Cámara de Comercio de Cuba lanza programa para impulsar internacionalización del sector privado

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La Cámara de Comercio de la República de Cuba puso en marcha este lunes el Programa Booster, una iniciativa diseñada para conectar a las pequeñas y medianas empresas cubanas con mercados internacionales, según informó la agencia estatal ACN.
El lanzamiento, anunciado por la institución comercial a través de una transmisión en línea desde su sede en La Habana, se enmarca en el Proyecto Nuevos Actores Económicos (NAE), una iniciativa de cooperación internacional financiada por la Unión Europea con 14 millones de euros e implementada junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El programa se estructura en dos modalidades diferenciadas.
El Booster Sectorial apunta a productores de café, miel, derivados y frutas procesadas con valor agregado, mientras que el Booster Geográfico se orienta a empresas de tecnologías de la información, industrias culturales y creativas, y energías renovables, con destino a mercados de México, Canadá y Europa.
La metodología que sustenta el programa es de origen francés y ya había sido aplicada por ProCuba para formar «Impulsores» de mipymes exportadoras.
El Programa Booster ofrece coaching, mentoría y acompañamiento a los actores económicos seleccionados, y se desarrolla en alianza con Business France, el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), el INAENE y la propia Cámara de Comercio.
Además del PNUD y la Unión Europea, respaldan la iniciativa el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y ProCuba.
El programa surge en un contexto de participación aún muy marginal del sector privado cubano en el comercio exterior: datos del sector privado cubano de octubre de 2025 estimaban que las formas de gestión no estatal realizaban apenas el 3,2% de las exportaciones del país, lideradas por carbón vegetal y servicios informáticos.
El panorama exportador general tampoco es alentador: en el primer semestre de 2025, el gobierno cubano admitió que la economía ejecutó el plan de exportaciones de bienes solo al 62%, frente al 78% del mismo período de 2024.
En ese mismo semestre, las exportaciones de formas de gestión no estatal crecieron un 30%, alcanzando unos 21 millones de dólares, aunque desde una base muy reducida.
El entorno regulatorio añade presión adicional: en 2024, el régimen impuso multas por más de 348 millones de pesos a mipymes privadas, y en febrero de 2026 aprobó una ley para retener divisas del comercio exterior, sumando más controles al sector.
El Proyecto NAE, cuyo horizonte de implementación abarca de junio de 2024 a octubre de 2028, ya había lanzado convocatorias previas: una para el sector agroalimentario con financiamiento de hasta 40,000 dólares por proyecto, y otra para el sector de tecnologías de la información con hasta 20,000 dólares por iniciativa, dirigidas a mipymes estatales y privadas, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local.
El Programa Booster representa el componente de internacionalización de ese proyecto más amplio, y su alcance real dependerá de si las mipymes cubanas logran operar con la autonomía suficiente en un sistema que históricamente ha limitado su acceso a divisas y mercados externos.
Preguntas Frecuentes sobre el Programa Booster y la Internacionalización del Sector Privado en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el Programa Booster lanzado por la Cámara de Comercio de Cuba?
El Programa Booster es una iniciativa diseñada para conectar a las pequeñas y medianas empresas cubanas con mercados internacionales. Este programa ofrece coaching, mentoría y acompañamiento a los actores económicos seleccionados, con el objetivo de impulsar la internacionalización del sector privado en Cuba.
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¿Cuáles son las modalidades del Programa Booster?
El Programa Booster se estructura en dos modalidades diferenciadas: el Booster Sectorial, que se enfoca en productores de café, miel, derivados y frutas procesadas con valor agregado, y el Booster Geográfico, que se dirige a empresas de tecnologías de la información, industrias culturales y creativas, y energías renovables, con destino a mercados de México, Canadá y Europa.
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¿Cuál es el contexto económico actual del sector privado en Cuba?
El sector privado cubano enfrenta una participación marginal en el comercio exterior, con las formas de gestión no estatal realizando apenas el 3,2% de las exportaciones del país. A pesar del crecimiento en el número de mipymes, el sector sigue limitado por un entorno regulatorio restrictivo y un acceso controlado a divisas y mercados externos.
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¿Qué impacto se espera del Programa Booster en la economía cubana?
El Programa Booster busca aumentar la participación del sector privado en el comercio exterior y mejorar la autonomía de las mipymes cubanas. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para reducir las restricciones y permitir un entorno más favorable para las empresas privadas.
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¿Qué desafíos enfrenta el sector privado cubano para su internacionalización?
El sector privado cubano enfrenta múltiples desafíos, como el control estatal sobre divisas y mercados, y un entorno regulatorio restrictivo. A pesar de algunas reformas recientes, la capacidad de las mipymes para operar con autonomía suficiente sigue siendo un reto significativo en el contexto económico actual de Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.