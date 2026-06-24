Cierra el hotel Grand Aston La Habana de forma temporal

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El hotel Grand Aston La Habana, uno de los establecimientos turísticos más emblemáticos de la capital cubana, cerró sus puertas de forma temporal por falta de combustible, según confirmó a CubaNet una trabajadora de la instalación que pidió proteger su identidad para evitar represalias.

La fuente describió cintas rojas en los accesos al edificio y la evacuación de los huéspedes que se encontraban alojados.

«En las afueras están las cintas rojas. Evacuaron a los huéspedes y los directivos han argumentado que estará cerrado temporalmente hasta que mejore el contexto», relató.

Quienes se acercaron al hotel este martes para consultar por sus servicios recibieron una respuesta uniforme: «Estamos cerrados por falta de combustible».

La trabajadora apuntó además que la instalación no figura entre las priorizadas por el Ministerio de Turismo para recibir suministro de generadores eléctricos.

«Otros hoteles funcionan con planta, pero el Aston no ha sido de los priorizados», señaló.

El Grand Aston, ubicado frente al Malecón habanero en El Vedado, abrió en marzo de 2022 con 600 habitaciones y fue presentado por medios oficiales como un hito del turismo cubano.

El oficialista Cubadebate lo promocionó entonces como «un nuevo hotel, con tres salones para eventos» y «una piscina infinita que parece unirse al mar».

El cierre llega tras una serie de golpes que han sacudido al hotel en los últimos meses.

En mayo de 2026, imágenes del exterior del Grand Aston completamente desierto, sin taxis ni visitantes, circularon en redes sociales.

En diciembre de 2025, la instalación fue denunciada por el desperdicio masivo de alimentos mientras millones de cubanos enfrentaban una crisis alimentaria.

A nivel operativo, Archipelago International, el grupo indonesio que gestionaba el Grand Aston y otros cinco hoteles bajo la marca Aston en Cuba, anunció su salida el 30 de mayo de 2026.

La empresa se retiró para evitar las sanciones secundarias impuestas por la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que penaliza a empresas extranjeras con vínculos comerciales con GAESA, el conglomerado militar cubano que controla el sector turístico de la isla.

El plazo para desinvertir venció el 5 de junio.

La salida de Archipelago se suma a la de otras cadenas como Meliá, Iberostar y Blue Diamond Resorts, que también abandonaron Cuba tras las sanciones estadounidenses.

Visa y Mastercard suspendieron transacciones en la isla a partir del 6 de junio, tras romper relaciones con Fincimex, entidad vinculada a GAESA.

El resultado es que cerca de 100 instalaciones turísticas quedaron sin operador internacional.

El panorama general del turismo cubano es devastador. Solo 30,883 turistas llegaron a Cuba en mayo de 2026, el dato mensual más bajo en años, con una caída acumulada del 58.4% en los primeros cinco meses del año.

La ocupación hotelera no supera el 10%, y el Gobierno implementó desde febrero una estrategia de «compactación turística» que ha derivado en el cierre de decenas de hoteles en todo el país.

La cadena española Barceló, que aún opera en la isla, ya anticipó su intención de marcharse: «No queremos asumir ningún riesgo», declaró la firma al anunciar que prevé salir de Cuba en 2027.