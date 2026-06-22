Ana María sale en defensa de El Micha y denuncia el acoso que sufre por sus viajes a Cuba: "Nadie sabe lo que está sufriendo"

Ana María Daniel, pareja del reguetonero cubano El Micha, volvió a saltar públicamente en defensa del artista con un video difundido el viernes pasado en Instagram, en el que denuncia el bullying y el acoso que, según ella, ha sufrido el cantante y asegura que en 14 años nunca lo vio actuar en contra de su postura ideológica.

En el clip, Ana María afirma sin rodeos que «en 14 años nunca he visto que el Micha ni cangrejo ni el gobierno de Cuba», dejando claro que, pese a la separación, no está dispuesta a guardar silencio ante lo que considera un ataque injusto contra el padre de sus hijos.

«Hablemos del bullying, el acoso que le han causado al Micha, porque al final le han caído arriba al Micha y... nadie sabe lo que ese hombre está sufriendo y como está física y mentalmente», declaró en el video, que acumuló más de 30,500 vistas en pocas horas.

Ana María también apuntó directamente contra otros artistas que han lanzado canciones atacando al reguetonero: «Debería darle vergüenzas a todos. Cuando sin embargo aquí es una pila de muchachones esto, haciendo canciones», dijo, con referencias veladas a letras que mencionan «un puente», en alusión a disputas dentro del mundo del reggaetón cubano en el exilio.

En el mismo video, la cubana destacó el papel de Alexander, El Chacal, como el único artista que tomó partido públicamente por El Micha: «Alexander fue la única persona que públicamente defendió al Micha. Públicamente. Más ninguno lo es», afirmó, expresándole un respeto que calificó de muy grande.

Este no es el primer gesto de defensa de Ana María en 2026. El 4 de mayo ya había publicado un video en el que declaró: «Siempre voy a salir en defensa de él. Hay que tener los dos bien puestos, porque el tipo ha hecho historia. Nadie se la da, ninguno.» En aquella ocasión también subrayó: «Él es el papá de mis hijos. Aunque ya no estemos juntos. Es el padre de mis hijos y es mi familia."

La relación entre ambos llegó a su fin en septiembre de 2025, tras 13 años juntos y dos hijos en común, cuando Ana María publicó un mensaje de despedida que incluía la frase «Suerte en Cuba», en referencia directa al regreso del artista a la isla. Ahora, parece que la pareja se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

El Micha había anunciado su decisión de instalarse de nuevo en Cuba de manera permanente, argumentando que no quería seguir pagando cuentas en Miami. La respuesta de Ana María fue contundente: «¿Entonces tus hijos no son tu familia?», cuestionando que el cantante hablara de encontrar su «familia real» en la isla.

En mayo de 2026, El Micha rompió el silencio sobre su notable pérdida de peso, explicando que fue diagnosticado con prediabetes y que el estrés crónico fue el detonante del cambio físico, desmintiendo así los rumores de una enfermedad grave que circulaban en redes sociales.

El nuevo video de Ana María cierra con una invitación directa al debate: «Tal vez yo quiero hablar», una frase que sus seguidores interpretaron como señal de que aún quedan cosas por decir sobre esta historia.