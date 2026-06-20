"Hay que cuidar la gallinita de oro que trae los dólares": ETECSA instala paneles solares de 24 kW en Limonar

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ETECSA instaló un sistema de paneles solares de 24 kW en el Centro de Telecomunicaciones del municipio de Limonar, en la provincia de Matanzas, con el objetivo de mantener operativos los servicios de telefonía y datos durante los prolongados apagones que azotan la región, según informó el Periódico Girón en su página de Facebook.
El equipamiento incluye cinco baterías de 16 kWh cada una —80 kWh de almacenamiento total— y opera de manera aislada de la red eléctrica nacional, lo que le permite funcionar incluso cuando el Sistema Electroenergético Nacional colapsa.
La medida revela una prioridad clara del régimen: proteger la infraestructura de su monopolio de telecomunicaciones, que genera divisas para el grupo empresarial militar GAESA, mientras la población cubana soporta cortes de electricidad que afectan a más del 70% de los clientes de telecomunicaciones en todo el país.
En la calle, la expresión es directa: «hay que cuidar la gallinita de oro que trae los dólares», frase con la que muchos cubanos describen el trato preferencial que recibe ETECSA frente al abandono energético del resto de la sociedad.
Jorge Caraballo, jefe de inversiones de ETECSA en Matanzas, informó que a finales de mayo arrancó un programa para instalar paneles solares en 30 radiobases, con conclusión prevista para julio.
En cuanto a las cabeceras municipales, la instalación siguió un orden escalonado: primero Unión de Reyes, luego Pedro Betancourt, después Martí y ahora Limonar.
El plan provincial contempla tres programas diferenciados: 18 sistemas fotovoltaicos de 2 kW para pequeños gabinetes tecnológicos en municipios como Cárdenas, Jovellanos, Jagüey Grande y Colón; un segundo programa con kits de entre cinco y siete kW para 29 radiobases; y un tercer programa con sistemas de entre 16 y 24 kW para cabeceras municipales, en el que se inscribe la solución de Limonar.
Directivos de ETECSA en la provincia justificaron la iniciativa con el siguiente argumento: «Este cambio de matriz energética busca reducir la vulnerabilidad de los servicios de telecomunicaciones ante las interrupciones del sistema electroenergético nacional y prioriza el uso de fuentes renovables en sitios tecnológicos clave del territorio».
Lo que el discurso oficial omite es el contexto que rodea estas inversiones.
Cuba atraviesa la peor crisis eléctrica de su historia reciente, con un déficit que alcanzó un pico de 2,147 MW el 25 de mayo y al menos siete colapsos totales del sistema en 18 meses, incluyendo un apagón nacional de casi 30 horas en marzo de 2026.
Mientras ETECSA blinda su infraestructura con energía solar, en Santiago de Cuba se registra desde mayo una ola de robos de paneles solares instalados en radiobases y gabinetes de la propia empresa, lo que dejó tres nodos fuera de servicio el 13 de junio.
El régimen respondió a esos robos tipificándolos como sabotaje con penas severas, pero la ironía no escapa a nadie: los cubanos roban los paneles solares de ETECSA porque son uno de los pocos bienes energéticos accesibles en un país donde la electricidad es un privilegio, no un derecho.
Un año después del llamado «tarifazo» de ETECSA, la empresa recaudó millones de los cubanos y en 2026 anunció además cobros en dólares para garantizar, según dijo, la sostenibilidad de sus servicios.
Preguntas frecuentes sobre la instalación de paneles solares por ETECSA en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ETECSA está instalando paneles solares en Cuba?
ETECSA está instalando paneles solares para mantener operativos los servicios de telecomunicaciones durante los apagones. Esta medida busca reducir la vulnerabilidad de los servicios ante las frecuentes interrupciones del sistema eléctrico nacional, utilizando fuentes renovables para asegurar su infraestructura.
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¿Cuál es la capacidad del sistema instalado por ETECSA en Limonar?
El sistema instalado por ETECSA en Limonar tiene una capacidad de 24 kW. Además, incluye cinco baterías de 16 kWh cada una, lo que proporciona un almacenamiento total de 80 kWh, operando de forma aislada de la red eléctrica nacional.
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¿Cómo afecta la instalación de paneles solares de ETECSA a la población cubana?
La instalación de paneles solares por ETECSA prioriza la infraestructura de telecomunicaciones sobre las necesidades energéticas de la población. Mientras ETECSA asegura sus operaciones, la mayoría de los cubanos continúan sufriendo apagones prolongados, lo que refleja un trato preferencial hacia sectores que generan divisas para el gobierno.
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¿Qué medidas se están tomando para evitar robos de paneles solares en Cuba?
Los robos de paneles solares han sido tipificados como sabotaje, con penas severas. A pesar de las medidas legales, el robo de paneles sigue siendo un problema, reflejando la alta demanda de estos equipos en un contexto de crisis energética y falta de acceso a la electricidad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.