Revelan origen del fraude que paralizó el programa de parole humanitario

Algunas de las razones por las que el gobierno de Estados Unidos decidió paralizar temporalmente el programa de parole humanitario fueron dadas a conocer en un informe interno de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ese país (USCIS, por sus siglas en inglés).

El documento, que revela niveles significativos de fraude en la aplicación a este programa de la administración de Joe Biden, indica que para cubanos, haitianos y nicaragüenses había sido suspendido desde el 18 de julio de 2024, mientras que para los venezolanos la suspensión estaba determinada desde el 6 del propio mes.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a la cadena de noticias Fox News el viernes que “por precaución” han suspendido la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para el programa, mientras proceden a revisar de forma pormenorizada las solicitudes de los patrocinadores, que es donde está puesto el foco de fraude.

La investigación detectó información falsa en miles de formularios de aplicación (I-134A), con una constante en la repetición de números de seguro social, direcciones y números de teléfono, sin verificarse la información proporcionada por los patrocinadores, resume el blog Café Fuerte.

En esta revisión realizada por USCIS, hasta el 17 de abril de 2024, contaban con 2,622,076 solicitudes. De ese número, casi 529,000 solicitudes fueron “confirmadas” (o aprobadas) y alrededor de 118,000 fueron “no confirmadas” (o denegadas).

Los investigadores observaron que existen, al menos, 100 direcciones IP representaron 51,133 de las solicitudes del formulario I-134A presentadas, lo que se traduce en que una misma dirección IP fue utilizada varias veces. Un ejemplo, una dirección IP ubicada en Tijuana, México, se utilizó 1,328 veces. En este sentido, el informe indica que, como promedio, cada dirección IP asociada con estos programas presentó 2.2 formularios de solicitud.

Otro punto de interés fueron los números de Seguro Social (SSN) de los patrocinadores, para los cuales se encontraron que un total de 100,948 formularios habían sido presentados por 3,218 patrocinadores seriales diferentes. Resaltan que los solicitantes utilizaron los números de Seguro Social de personas fallecidas y ofrece como estadística que “24 de los 1,000 números de Seguro Social que más usaron los patrocinadores pertenecen a una persona fallecida”.

En ese mismo punto de interés, señalan que algunos patrocinadores no proporcionaron sus ingresos, a pesar de la obligación de este requisito, y algunos de los que sí lo hicieron, no alcanzaban el umbral solicitado por las autoridades para sostener a la persona con parole.

También fueron objeto de escrutinio los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico. En el primer caso, los números de teléfono presentados en los formularios de solicitud I-134A se usaron muchas veces. El informe sentencia que “un número de teléfono de patrocinador se informó en más de 2,000 formularios presentados por 200 patrocinadores diferentes”. Además, “un número de teléfono de la persona con parole se informó en 626 formularios diferentes y se asoció con 238 apellidos de personas beneficiadas diferentes y 142 direcciones de personas beneficiadas diferentes”.

Las direcciones de correo electrónico también fueron repetitivas. En ese caso, una dirección figuraba en varias planillas. El informe reveló que la dirección de correo electrónico usada por el patrocinador con más frecuencia figuraba en 363 formularios diferentes.

En cuanto a la persona beneficiada con parole, su correo electrónico también era repetitivo. La utilizada con más frecuencia, figuraba en 1,723 formularios diferentes presentados colectivamente por 477 patrocinadores diferentes.

Las respuestas de los formularios también fueron verificadas y obtuvieron que se usaban exactamente las mismas respuestas una y otra vez. En un caso, se usó la misma respuesta 4,978 veces, mientras que una variación ligeramente diferente de la respuesta (usando “ella” en lugar de “él”) se usó 2,837 veces, y otra variación ligeramente diferente de la respuesta (usando “él”) se usó otras 2,557 veces.

Descubrieron cambios sospechosos en las cuentas del servicio online de USCIS. Algunos patrocinadores cambiaban los nombres o los solicitantes del parole, algo que el informe califica de “preocupantes”.

Entre la información ficticia para responder el formulario, tanto por patrocinadores como solicitantes, estaban datos del códigos postales, números telefónicos, archivos A [expedientes de extranjero] y números de Seguro Social.

“En total, hay 2,839 formularios con códigos postales inexistentes. Una revisión rápida encontró errores obvios en la solicitud, así como posibles fraudes y problemas de elegibilidad que justifican un examen más detallado”, detalla el informe.

De igual manera ocurrió con los números de teléfonos, cuya verificación buscaba “determinar si los patrocinadores estaban enviando números telefónicos reales”.

Al respecto, concluyeron que los patrocinadores presentaron 1,908 solicitudes utilizando 3,264 números telefónicos (incluidos números de teléfono móvil y otros números de teléfono diurnos) que parecían ficticios (no figuraban en las bases de datos oficiales). Otro descubrimiento fue que algunos no eran números estadounidenses estandarizados; o tenían once dígitos y se utilizaban más de una vez.

A continuación describen cómo los números de expediente A (un número único asignado al expediente de inmigración de cada extranjero) utilizados en muchas solicitudes eran falsos. Así dieron lugar a que un total de 1,085 números A presentados en solicitudes nunca fueron emitidos por el USCIS. Estos 1,085 números A aparecen en 4,590 formularios. Según el informe, se utilizó un número de expediente A falso en 353 formularios diferentes.

Además, el informe subraya un uso de números fraudulentos de Seguridad Social (SSN), demostrando una tendencia preocupante, sobre todo, porque se utilizaban números de seguro social similares (como “111111111” o “123456789” o “666666666”), lo que demuestra que los datos proporcionados al gobierno eran engañosos.

El informe del gobierno examina la alta cantidad de solicitudes presentadas por menores de edad o por razones de género, destacando que algunas direcciones IP tenían un 86% de mujeres en comparación con los hombres solicitando parole. Esto indica que un mismo usuario de Internet llenaba numerosos formularios, muchos de los cuales eran para mujeres menores de 18 años.

También, el informe revela el uso repetido de ciertas direcciones físicas. Se descubrió que 100 direcciones fueron utilizadas entre 124 y 739 veces en formularios individuales, vinculadas a 19,062 formularios. Estas direcciones correspondían a parques de casas móviles, almacenes, unidades de almacenamiento, complejos de apartamentos y propiedades comerciales. Se encontraron 739 formularios usando la dirección de un solo parque de casas móviles, 596 de un solo almacén y 501 de una unidad de almacenamiento.