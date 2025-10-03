Sector privado de Cuba: Datos impactantes en medio de la crisis

Vídeos relacionados:
El sector privado en Cuba domina más de la mitad del comercio minorista y genera cerca de un tercio del empleo en el país, pero su capacidad real de crecimiento es limitada por trabas gubernamentales, restricciones legales y limitación del acceso a mercados internacionales.
Un informe reciente del economista Ricardo Torres Pérez, publicado por Cuba Study Group, señala que los emprendedores cubanos enfrentan un entorno cada vez más adverso, con escasa participación en exportaciones y sin acceso a financiamiento suficiente para expandirse.
La situación se agrava con los apagones, la escasez de recursos y el retroceso del turismo privado, que marchaba bien en 2024, pero fue golpeado en mayo de 2025 por la retirada de Airbnb del país.
Los datos de una gráfica reveladora
Los datos del informe "Sector Privado en Cuba: ¿Válvula de escape o motor de desarrollo?" muestran cómo los emprendedores cubanos generan más del 31 % del empleo en el país.
El sector privado domina el 55 % del comercio minorista, aunque su peso en el Producto Interno Bruto (PIB) apenas alcanzó el 15 % en 2024.
La gráfica incluida en el estudio expone una realidad dual. Por una parte, los cuentapropistas son imprescindibles en áreas visibles de la economía como el comercio, los servicios y el alojamiento turístico, pero están marginados de los sectores estratégicos y de mayor productividad.
Solo el 3.2 % de las exportaciones son realizadas por el sector privado, un indicador crítico que confirma su exclusión de la inserción internacional y demuestra cómo el Estado sigue con el control absoluto de los mercados foráneos.
El 23 % de los ingresos presupuestarios del Estado proviene de impuestos recaudados al sector privado, lo que refuerza la percepción de que las mipymes y los cuentapropistas no solo generan empleo, sino que financian una parte sustancial del gasto público.
Sin embargo, el esquema fiscal vigente los mantiene en desventaja frente a los inversionistas extranjeros, quienes gozan de exenciones y privilegios a los que los actores nacionales no acceden.
Turismo privado en crisis: 2025 marcó un retroceso silencioso
Uno de los ámbitos donde más se evidenciaba el crecimiento del sector privado era el turismo, con una participación del 24 % en las pernoctaciones de visitantes internacionales al cierre de 2024. Esta tendencia sufrió un fuerte golpe en mayo de 2025, cuando la plataforma Airbnb suspendió los pagos a anfitriones dentro de Cuba.
La decisión, tomada sin previo aviso, obligó a muchos arrendadores a buscar cuentas bancarias en el extranjero o abandonar la plataforma. Airbnb procesó las reservas ya efectuadas, pero bloqueó nuevas operaciones si no se cumplen sus condiciones, ligadas a regulaciones federales de Estados Unidos.
La medida afectó a más de mil alojamientos y experiencias privadas, especialmente en La Habana. Las Experiencias de Airbnb que incluían recorridos culturales, clases de cocina y música guiadas por cubanos también fueron suspendidas, dejando a muchos emprendedores sin ingresos ni alternativa inmediata.
La mayoría de los anfitriones se enfrentan a comisiones más altas, problemas para garantizar a sus clientes servicios básicos como electricidad y agua por la crisis energética en el país. A esto se suma la dependencia de familiares en el exterior para cobrar las pocas reservas que logran coordinar.
Las autoridades cubanas, por su parte, han redoblado su apuesta por el turismo estatal, anunciando nuevas inversiones hoteleras, arrendamiento de instalaciones turísticas, creación de tarjetas bancarias en divisas, entre otras.
Mientras el Estado se abre a la inversión extranjera, el sector privado sufre regulaciones, topes de precios, inseguridad jurídica y una bancarización forzosa que dificulta operar en el contexto cubano.
Un sector productivo sin acceso al corazón económico
La gráfica del informe de Cuba Study Group refleja con claridad los límites del sector privado en el modelo cubano. A pesar de generar empleo, aportar impuestos y liderar el comercio minorista, las mipymes y los cuentapropistas siguen fuera del control de divisas, la exportación y los sectores clave de la economía.
Este desequilibrio no es casual. Las políticas del régimen actúan como freno estructural, con trabas al comercio exterior, restricciones de financiamiento, duras normativas y un enfoque que ve al sector privado más como válvula de escape social que como motor económico real.
El sector privado en Cuba muestra dinamismo, capacidad de innovación y resiliencia frente a obstáculos estructurales. Sin embargo, las reglas del juego no cambian, y su papel está limitado a resolver los vacíos que deja el Estado, sin alcanzar el potencial transformador que requiere el país.
Preguntas frecuentes sobre el sector privado y el turismo en Cuba
¿Por qué el sector privado en Cuba no logra crecer a pesar de su importancia en el comercio?
El sector privado cubano enfrenta trabas estructurales, restricciones legales y falta de acceso a mercados internacionales. A pesar de dominar el 55 % del comercio minorista y generar cerca de un tercio del empleo, su capacidad de expansión está limitada por la falta de financiamiento y la exclusión de sectores estratégicos. Además, las políticas del régimen consideran a los empresarios privados como un "mal necesario", lo que refleja una falta de compromiso hacia este sector emergente.
¿Cómo ha impactado la salida de Airbnb en el turismo privado de Cuba en 2025?
La retirada de Airbnb ha golpeado duramente al turismo privado en Cuba, especialmente afectando a más de mil alojamientos y experiencias privadas. Los anfitriones han tenido que buscar alternativas en el extranjero para recibir pagos, mientras enfrentan comisiones más altas y problemas técnicos debido a la crisis energética en el país. Esto ha dejado a muchos emprendedores sin ingresos ni alternativas inmediatas.
¿Cuál es la situación actual del turismo internacional en Cuba?
El turismo internacional en Cuba está en crisis, con una ocupación hotelera de apenas el 24 % en el primer trimestre de 2025. La llegada de visitantes ha caído significativamente, principalmente de mercados clave como Canadá y Rusia. A pesar de las inversiones en infraestructura hotelera, el sector enfrenta problemas de servicios, crisis energética y falta de competitividad, lo que ha alejado a turistas e inversores.
¿Qué papel juegan las mipymes en la economía cubana actual?
Las mipymes han demostrado ser un motor real de esperanza y abastecimiento en Cuba. A pesar de las trabas y el asedio burocrático, estas empresas han conseguido llenar estantes, reactivar producciones y generar empleos. Sin embargo, el gobierno las trata como una amenaza y les impone límites y controles excesivos, lo que impide su desarrollo pleno.
