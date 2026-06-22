La ayuda de EE.UU. al pueblo cubano se distribuye hasta en carretas de bueyes

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Meses después de que el huracán Melissa arrasara el oriente de Cuba, la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos llega a las comunidades más remotas de la isla de la única manera posible: en carretas tiradas por bueyes, ante la escasez crónica de combustible que paraliza cualquier otro medio de transporte. Así lo documenta un reportaje de AFP difundido por France24 desde el caserío de Hongolosongo, en la provincia de Santiago de Cuba.

Ese pequeño poblado de apenas 130 habitantes, ubicado cerca de la localidad de El Cobre, es uno de los puntos de distribución de Cáritas Cuba, la ONG católica que actúa como intermediaria entre Washington y los damnificados. Washington optó por canalizar toda su asistencia a través de esta organización y otras ONG independientes, negándose a entregar los fondos directamente al régimen.

Los paquetes que reparte Cáritas contienen arroz, frijoles, aceite, conservas, productos de higiene y tabletas de cloro para purificar el agua. En Hongolosongo, menos de la mitad de los hogares están conectados a la red eléctrica y solo una minoría tiene acceso a agua corriente. Muchas familias siguen sin haber reparado sus techos, ocho meses después del ciclón.

Uno de los beneficiarios es Teodardo Debardet, quien regresa a su casa de madera en una bicicleta modificada que le sirve de silla de ruedas. Amputado de ambas piernas por un accidente laboral y con solo dos dedos en cada mano a causa de una enfermedad, perdió el techo y el baño cuando Melissa golpeó la zona con vientos de 195 km/h en octubre de 2025. «Estoy muy agradecido», asegura.

La responsable de Cáritas en El Cobre, Katia Simón, describe las dificultades logísticas que enfrenta su equipo cada vez que debe llegar a estas comunidades aisladas: «Se nos hace un poquito difícil porque tenemos que buscar transporte, conseguir combustible, ver quién nos puede acercar hasta allá». Cuando la gasolina y el diésel escasean —lo que ocurre con frecuencia—, la carga viaja en carreta de bueyes.

A pesar de las condiciones, la ayuda es recibida con alivio. «Recibimos muy bien esta ayuda venga de donde venga (...) si es del pueblo de Estados Unidos, está bien», afirma Osmany Vedey, de 63 años. Cáritas acompaña cada entrega con consultas médicas, sesiones de peluquería y actividades recreativas para los niños.

Desde que EE.UU. destinó inicialmente 3 millones de dólares tras el paso de Melissa, la asistencia se amplió hasta un total de 9 millones de dólares, de los cuales Cáritas había ejecutado el 82% al 8 de mayo de 2026, beneficiando a unas 8,800 familias en cinco provincias orientales.

En mayo de 2026, el Departamento de Estado ofreció además 100 millones de dólares adicionales para Cuba: 60 millones canalizados por la Iglesia Católica y 40 millones por otras ONG independientes. El régimen dijo estar «examinando» la oferta sin confirmar su aceptación, y el canciller Bruno Rodríguez llegó a negar haber recibido formalmente la propuesta, calificándola de «fábula».

Díaz-Canel, por su parte, ha insistido en que el levantamiento del embargo estadounidense, vigente desde 1962, resultaría «más fácil y expedito» que cualquier envío de ayuda humanitaria, aunque en mayo pasado aceptó en principio recibirla, mencionando como prioridades combustibles, alimentos y medicinas.