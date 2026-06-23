Llegan a La Habana las hostias enviadas desde Panamá ante crisis de producción en Cuba

Donativo de hostias desde Panamá llega a Cuba en medio de apagones y escasez

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Las 35,000 hostias enviadas por la Arquidiócesis de Panamá llegaron a La Habana, donde fueron recibidas por la Madre Priora Tereza de Jesús Misericordioso, del Monasterio de Carmelitas Descalzas Santa Teresa, según confirmó la propia Arquidiócesis de Panamá en su cuenta institucional.

El donativo, elaborado con dedicación por las Hermanas del Monasterio de la Visitación de Panamá y transportado por COPA Airlines en cuatro cajas marcadas como frágiles, fue dirigido a la Parroquia Medalla Milagrosa, en Centro Habana, a la atención del padre José M. Reyes.

La Arquidiócesis panameña agradeció expresamente al arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta, a las Hermanas de la Visitación y a la aerolínea, y describió el gesto como «un signo de comunión y fraternidad entre Iglesias hermanas».

«Que este gesto fortalezca la fe, la esperanza y la unidad de la Iglesia», señaló la Arquidiócesis en su publicación.

El envío responde a una crisis sin precedentes en la producción de hostias en Cuba: el 4 de junio, las monjas carmelitas descalzas del Monasterio de Santa Teresa y San José, en El Vedado —único proveedor de hostias para todas las iglesias católicas del país—, anunciaron la paralización de su producción por falta de electricidad.

Con apenas dos horas de corriente al día, la batidora industrial y la prensa mecánica necesarias para fabricar las obleas no pueden operar.

«Les comunicamos que, debido a la falta de corriente, nos es imposible la elaboración de las hostias», advirtieron las religiosas en un comunicado difundido entre el clero cubano, añadiendo que «la reserva que queda se racionará para que alcance un poco para todos».

El sacerdote dominicano George Payano explicó a la agencia AFP la dimensión del problema: «Las hermanas carmelitas producen las hostias para toda Cuba. Necesitan tiempo y necesitan mover la maquinaria, la plancha para eso… Dos horas de corriente son muy limitadas».

Esta es la segunda vez en menos de cinco años que el monasterio detiene su producción: en noviembre de 2022, la causa fue la falta de harina.

Según un documental filmado en 2017, el monasterio llegaba a producir hasta 1,000,000 de hostias mensuales.

La respuesta internacional fue inmediata y de gran escala.

Además del donativo panameño, la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico movilizó cerca de 300,000 formas eucarísticas para Cuba, muchas elaboradas por las Hermanas Dominicas de Clausura del Monasterio Madre de Dios, en Manatí, que son recibidas personalmente por el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana.

En total, más de 335,000 hostias han llegado o están en camino a Cuba desde iglesias hermanas de ambos países.

El colapso eléctrico que originó esta crisis es estructural. La Unión Eléctrica reportó el 16 de junio una disponibilidad de apenas 995 MW frente a una demanda de 2,620 MW, con un déficit eléctrico que superó los 2,100 MW en su peor momento. Los apagones alcanzan en algunas zonas las 20 y 24 horas diarias.

El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, monseñor Arturo González Amador, describió la situación en mayo de 2026 como «el momento más difícil y más triste de la historia de mi pueblo del que tengo conciencia».