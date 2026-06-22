Cubano narra el terror de su cita con ICE: "Dios mío, aquí fue ya, andando para Cuba"

Un cubano residente en Estados Unidos compartió el domingo el relato de lo que describió como su peor experiencia en cuatro años de citas anuales de supervisión con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en un video publicado en TikTok que rápidamente generó reacciones entre la comunidad cubana en el exterior.

Jose Diaz (@josediazech) narró que el 16 de junio acudió a su cita rutinaria convencido de que todo transcurriría como siempre: escaneo, verificación de datos, nueva fecha para el año siguiente.

«La verdad yo pensé que iba a ser rápido, como era antes, que me escaneaban, me pedían el nombre, dónde vivía, me daban una cita para el año que viene y todo iba a estar normal. Pero no fue así», relató.

Desde el primer momento, algo fue diferente.

«Cuando llegué estaba un poco raro el ambiente. Las personas que iban adelante de mí iban pasando y los que habían entrado atrás también iban pasando. Me pusieron para una silla aparte», describió.

Al ser llamado, los agentes le entregaron un papel con las siglas DTA y le indicaron que debía subir a la oficina del tercer piso, un destino al que nunca había sido enviado en sus cuatro años de comparecencias.

«Nunca en mi vida había ido a la oficina de tercer piso. Llevo cuatro años yendo a la misma cita», dijo, visiblemente alterado en el video.

Lo que encontró al salir del elevador lo paralizó: el letrero «Oficina de Detención de Migración».

«Yo dije, dios mío, aquí fue y aquí fue ya. Chao chao, chao chao, andando para Cuba», expresó, describiendo el pánico que sintió en ese instante.

El video usa el hashtag #i220a, lo que indica que Diaz es portador del formulario I-220A, una orden de liberación bajo reconocimiento que ICE entrega a migrantes mientras su caso avanza. Este documento no equivale a un estatus migratorio definitivo ni protege automáticamente contra la detención o la deportación.

El testimonio de Diaz refleja un patrón que se ha vuelto cada vez más frecuente desde enero de 2025, cuando la administración Trump intensificó las políticas migratorias. Cubanos con I-220A detenidos en citas rutinarias han pasado de ser casos aislados a una constante documentada.

En mayo de 2026, ICE detuvo a dos pastores cubanos en Texas durante una cita de supervisión. Una pareja de opositores cubanos arrestada en Nueva York en octubre de 2025 enfrenta órdenes de deportación firmadas en junio de 2026.

No todas las citas terminan en arresto. En mayo de 2026, una cubana en Jacksonville reportó que su cita salió bien y le asignaron nueva fecha para 2027, lo que ilustra la incertidumbre que rodea cada comparecencia.

Según un informe de Human Rights Watch publicado en mayo de 2026, ICE deportó aproximadamente 6,000 cubanos a México en el último año bajo acuerdos de remoción a terceros países, dado que Cuba y Estados Unidos no mantienen cooperación efectiva para deportaciones directas.

Diaz anunció al final del video que la historia no terminó ahí: «Todavía queda más por contar», escribió en la descripción, anticipando una segunda parte con el desenlace de su visita a la oficina de detención.