Vance asegura que el estrecho de Ormuz está abierto y que Irán aceptó el regreso de inspectores nucleares

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró este lunes desde Bürgenstock, Suiza, que el estrecho de Ormuz «está abierto» y que los precios del petróleo y el gas han bajado tras las negociaciones con Irán celebradas el domingo.

«Hemos visto los precios del petróleo y el gas bajar, millones y millones de barriles de crudo y gas natural circulando por el estrecho de Ormuz que no lo hacían antes», afirmó Vance ante los medios de comunicación.

El funcionario señaló que las conversaciones del domingo arrojaron «muy buen progreso» y que se ha establecido una «muy buena base» para un acuerdo final entre Washington y Teherán.

Como resultado de esas negociaciones, los ministerios de Exteriores de Pakistán y Catar —países mediadores— confirmaron la creación de un Comité de Alto Nivel encargado de supervisar políticamente la mediación, junto con una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo.

La delegación iraní abandonó Suiza con destino a Teherán tras la intensa jornada, mientras los equipos técnicos de ambos países continuarán durante la semana las conversaciones sobre los mecanismos de aplicación del memorando de entendimiento.

Vance también anunció que Irán ha aceptado el regreso de inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) al país, un punto que calificó de avance histórico.

«Los iraníes han accedido a invitar de nuevo a los inspectores del OIEA a su país. Este es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente, es decir, el fin definitivo del programa de armas nucleares en Irán», declaró el vicepresidente.

Desde los ataques de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, Teherán había vetado el acceso de los inspectores para verificar el estado de esas instalaciones y el paradero de unos 440 kilos de uranio altamente enriquecido con posible uso civil y militar.

Una segunda ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero de 2026 agravó aún más la situación, llevando a Irán a bloquear parcialmente el estrecho de Ormuz —vía por la que transita aproximadamente el 25% del petróleo mundial— y al precio del Brent a superar los 126 dólares por barril.

Estados Unidos respondió con un bloqueo naval desde abril de 2026 y lanzó la «Operación Libertad» para escoltar buques mercantes por la zona.

El pasado 19 de junio, la administración Trump levantó el bloqueo marítimo e Irán reabrió el estrecho, allanando el camino para las negociaciones de Bürgenstock.

Vance precisó además que uno de los objetivos centrales del proceso es crear «mecanismos» para mantener el alto el fuego y gestionar posibles incidentes futuros, de modo que «si hay otro ataque, si Hizbulá dispara o Israel responde», exista «comunicación para saber cómo hacer que la región sea más segura».

El vicepresidente calificó el conjunto de los avances logrados en Suiza como «grandes avances» que «todos» deberían «celebrar», en lo que representa la ronda de negociaciones más concreta desde el inicio del conflicto hace más de un año.