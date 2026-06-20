Joven artista cubano desahoga su desesperación: «Se me está yendo la vida, solo quiero vivir»

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Alexis Hugo Remón Fuentes, un artista cubano de 27 años, publicó en Facebook un desgarrador testimonio que resume el agotamiento de toda una generación: apagones de entre 30 y 50 horas, incapacidad de proyectarse un plan de vida y el hartazgo de tener que «resistir» sin ver ninguna salida.

«Estoy harto. No sé hasta cuándo durará la desidia, por un lado hablando de negociaciones, por otro lado aprobando paquetes de medidas y simulando que no pasa nada», escribió el joven, que se debate entre continuar con su vocación artística o emplearse en una mipyme para sobrevivir.

Captura de FB/Alexis Hugo Remón Fuentes

Sin electricidad estable, Remón Fuentes carga sus equipos gracias a los paneles solares de vecinos que se los prestan. «Menos mal que tengo vecinos que no tiraron huevos porque gracias a ellos puedo cargar mis pocos equipos», señaló con amargura.

El peso de la incertidumbre lo ha envejecido por dentro. «Estoy cansado de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana, ya ni siquiera puedo proyectarme un plan de vida para el mes siguiente, se me está yendo la vida, me estoy poniendo viejo pero no de edad, sino del alma», escribió.

Su grito más crudo apunta a lo más elemental: «Ya no me quedan ganas de analizar quién tiene la razón, si los de aquí o los de allá, yo solo quiero vivir, [...]. No quiero más consignas, no quiero resistir». Y añadió: «Quiero haber dormido con el aire de un ventilador, desayunar, comer caliente; no pido mucho, solo una vida digna, esa de la que algún día habló nuestra Constitución».

El testimonio resonó de inmediato entre cientos de cubanos. Una internauta escribió: «Eso queremos todos los jóvenes: vivir dignamente, sin carencias. No hablo de lujos, viajes caros, cuentas bancarias; hablo de lo necesario, lo básico». Otra comentó: «Al igual que a ti, la juventud se me está yendo en nada». Una tercera voz detalló su propia rutina: «Estoy cansada de levantarme todos los días a encender carbón para cocinar lo que haya. Estoy cansada de trabajar y que el dinero no me alcance para nada. Estoy cansada de que lo más mínimo sea un lujo. Yo también quiero vivir como un ser humano».

El relato de Remón Fuentes, residente en Manzanillo, Granma, refleja una crisis sistémica sin precedentes. Cuba atraviesa la peor crisis energética de su historia moderna, con déficits eléctricos que han alcanzado varias veces más de 2.100 MW, dejando a más del 60% de la población sin electricidad de forma simultánea, agravado por el corte del suministro de petróleo venezolano y el agotamiento de las reservas de crudo ruso.

A la oscuridad se suma la miseria económica. El régimen elevó el salario mínimo a 3.210 pesos cubanos con vigencia desde el 1 de julio, equivalente a apenas 4,65 dólares al cambio informal, cuando una persona necesita alrededor de 96.000 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas —unas 30 veces ese salario mínimo—. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema.

Esa desesperación se ha traducido en protestas masivas y expresiones críticas: el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.311 manifestaciones en mayo de 2026, la oleada más prolongada desde el 11 de julio de 2021. Para quienes no protestan, la salida suele ser el éxodo: desde 2021, más de 1,7 millones de cubanos han abandonado el país, la mayoría de ellos jóvenes de entre 15 y 49 años.

Remón Fuentes cerró su publicación con una frase que condensa el sentimiento de los que se quedan: «Mientras tanto este pueblo se muere y nadie hace nada, ni siquiera tenemos el valor de hacerlo nosotros mismos».