Difunden grabación inédita de la expareja de Damian Valdez sobre el caso de El Taiger

Las autoridades de Miami hicieron público este lunes un audio inédito del interrogatorio policial a Ana María Pérez, expareja de Damián Valdés Galloso, el hombre acusado de asesinar al músico cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido como El Taiger.

Según reveló la prensa local, el interrogatorio tiene casi una hora de duración y fue realizado por un detective de la Policía de Miami en la madrugada del 5 de octubre de 2024, dos días después del crimen, sin que hasta ahora hubiera sido revelado públicamente.

«Yo no lo vi»: Las declaraciones clave

En el audio se escucha por primera vez la voz de Pérez respondiendo preguntas sobre su presencia en la vivienda de Hialeah donde ocurrió el crimen la madrugada del 3 de octubre de 2024.

La mujer negó cualquier conocimiento previo: «Yo no les puedo asegurar que él fue ni que no fue, porque yo no lo vi».

También insistió en que desconocía lo ocurrido esa noche: «Yo no tenía ni idea. Ellos son amigos y él estaba muy normal».

Y expresó incredulidad ante la acusación: «Nunca me pasó por la mente que hubiera sido él. Todavía no creo eso. Me cuesta, me cuesta».

El detective la presiona: Sangre y el portal

Durante el interrogatorio, el detective confrontó a Pérez directamente: «¿En ningún momento te fijaste de que había sangre en todo el portal? ¿Y el cuerpo?».

La respuesta fue tajante: «No, ahí no había sangre ni había nada».

Pérez reiteró su versión: «Cuando llegué a la casa, ahí no había nada. Nada de nada. A Damián no lo vi».

¿Por qué fue a la casa esa madrugada?

Pérez explicó que alrededor de las cinco de la madrugada acudió a la vivienda porque recibió una llamada de Solayne de la Caridad García Valdés, expareja del hijo del acusado y la segunda mujer que aparece en las imágenes de vigilancia, quien le pidió que fuera a recogerla tras supuestamente discutir con Valdés Galloso.

Ana María Pérez es una de las dos mujeres captadas por cámaras de vigilancia minutos después de que El Taiger recibiera un disparo en la cabeza a las 4:31 de la madrugada.

«¿Qué tú hiciste?»: la llamada de Damián

Pérez declaró que se enteró de lo ocurrido a través de las noticias y que luego recibió una llamada del propio Valdés Galloso.

Su reacción fue de reproche inmediato: «Y ahí es donde yo le digo: ¿Qué tú hiciste? Damián, estás en todas partes. Y me colgó».

En noviembre de 2024, Pérez ya había negado públicamente en un audio difundido en redes sociales ser la mujer del video del crimen: «Me están acusando de haberlo ayudado a él, de que soy la persona que sale en el video, estoy aclarando que no soy yo».

En esa misma ocasión también dijo: «Yo también quiero que se haga justicia. Si lo encuentran culpable, lo tiene que pagar».

El estado del caso

El Taiger, de 37 años, falleció el 10 de octubre de 2024 en el Jackson Memorial Hospital de Miami, siete días después de recibir el disparo.

Valdés Galloso enfrenta cargos de asesinato en primer grado, manipulación de evidencia física y posesión ilegal de arma de fuego, y permanece en la cárcel del condado de Miami-Dade sin fianza.

La Fiscalía no pedirá la pena capital, pero buscará cadena perpetua obligatoria en caso de condena.

El juicio, pospuesto en múltiples ocasiones, tiene como fecha tentativa el 7 de julio de 2026, con una comparecencia obligatoria programada para el 28 de julio de 2026.