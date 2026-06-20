Cubanos sepultan el triunfalismo oficial sobre el anunciado aumento del salario mínimo: “¿alcanza para comprar qué?”

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El anuncio del régimen cubano de elevar el salario mínimo a 3,210 pesos a partir de julio generó una avalancha de críticas en redes sociales, donde miles de cubanos coincidieron en que esa cifra no alcanza ni para comprar los alimentos más básicos en el mercado informal de la isla.

La reacción ciudadana se desató tras una publicación este sábado del perfil oficialista Razones de Cuba que presentaba el incremento de 2,100 a 3,210 pesos (53 %) como "la reforma laboral más profunda en décadas".

Lejos de generar entusiasmo, los comentarios reflejaron sarcasmo, resignación e incredulidad.

Captura de Facebook/Razones de Cuba

"La reforma salarial no significa nada sin control de los precios por la hiperinflación. Mientras el dólar aumenta, los precios también. ¿Cómo se prevé dar solución a esta realidad?", escribió un usuario.

Otro fue más directo: "Si el salario mínimo se incrementa en 1,100 CUP se estaría aumentando 1 USD por trabajador, la pregunta sería cuán significativo es esto".

El referente más repetido en los comentarios fue el cartón de huevos, que en el mercado informal ronda entre 3,000 y 4,000 pesos; es decir, puede costar más que el salario mínimo completo.

Captura de Facebook/Razones de Cuba

"Felicidades, ya pueden hasta comprarse un cartón de huevos, solo que quizás suban un poquito de precio por el aquello de la inflación. Van a salir con más papeles para la calle y traerán una jabita más vacía", ironizó otro comentarista.

La desconfianza en el peso cubano fue otro eje central. "No me hablen de millones de pesos, sabemos que nuestra moneda no sirve. Ese aumento de salario son CENTAVOS", sentenció una usuaria.

Al tipo de cambio informal vigente este sábado, de 695 pesos por dólar, el nuevo salario mínimo equivale a apenas 4,65 dólares mensuales.

La situación de médicos y maestros concentró buena parte de la indignación. "En cualquier país del mundo un médico es de los que más gana excepto en este. Si no se arregla esto no vamos a tener médicos", advirtió un comentarista.

Otro añadió: "Nunca va alcanzar mientras suban los precios porque hasta un profesional gana lo que cuesta un paquete de pollo, entonces ¿con qué comemos el pollo?".

Los jubilados también expresaron su malestar. Un médico veterinario especialista con casi 50 años de trabajo describió cómo su jubilación de 520 pesos, fijada antes del Ordenamiento de 2021, quedó desactualizada, y señaló que las nuevas medidas no contemplan a quienes cotizaron bajo el esquema anterior. "Ya con 76 años, que me queda poco en este mundo", escribió.

El escepticismo sobre la sostenibilidad del aumento fue transversal. "Suben el salario y la inflación subirá aún más, los oportunistas subirán los precios de los productos indispensables", advirtió una usuaria.

Otra apuntó al fondo del problema: "El problema no está en subir el sueldo, sino en bajar el precio de los productos básicos, eso está demostrado en la historia y en la economía".

Varios comentaristas señalaron que el sector estatal continuará vaciándose. "Sector que se va a quedar vacío para irse a las formas de gestión no estatal", escribió una usuaria.

Otra describió cómo las cargas tributarias que impone el régimen a las empresas estatales —10% mensual y 35% trimestral sobre resultados— hacen inviable retener trabajadores.

El propio primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció ante la Asamblea Nacional que el nuevo salario "aún es insuficiente, pero es un primer paso a partir de las posibilidades reales".

El economista Javier Pérez Capdevila estimó que una persona necesita alrededor de 96,060 pesos mensuales para cubrir gastos básicos —30 veces el nuevo salario mínimo—, de los cuales 70,070 corresponden solo a alimentos.