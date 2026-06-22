Sandro Castro al dólar en Cuba: «Baja, fluye, no aprietes»

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro e influencer cubano, publicó este domingo una historia en Instagram dirigida al dólar en Cuba, aconsejando que la divisa bajara a 650 CUP en el mercado informal y apelando a la solidaridad entre cubanos.

La publicación mostraba el tablero de tasas de cambio informales de elToque, donde el dólar aparecía cotizando a 695 pesos cubanos (CUP).

Sobre esa imagen, Sandro Castro escribió: «Ya hiciste la pausa, muy bien por las nuevas medidas. Mañana lunes decides si bajas o subes. Consejo de Vampirach, baja a 650, fluye, no aprietes, somos todos cubanos ».

Captura de imagen en Instagram Sandro Castro

El influencer interpretó la estabilización momentánea del dólar como una reacción positiva a las nuevas medidas económicas anunciadas por el régimen, y lanzó su consejo como un llamado a la solidaridad entre cubanos.

Además del dólar, la imagen compartida registraba otras tasas del mercado informal: el euro a 800 CUP, la MLC a 507.30 CUP, el dólar canadiense a 438.97 CUP y el Zelle a 659.95 CUP.

El presagio de días atrás

El mensaje de este domingo es la continuación directa de un presagio que Sandro Castro había lanzado el sábado 20 de junio, cuando se dirigió a elToque —plataforma a la que acusa de ser «el villano»— para pronosticar que el dólar bajaría o se estabilizaría en torno a los 700 CUP gracias al paquete de 176 medidas económicas anunciado por el régimen.

En aquella historia, Castro argumentó que la clave no estaría en los salarios internos sino en la entrada de capital extranjero.

«Ya sé que vas a bajar un poquito o vas a hacer que se pause el dólar en 700 CUP porque no te vas a apoyar en el aumento de salario ni nada de eso, porque entrará dinero de afuera gordo. Así que nada, te voy a estar cazando elToque».

El contexto inmediato de ambas publicaciones es el mayor paquete de reformas económicas del régimen cubano desde el Período Especial, presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional el 18 y 19 de junio.

Entre las medidas más destacadas figuran la autorización de banca privada por primera vez desde 1959, casas de cambio privadas, subastas de divisas y un mercado cambiario digital en tiempo real. Sin embargo, su implementación requiere modificar más de 148 disposiciones jurídicas y aprobar 32 nuevas normas, un proceso que podría extenderse por meses.

El Gobierno de Estados Unidos calificó las reformas como «señales de humo superficiales».

El dólar ha vivido una escalada sostenida durante junio: pasó de 585 CUP a principios de mes hasta los 695 CUP registrados este lunes, una subida de 110 CUP en apenas veinte días.

Sandro Castro lleva meses en guerra pública contra elToque. En octubre de 2025 culpó a la plataforma del alza del dólar, y en noviembre la acusó de ganar «100 millones de dólares» en una sola jornada manipulando el mercado.

A pesar de sus ataques en las redes contra el medio independiente, de sus presagios económicos, su fe ciega en las nuevas medidas y sus reiteradas campañas en redes, el precio del dólar no parece que vaya a detenerse en el mercado negro, al menos por el momento.