«¿En qué lugar del país es eso?»: Bandec dice que los jubilados son su prioridad

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Mientras Bandec publica en sus redes sociales collages institucionales celebrando la atención «prioritaria» a jubilados y pensionados, los propios cubanos responden en los comentarios con una pregunta que lo dice todo: «¿En qué lugar del país es eso, por favor?»

Las sucursales de Bandec en Matanzas y Granma difundieron esta semana mensajes triunfalistas sobre el período de cobro de pensiones de junio 2026, que inició el 16 de junio y se extiende hasta el 1 de julio. «Para nosotros, es y será siempre una prioridad asegurarles este servicio con la calidad y calidez que se merecen», proclamó Bandec Matanzas. Bandec Granma, por su parte, describió el pago de pensiones en la sucursal 7491 de Bayamo como «más que una operación bancaria».

La realidad que describen los ciudadanos en esas mismas publicaciones es radicalmente distinta.

«En qué provincia es eso porque Camagüey no ha pagado a jubilados», escribió un usuario. Otro reportó llevar cuatro días en cola en el cajero del hospital militar, con apenas ocho o diez personas atendidas por día. En Limonar, municipio de la propia Matanzas, una persona escribió en mayúsculas: «En Limonar no dieron nada hoy». En el banco de Garzón, según otro comentario, «la plata de los jubilados no la han llevado». En Alamar, zona 6 de La Habana, el servidor se averió y el personal fue reasignado. En Bayamo —la misma ciudad que Bandec Granma celebraba— «no alcanzó y hubo lugares que fueron por gusto a cobrar».

Una jubilada de Santa Clara resumió el sentimiento generalizado: «Cuba está dividida y las cosas son en determinadas áreas solamente. Esto se los dice una jubilada hablando desde su propia experiencia».

Otro comentario describió una escena que se ha vuelto habitual en la Isla: «Desde la noche anterior están esos seres que dan lástima tirados en los portales de las tiendas esperando por cobrar».

En paralelo al discurso oficial, Bandec Matanzas implementó una iniciativa para gestionar el pago a jubilados mediante actores económicos locales en los municipios de Matanzas, Jovellanos y Colón, con el objetivo de acercar el cobro a las comunidades y reducir las filas en sucursales. Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de Bandec en Matanzas, explicó que los beneficiarios pueden acceder a su pensión cerca de sus viviendas mediante caja extra o un procedimiento bancario especial.

Sin embargo, Miriam Cordero Alcántara, jubilada de 78 años, valoró la iniciativa pero advirtió que le preocupa que los negocios privados dejen de aceptar transferencias para acumular el efectivo destinado a los jubilados, lo que perjudicaría a otros clientes.

El trasfondo de esta crisis es estructural. El gobierno provincial de Granma admitió el 16 de junio que no dispone de los más de 400 millones de pesos necesarios para pagar a sus 111,000 jubilados, en una de las confesiones más francas de una autoridad cubana sobre su incapacidad financiera. La Comisión Provincial de Atención a la Seguridad Social de Granma reconoció que «no ha sido posible llegar al efectivo requerido» en la mayoría de los municipios.

Cuba tiene más de 1,7 millones de jubilados que dependen de un sistema bancario colapsado por la escasez crónica de efectivo y los apagones. La crisis de efectivo ha obligado al régimen a apoyarse en mipymes para sostener el pago de pensiones, con resultados parciales y desiguales según la provincia. La pensión mínima, fijada en 4,000 pesos cubanos desde septiembre de 2025, equivale a menos de 10 dólares en el mercado informal.

Mientras Bandec proclama que «su bienestar es nuestra mayor motivación», los jubilados de Lawton, Camagüey, Santa Clara y decenas de otros lugares siguen preguntando cuándo —y dónde— llegará ese bienestar.