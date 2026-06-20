"Hay que cuidar la gallinita de oro que trae los dólares": ETECSA instala paneles solares de 24 kW en Limonar

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ETECSA instaló un sistema de paneles solares de 24 kW en el Centro de Telecomunicaciones del municipio de Limonar, en la provincia de Matanzas, con el objetivo de mantener operativos los servicios de telefonía y datos durante los prolongados apagones que azotan la región, según informó el Periódico Girón en su página de Facebook.

El equipamiento incluye cinco baterías de 16 kWh cada una —80 kWh de almacenamiento total— y opera de manera aislada de la red eléctrica nacional, lo que le permite funcionar incluso cuando el Sistema Electroenergético Nacional colapsa.

La medida revela una prioridad clara del régimen: proteger la infraestructura de su monopolio de telecomunicaciones, que genera divisas para el grupo empresarial militar GAESA, mientras la población cubana soporta cortes de electricidad que afectan a más del 70% de los clientes de telecomunicaciones en todo el país.

En la calle, la expresión es directa: «hay que cuidar la gallinita de oro que trae los dólares», frase con la que muchos cubanos describen el trato preferencial que recibe ETECSA frente al abandono energético del resto de la sociedad.

Jorge Caraballo, jefe de inversiones de ETECSA en Matanzas, informó que a finales de mayo arrancó un programa para instalar paneles solares en 30 radiobases, con conclusión prevista para julio.

En cuanto a las cabeceras municipales, la instalación siguió un orden escalonado: primero Unión de Reyes, luego Pedro Betancourt, después Martí y ahora Limonar.

Captura de Facebook

El plan provincial contempla tres programas diferenciados: 18 sistemas fotovoltaicos de 2 kW para pequeños gabinetes tecnológicos en municipios como Cárdenas, Jovellanos, Jagüey Grande y Colón; un segundo programa con kits de entre cinco y siete kW para 29 radiobases; y un tercer programa con sistemas de entre 16 y 24 kW para cabeceras municipales, en el que se inscribe la solución de Limonar.

Directivos de ETECSA en la provincia justificaron la iniciativa con el siguiente argumento: «Este cambio de matriz energética busca reducir la vulnerabilidad de los servicios de telecomunicaciones ante las interrupciones del sistema electroenergético nacional y prioriza el uso de fuentes renovables en sitios tecnológicos clave del territorio».

Lo que el discurso oficial omite es el contexto que rodea estas inversiones.

Cuba atraviesa la peor crisis eléctrica de su historia reciente, con un déficit que alcanzó un pico de 2,147 MW el 25 de mayo y al menos siete colapsos totales del sistema en 18 meses, incluyendo un apagón nacional de casi 30 horas en marzo de 2026.

Mientras ETECSA blinda su infraestructura con energía solar, en Santiago de Cuba se registra desde mayo una ola de robos de paneles solares instalados en radiobases y gabinetes de la propia empresa, lo que dejó tres nodos fuera de servicio el 13 de junio.

El régimen respondió a esos robos tipificándolos como sabotaje con penas severas, pero la ironía no escapa a nadie: los cubanos roban los paneles solares de ETECSA porque son uno de los pocos bienes energéticos accesibles en un país donde la electricidad es un privilegio, no un derecho.

Un año después del llamado «tarifazo» de ETECSA, la empresa recaudó millones de los cubanos y en 2026 anunció además cobros en dólares para garantizar, según dijo, la sostenibilidad de sus servicios.