Ofrecen recompensa de mil dólares tras el robo de una yegua en Ciego de Ávila: «Era de mi abuelo, tiene un valor sentimental muy grande»

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Una familia de Ciego de Ávila lanzó un llamado urgente en redes sociales tras el robo de una yegua y un caballo en el Crucero de Quesada, un poblado y cruce de caminos ubicado a unos ocho kilómetros al este de la ciudad de Ciego de Ávila, sobre la Carretera Central, y ofrece una recompensa de mil dólares por información que permita recuperar los animales con vida.
El afectado, identificado como Chacorta Humberley Hernandez, publicó el llamado a través de la página de Facebook «El Mas Puro Rodeo Cubano» y explicó que el robo ocurrió durante la noche en ese punto de la provincia avileña.
«Anoche, en el crucero de Quesada, nos robaron una yegua y un caballo. Esto no es solo una pérdida material… la yegua era de mi abuelo, quien falleció hace poco tiempo, y es lo único que me queda de él. Para mí tiene un valor sentimental enorme», escribió Hernandez en su publicación.
El dueño habilitó un número de WhatsApp (+1 813 562 3975) para recibir cualquier dato sobre el paradero de los animales y subrayó que «no importa lo pequeño que parezca lo que hayas visto, cualquier detalle puede ayudar».
Los comentarios a la publicación revelan una realidad que agrava la desesperación del afectado: en Cuba, los caballos robados rara vez aparecen con vida.
Una usuaria identificada como Onilda Caro relató su propia experiencia: «A mí me robaron un caballo y un potro el miércoles por la noche y ya los mataron al día siguiente, un caballito no muy bueno pero valorado en 500,000 pesos cubanos sin palabras y un potro precioso».
Otros comentaristas coincidieron en que los ladrones actúan con rapidez para evitar ser descubiertos. Sinesio Aguilar advirtió que «el que se las lleva es para matarla y venderla», mientras que Ana Galan señaló que tras el robo los animales «casi siempre ya están vendidos a los que los sacrifican, o los mismos ladrones los matan más con el hambre que hay».
El Crucero de Quesada no es ajeno a este tipo de delitos. En abril de 2026, viajeros alertaron públicamente sobre robos frecuentes en ese cruce de caminos y cuestionaron la respuesta de las autoridades policiales.
El abigeato es un problema estructural en la provincia. Según datos de la Policía Nacional Revolucionaria, en Ciego de Ávila se registraron 1,689 cabezas de ganado mayor robadas en 2021, más del doble que en 2020, cuando la cifra fue de 824.
En agosto de 2025, un caso similar conmocionó a la comunidad ecuestre cubana cuando robaron y mataron a «Carola», la yegua de la campeona nacional de barriles Leidy Laura Rodríguez, en Sagua la Grande, Villa Clara.
La impunidad que rodea estos delitos quedó en evidencia en octubre de 2024, cuando vecinos de Santiago de Cuba capturaron a un ladrón de caballos por sus propios medios, pero la Policía lo liberó pocas horas después.
Quienes tengan información sobre la yegua o el caballo robados en el Crucero de Quesada pueden contactar a través del llamado publicado en Facebook o escribir directamente al WhatsApp +1 813 562 3975.
Preguntas frecuentes sobre los robos de caballos en Ciego de Ávila y la situación de seguridad en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ofrecen una recompensa de mil dólares por la yegua robada en Ciego de Ávila?
La recompensa de mil dólares se ofrece para recuperar la yegua que tiene un alto valor sentimental para la familia afectada, ya que pertenecía al abuelo fallecido del dueño. El propietario busca cualquier información que pueda ayudar a su recuperación.
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¿Qué tan comunes son los robos de caballos en Cuba?
Los robos de caballos son un problema recurrente en Cuba, especialmente en zonas como Ciego de Ávila y otras provincias. Los animales robados a menudo son sacrificados rápidamente para vender su carne, lo que aumenta la desesperación de los propietarios por recuperarlos a tiempo.
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¿Cómo está respondiendo la policía a los robos en el crucero de Quesada, Ciego de Ávila?
La policía ha sido criticada por su inacción ante los robos en el crucero de Quesada. Usuarios en redes sociales han denunciado que los agentes presentes no intervienen en los robos, lo que sugiere una posible complicidad con los delincuentes y deja a los ciudadanos en una posición vulnerable.
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¿Qué impacto tienen estos robos en las familias de las zonas rurales de Cuba?
Los robos de animales tienen un impacto devastador en las familias rurales de Cuba, ya que estos animales suelen ser su principal medio de transporte y sustento. Además, la pérdida de animales con valor sentimental agrava la situación emocional de los afectados.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.