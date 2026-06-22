Laritza Camacho: «¿Por qué quienes promueven compartir la pobreza por igual se hacen cada vez más millonarios?»

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La locutora y actriz Laritza Camacho lanzó una contundente crítica al discurso igualitarista del régimen cubano a través de un mensaje en Facebook, en el que desmonta la retórica oficial de igualdad que acompaña al paquete de 176 medidas económicas anunciadas por el gobierno.

La publicación de Camacho apunta directamente a la contradicción entre el discurso socialista y la realidad de quienes lo predican: «¿Ser pobres es acaso la única posibilidad de ser iguales? ¿Por qué entonces, quienes promueven 'compartir la pobreza por igual' se hacen cada vez más millonarios?».

La presentadora advierte a sus seguidores contra lo que llama el «uniforme mental»: «Cuando te hablen de igualdad, potencia tus diferencias, tus especificidades... eso que te hace único. No caigas en la trampa del uniforme mental, de la multitud caminando feliz hacia el acantilado peligroso».

En uno de los pasajes más directos del texto, Camacho describe cómo debería actuar quien genuinamente busca la igualdad.

«Si alguien quiere ser tu igual, no mutilará tu capacidad de emprendimiento, no le pondrá límites a tu creatividad, no te dará órdenes sino sugerencias, sabrá escucharte y disentir con respeto, no usará esposas para atar tus manos ni encerrará tu cuerpo para evitar que vuelen tus ideas», detalló.

Captura de Facebook / Laritza Camacho

La locutora también reflexiona sobre el valor individual del dinero frente a la noción colectivista que impone el régimen: «Una moneda en tu mano nunca será igual a una moneda en la mía... la misma moneda puede ser usada para comer en el día, para invertir y comer muchos días, para dilapidar inútilmente, para darse un gustazo, para acumular en una cuenta, para estafar al otro, para ofrecer a quien no tiene».

Sobre quienes cierran puertas que solo ellos pueden abrir, es categórica: «Cuando alguien te cierra la puerta que abre para sí mismo, no te protege ni pretende ser tu igual... por el contrario, se cree superior y con derechos sobre tu individualidad».

Y añade: «Si luego de cerrarte esas puertas que solo él tiene abiertas, pretende además que lo aplaudas; esa persona no es tu igual, es tu lastre».

El mensaje cierra con una definición propia de igualdad que contrasta con la versión oficial: «La igualdad es un espacio de paz donde habitan los hombres libres, que se respetan, que sean creadores, productivos y verdaderamente humanos. Todo lo demás que aparezca en el discurso, es pura manipulación».

No es la primera vez que Camacho arremete contra el gobierno en estas semanas.

La semana pasada, lanzó una pregunta que resume el escepticismo de miles de cubanos ante las reformas anunciadas por el régimen: «¿Quién garantiza que los que han hecho todo mal, de pronto lo hagan todo bien?».

El 9 de junio lanzó un mensaje a los dirigentes cubanos: «Llenen las cazuelas… los calderos llenos no suenan». Días después arremetió contra ETECSA diciendo: «No cobres por un servicio que no ofreces».

Las 176 medidas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero ante la Asamblea Nacional incluyen la autorización de banca privada, la eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes y la apertura a inversión extranjera.

Sin embargo, el analista Miguel Alejandro Hayes sostuvo que el paquete no busca desarrollo sino preservar el control político del régimen, mientras que en redes sociales cubanas circuló la frase «176 medidas para robarse un país», como respuesta popular al anuncio.