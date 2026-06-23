«¿En qué lugar del país es eso?»: Bandec dice que los jubilados son su prioridad

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Mientras Bandec publica en sus redes sociales collages institucionales celebrando la atención «prioritaria» a jubilados y pensionados, los propios cubanos responden en los comentarios con una pregunta que lo dice todo: «¿En qué lugar del país es eso, por favor?»
Las sucursales de Bandec en Matanzas y Granma difundieron esta semana mensajes triunfalistas sobre el período de cobro de pensiones de junio 2026, que inició el 16 de junio y se extiende hasta el 1 de julio. «Para nosotros, es y será siempre una prioridad asegurarles este servicio con la calidad y calidez que se merecen», proclamó Bandec Matanzas. Bandec Granma, por su parte, describió el pago de pensiones en la sucursal 7491 de Bayamo como «más que una operación bancaria».
La realidad que describen los ciudadanos en esas mismas publicaciones es radicalmente distinta.
«En qué provincia es eso porque Camagüey no ha pagado a jubilados», escribió un usuario. Otro reportó llevar cuatro días en cola en el cajero del hospital militar, con apenas ocho o diez personas atendidas por día. En Limonar, municipio de la propia Matanzas, una persona escribió en mayúsculas: «En Limonar no dieron nada hoy». En el banco de Garzón, según otro comentario, «la plata de los jubilados no la han llevado». En Alamar, zona 6 de La Habana, el servidor se averió y el personal fue reasignado. En Bayamo —la misma ciudad que Bandec Granma celebraba— «no alcanzó y hubo lugares que fueron por gusto a cobrar».
Una jubilada de Santa Clara resumió el sentimiento generalizado: «Cuba está dividida y las cosas son en determinadas áreas solamente. Esto se los dice una jubilada hablando desde su propia experiencia».
Otro comentario describió una escena que se ha vuelto habitual en la Isla: «Desde la noche anterior están esos seres que dan lástima tirados en los portales de las tiendas esperando por cobrar».
En paralelo al discurso oficial, Bandec Matanzas implementó una iniciativa para gestionar el pago a jubilados mediante actores económicos locales en los municipios de Matanzas, Jovellanos y Colón, con el objetivo de acercar el cobro a las comunidades y reducir las filas en sucursales. Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de Bandec en Matanzas, explicó que los beneficiarios pueden acceder a su pensión cerca de sus viviendas mediante caja extra o un procedimiento bancario especial.
Sin embargo, Miriam Cordero Alcántara, jubilada de 78 años, valoró la iniciativa pero advirtió que le preocupa que los negocios privados dejen de aceptar transferencias para acumular el efectivo destinado a los jubilados, lo que perjudicaría a otros clientes.
El trasfondo de esta crisis es estructural. El gobierno provincial de Granma admitió el 16 de junio que no dispone de los más de 400 millones de pesos necesarios para pagar a sus 111,000 jubilados, en una de las confesiones más francas de una autoridad cubana sobre su incapacidad financiera. La Comisión Provincial de Atención a la Seguridad Social de Granma reconoció que «no ha sido posible llegar al efectivo requerido» en la mayoría de los municipios.
Cuba tiene más de 1,7 millones de jubilados que dependen de un sistema bancario colapsado por la escasez crónica de efectivo y los apagones. La crisis de efectivo ha obligado al régimen a apoyarse en mipymes para sostener el pago de pensiones, con resultados parciales y desiguales según la provincia. La pensión mínima, fijada en 4,000 pesos cubanos desde septiembre de 2025, equivale a menos de 10 dólares en el mercado informal.
Mientras Bandec proclama que «su bienestar es nuestra mayor motivación», los jubilados de Lawton, Camagüey, Santa Clara y decenas de otros lugares siguen preguntando cuándo —y dónde— llegará ese bienestar.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de pensiones en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los jubilados cubanos enfrentan dificultades para cobrar sus pensiones?
Los jubilados cubanos enfrentan dificultades para cobrar sus pensiones debido a la crisis financiera y la escasez de efectivo en el país. La falta de fondos en provincias como Granma, los apagones continuos que limitan el funcionamiento de los bancos y la ineficacia del sistema de bancarización son factores claves que agravan esta situación. Además, el gobierno ha admitido que no tiene suficiente dinero para cubrir las pensiones, lo que obliga a los jubilados a esperar durante días en largas colas para recibir su pago.
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¿Cuál es el impacto de la crisis bancaria en los jubilados cubanos?
El impacto de la crisis bancaria en los jubilados cubanos es devastador. Los ancianos deben hacer colas interminables, a menudo durante días, y enfrentarse a condiciones extremas para cobrar una pensión que apenas les alcanza para sobrevivir. El colapso del sistema bancario, exacerbado por apagones y falta de efectivo, ha convertido el cobro de la pensión en un calvario mensual para muchos jubilados. Además, la inflación ha reducido significativamente el poder adquisitivo de estas pensiones.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para mitigar la crisis de pensiones?
El gobierno cubano ha implementado planes piloto para pagar pensiones en centros comerciales y a domicilio en algunos municipios. También ha intentado utilizar actores económicos locales para gestionar los pagos y así reducir las largas filas en las sucursales bancarias. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes y desiguales, dejando a muchos jubilados sin acceso a sus fondos en tiempo y forma. La crisis estructural persiste debido a la falta de recursos y la ineficacia en la implementación de soluciones más amplias.
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¿Cómo afecta la inflación a los jubilados en Cuba?
La inflación en Cuba afecta gravemente a los jubilados, ya que reduce el valor real de sus pensiones. Con un mínimo de pensión fijado en 4,000 pesos cubanos, la cantidad apenas equivale a menos de 10 dólares en el mercado informal, lo que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. La escalada de precios en productos esenciales como alimentos y medicinas ha empeorado la situación económica de los jubilados, dejándolos en una situación de vulnerabilidad extrema.
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¿Qué soluciones se han propuesto para resolver la crisis de pensiones en Cuba?
Hasta ahora, las soluciones propuestas han sido insuficientes y limitadas a medidas temporales. Se ha hablado de mejorar el acceso al efectivo mediante la implementación de servicios bancarios alternativos y la utilización de paneles solares para paliar los efectos de los apagones. Sin embargo, la verdadera solución requeriría reformas estructurales y un fortalecimiento del sistema bancario y económico en general, lo cual todavía no se ha logrado implementar de manera efectiva.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.