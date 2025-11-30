Cuba sincroniza otro parque solar en Pinar del Río, pero el aporte sigue lejos de frenar la crisis eléctrica

Vídeos relacionados:
El segundo gran parque fotovoltaico construido este año en Pinar del Río, ubicado en La Lucila y con una capacidad de 21,8 megawatt pico (MWp), quedó sincronizado al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), mientras avanza su puesta en marcha con niveles de generación todavía fluctuantes.
El proyecto, segundo de los grandes parques previstos para la provincia este año, atraviesa su fase de puesta en marcha y llegó a generar 20,55 MWp en pruebas iniciales, informó este viernes el diario oficial Granma.
Según Yosleiby Izquierdo Sánchez, especialista principal en fuentes renovables de la Empresa Eléctrica en Pinar del Río, los técnicos están revisando inversores, cajas concentradoras y paneles para verificar el funcionamiento integral del sistema.
Advirtió que solo tras la sincronización es posible confirmar que todos los componentes operen sin fallos.
El rendimiento diario ha mostrado variaciones. En una jornada nublada el parque produjo 69 MWh, mientras que el día anterior, con mayor irradiación, alcanzó 115 MWh.
La provincia había inaugurado previamente otro parque de similares dimensiones en la zona de La Barbarita, en Consolación del Sur, cuyo aporte oscila entre 100 y 120 MWh diarios.
Lo más leído hoy:
Paralelamente se construye un tercer emplazamiento de igual capacidad en Puerta de Golpe, también en Consolación del Sur.
Hasta inicios de 2025 Pinar del Río solo contaba con ocho parques pequeños que sumaban 18,5 MWp. Con las nuevas obras, el territorio ha añadido alrededor de 48 MWp de potencia instalada en los últimos meses, precisó el medio.
Pese a estos incrementos, el impacto sobre la crisis eléctrica del país es limitado. Los parques solares aportan algo más de 500 MW en los momentos de mayor sol y superan los 2,570 MWh diarios, pero su contribución no compensa las averías en termoeléctricas, los mantenimientos prolongados ni la falta de combustible que mantiene inactiva gran parte de la generación distribuida.
En ese sentido, para este sábado, la Unión Eléctrica pronosticó un déficit de 1,675 MW y una afectación esperada de 1745 MW.
La semana pasada se supo que el Gobierno de Vietnam donó a la isla cuatro parques solares fotovoltaicos destinados a ampliar la generación eléctrica en la provincia de Mayabeque.
Las instalaciones, que llevarán por nombre Vista Alegre, El Jobo, El Fénix y El Comino, aportarán al SEN 80 MW en conjunto.
De esa capacidad, 10 MW serán de energía acumulada gracias a la incorporación de sistemas modernos de almacenamiento, una tecnología que permitirá conservar electricidad para suplir picos de demanda o momentos de baja irradiación solar.
En agosto las autoridades anunciaron la instalación de las primeras BESS o Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías que se utilizan para almacenar el exceso de energía producida por parques solares durante el día, lo cual permite su uso cuando la generación es baja o la demanda es alta.
El gobierno planea la ejecución de 55 parques en la isla hasta diciembre del 2025, los cuales podrán sumar 1,000 MW.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba y los parques solares
¿Cuál es el impacto de los nuevos parques solares en la crisis eléctrica de Cuba?
El impacto de los nuevos parques solares en la crisis eléctrica de Cuba es limitado. Aunque se han sincronizado nuevos parques solares, la generación eléctrica sigue siendo insuficiente para compensar las averías de las termoeléctricas y la falta de combustible, lo que mantiene un déficit significativo en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
¿Cuántos parques solares se han sincronizado en Cuba hasta ahora?
Hasta ahora, se han sincronizado 32 parques solares en Cuba. El gobierno cubano tiene planes de completar 51 parques solares para finales de 2025, como parte de su estrategia para enfrentar la crisis energética.
¿Qué capacidad de generación tienen los parques solares en Cuba?
Los parques solares en Cuba aportan algo más de 500 MW en los momentos de mayor sol. Sin embargo, esta capacidad es insuficiente para satisfacer la demanda nacional de energía, que supera los 3,000 MW.
¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la vida cotidiana en Cuba?
La crisis eléctrica afecta significativamente la vida cotidiana en Cuba, con apagones prolongados que superan las 12 horas diarias en varias provincias. Esta situación impacta la industria, la agricultura, el comercio y los servicios básicos, generando escepticismo sobre el impacto real de los proyectos de energía renovable.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.