera jornada aportó 106 megavatios hora al sistema.

La instalación cuenta con 42,588 paneles fotovoltaicos bifaciales —una mejora respecto a los dos parques anteriores de la provincia— siete inversores y dos líneas de interconexión directas al sistema nacional. «Ya estamos aportando al SEN, pero haciendo ajustes todavía, como es normal en esta fase», detalló Izquierdo Sánchez.

Este tercer parque completa una expansión acelerada en Vueltabajo. Antes de 2025, la provincia contaba con ocho instalaciones pequeñas que sumaban apenas 18,5 megavatios de potencia instalada. En los últimos 14 meses se han incorporado alrededor de 70 megavatios adicionales, incluyendo el primer gran parque en La Barbarita, sincronizado en abril de 2025, el segundo en La Lucila en noviembre de ese año, y uno de cinco megavatios donado por China en La Ceniza.

El problema estructural, sin embargo, permanece intacto: ninguno de estos parques cuenta con sistemas de almacenamiento en baterías, lo que significa que su aporte se limita a las horas de sol y no mitiga los apagones nocturnos, que son los más prolongados y severos. Cuba registró en junio déficits de hasta 2,134 megavatios, con una disponibilidad de apenas alrededor de 1,016 megavatios frente a una demanda de aproximadamente 3,050 megavatios.

El patrón se repite con cada inauguración. Ante un parque solar en Artemisa en noviembre de 2025, los cubanos ya habían comentado que «cada vez que anuncian la inauguración de un parque fotovoltaico, aumentan los apagones». Este sábado, la historia se repitió con la misma puntualidad que los cortes de luz.