Hasta 40 mil dólares podrán recibir MiPymes y cooperativas agroalimentarias cubanas en nueva convocatoria internacional

PNUD y la Unión Europea impulsan proyectos agroalimentarios en Cuba con fondos de hasta 40 mil dólares

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba anunció una nueva convocatoria que permitirá a actores del sector agroalimentario acceder a fondos de hasta 40 mil dólares para fortalecer sus capacidades productivas y promover un desarrollo sostenible.

Según informó el PNUD Cuba en su sitio web, la iniciativa forma parte del proyecto “Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible (NAE)”, financiado por la Unión Europea y ejecutado junto a la Cooperación Francesa, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE) y otras instituciones cubanas.

La convocatoria está dirigida a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) estatales y privadas, Cooperativas No Agropecuarias (CNA) y Proyectos de Desarrollo Local (PDL) de las regiones occidental, central y oriental del país.

Los beneficiarios podrán usar los fondos para adquirir equipamiento, recursos materiales y tecnologías que mejoren su eficiencia y sostenibilidad, subrayó la convocatoria.

Si bien la iniciativa podría favorecer en este momento algunos proyectos del oriente de Cuba, región severamente afectada por el huracán Melissa, también otra vez se muestra el financiamiento “pasivo” de estos organizamos internacionales al régimen cubano.

De acuerdo con el PNUD, el programa prioriza proyectos con impacto local, generación de empleo, innovación y uso de tecnologías de la información.

También se valora la disponibilidad de cofinanciamiento por parte de los solicitantes, lo que refuerza el compromiso de cada entidad con su propuesta.

En la primera convocatoria, celebrada a inicios de año, se seleccionaron diez iniciativas del oriente cubano, y esta segunda edición busca ampliar el alcance a otras provincias, especialmente aquellas afectadas por el huracán Melissa, donde la recuperación económica y productiva sigue siendo un desafío.

Las postulaciones estarán abiertas del 21 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, y los resultados se darán a conocer tras un proceso de selección que no superará los cuatro meses.

Los interesados pueden acudir a las direcciones de Desarrollo Territorial de sus provincias para recibir asesoría y orientación sobre el proceso de aplicación.

Con esta convocatoria, el PNUD y la Unión Europea buscan reforzar el papel de los nuevos actores económicos en un contexto de crisis estructural en el campo cubano, donde la falta de insumos, financiamiento y autonomía limita el crecimiento del sector agroalimentario.

Hace unos días, el PNUD lanzó un llamado urgente a empresas y actores locales en Cuba para apoyar las labores de recuperación tras el paso del huracán Melissa.

La convocatorio fue dirigida a actores económicos locales que tuvieran a su disposición insumos de emergencia y pudieran entregarlos de manera inmediata, con el fin de respaldar la respuesta humanitaria ante los daños provocados por el huracán Melissa en el oriente cubano.