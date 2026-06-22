Cámara de Comercio de Cuba lanza programa para impulsar internacionalización del sector privado

Vídeos relacionados:

La Cámara de Comercio de la República de Cuba puso en marcha este lunes el Programa Booster, una iniciativa diseñada para conectar a las pequeñas y medianas empresas cubanas con mercados internacionales, según informó la agencia estatal ACN.

El lanzamiento, anunciado por la institución comercial a través de una transmisión en línea desde su sede en La Habana, se enmarca en el Proyecto Nuevos Actores Económicos (NAE), una iniciativa de cooperación internacional financiada por la Unión Europea con 14 millones de euros e implementada junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El programa se estructura en dos modalidades diferenciadas.

El Booster Sectorial apunta a productores de café, miel, derivados y frutas procesadas con valor agregado, mientras que el Booster Geográfico se orienta a empresas de tecnologías de la información, industrias culturales y creativas, y energías renovables, con destino a mercados de México, Canadá y Europa.

La metodología que sustenta el programa es de origen francés y ya había sido aplicada por ProCuba para formar «Impulsores» de mipymes exportadoras.

El Programa Booster ofrece coaching, mentoría y acompañamiento a los actores económicos seleccionados, y se desarrolla en alianza con Business France, el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), el INAENE y la propia Cámara de Comercio.

Además del PNUD y la Unión Europea, respaldan la iniciativa el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y ProCuba.

El programa surge en un contexto de participación aún muy marginal del sector privado cubano en el comercio exterior: datos del sector privado cubano de octubre de 2025 estimaban que las formas de gestión no estatal realizaban apenas el 3,2% de las exportaciones del país, lideradas por carbón vegetal y servicios informáticos.

El panorama exportador general tampoco es alentador: en el primer semestre de 2025, el gobierno cubano admitió que la economía ejecutó el plan de exportaciones de bienes solo al 62%, frente al 78% del mismo período de 2024.

En ese mismo semestre, las exportaciones de formas de gestión no estatal crecieron un 30%, alcanzando unos 21 millones de dólares, aunque desde una base muy reducida.

El entorno regulatorio añade presión adicional: en 2024, el régimen impuso multas por más de 348 millones de pesos a mipymes privadas, y en febrero de 2026 aprobó una ley para retener divisas del comercio exterior, sumando más controles al sector.

El Proyecto NAE, cuyo horizonte de implementación abarca de junio de 2024 a octubre de 2028, ya había lanzado convocatorias previas: una para el sector agroalimentario con financiamiento de hasta 40,000 dólares por proyecto, y otra para el sector de tecnologías de la información con hasta 20,000 dólares por iniciativa, dirigidas a mipymes estatales y privadas, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local.

El Programa Booster representa el componente de internacionalización de ese proyecto más amplio, y su alcance real dependerá de si las mipymes cubanas logran operar con la autonomía suficiente en un sistema que históricamente ha limitado su acceso a divisas y mercados externos.