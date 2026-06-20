Joven artista cubano desahoga su desesperación: «Se me está yendo la vida, solo quiero vivir»

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Alexis Hugo Remón Fuentes, un artista cubano de 27 años, publicó en Facebook un desgarrador testimonio que resume el agotamiento de toda una generación: apagones de entre 30 y 50 horas, incapacidad de proyectarse un plan de vida y el hartazgo de tener que «resistir» sin ver ninguna salida.
«Estoy harto. No sé hasta cuándo durará la desidia, por un lado hablando de negociaciones, por otro lado aprobando paquetes de medidas y simulando que no pasa nada», escribió el joven, que se debate entre continuar con su vocación artística o emplearse en una mipyme para sobrevivir.
Sin electricidad estable, Remón Fuentes carga sus equipos gracias a los paneles solares de vecinos que se los prestan. «Menos mal que tengo vecinos que no tiraron huevos porque gracias a ellos puedo cargar mis pocos equipos», señaló con amargura.
El peso de la incertidumbre lo ha envejecido por dentro. «Estoy cansado de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana, ya ni siquiera puedo proyectarme un plan de vida para el mes siguiente, se me está yendo la vida, me estoy poniendo viejo pero no de edad, sino del alma», escribió.
Su grito más crudo apunta a lo más elemental: «Ya no me quedan ganas de analizar quién tiene la razón, si los de aquí o los de allá, yo solo quiero vivir, [...]. No quiero más consignas, no quiero resistir». Y añadió: «Quiero haber dormido con el aire de un ventilador, desayunar, comer caliente; no pido mucho, solo una vida digna, esa de la que algún día habló nuestra Constitución».
El testimonio resonó de inmediato entre cientos de cubanos. Una internauta escribió: «Eso queremos todos los jóvenes: vivir dignamente, sin carencias. No hablo de lujos, viajes caros, cuentas bancarias; hablo de lo necesario, lo básico». Otra comentó: «Al igual que a ti, la juventud se me está yendo en nada». Una tercera voz detalló su propia rutina: «Estoy cansada de levantarme todos los días a encender carbón para cocinar lo que haya. Estoy cansada de trabajar y que el dinero no me alcance para nada. Estoy cansada de que lo más mínimo sea un lujo. Yo también quiero vivir como un ser humano».
El relato de Remón Fuentes, residente en Manzanillo, Granma, refleja una crisis sistémica sin precedentes. Cuba atraviesa la peor crisis energética de su historia moderna, con déficits eléctricos que han alcanzado varias veces más de 2.100 MW, dejando a más del 60% de la población sin electricidad de forma simultánea, agravado por el corte del suministro de petróleo venezolano y el agotamiento de las reservas de crudo ruso.
A la oscuridad se suma la miseria económica. El régimen elevó el salario mínimo a 3.210 pesos cubanos con vigencia desde el 1 de julio, equivalente a apenas 4,65 dólares al cambio informal, cuando una persona necesita alrededor de 96.000 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas —unas 30 veces ese salario mínimo—. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema.
Esa desesperación se ha traducido en protestas masivas y expresiones críticas: el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.311 manifestaciones en mayo de 2026, la oleada más prolongada desde el 11 de julio de 2021. Para quienes no protestan, la salida suele ser el éxodo: desde 2021, más de 1,7 millones de cubanos han abandonado el país, la mayoría de ellos jóvenes de entre 15 y 49 años.
Remón Fuentes cerró su publicación con una frase que condensa el sentimiento de los que se quedan: «Mientras tanto este pueblo se muere y nadie hace nada, ni siquiera tenemos el valor de hacerlo nosotros mismos».
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la crisis energética en Cuba?
Cuba enfrenta la peor crisis energética de su historia moderna, con apagones que han dejado a más del 60% de la población sin electricidad simultáneamente. Los déficits eléctricos han alcanzado varias veces más de 2.100 MW debido al corte del suministro de petróleo venezolano y el agotamiento de las reservas de crudo ruso.
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¿Cómo está afectando esta crisis a la población cubana?
La crisis energética ha llevado a condiciones de vida extremas, donde muchas personas deben cocinar con carbón o leña debido a la falta de gas y electricidad. El 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema, y la situación ha impactado gravemente en la salud mental de la población, con altos niveles de depresión, ansiedad y estrés.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante esta situación?
El gobierno cubano ha elevado el salario mínimo a 3.210 pesos cubanos, equivalente a apenas 4,65 dólares en el mercado informal, lo que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Las respuestas gubernamentales han sido insuficientes, y no han logrado solucionar los problemas energéticos ni económicos de la población.
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¿Cómo ha respondido la población ante esta crisis?
La desesperación ha llevado a protestas masivas y expresiones críticas en redes sociales. En mayo de 2026, se registraron 1.311 manifestaciones, la mayor oleada desde 2021. Muchos cubanos han optado por el éxodo, con más de 1,7 millones de personas abandonando el país desde 2021.
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¿Qué esperan los jóvenes cubanos para el futuro?
Los jóvenes cubanos como Alexis Hugo Remón Fuentes expresan un deseo profundo de vivir dignamente, sin carencias y sin tener que "resistir" constantemente. Esperan un cambio que les permita tener una vida digna, con oportunidades para crecer y desarrollarse en su propio país.
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