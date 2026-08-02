Hotel de La Habana estrena «carnet de asociado» en dólares para acceder a su piscina durante agosto

El Hotel Neptuno-Tritón, ubicado en Miramar, La Habana, lanzó para este agosto una membresía mensual de piscina que ofrece acceso ilimitado a este espacio por 30 dólares por persona, con la entrega inmediata de un carnet de asociado.
El establecimiento, perteneciente al grupo estatal Gran Caribe, anunció la iniciativa en su página de Facebook bajo el nombre «Proyecto de Asociados a Nuestra Piscina», describiendo la oferta como «un pago único para todo el mes de agosto» que garantiza «entrada libre a nuestra piscina durante todo el mes».
La propuesta no tardó en generar una avalancha de comentarios críticos entre los cubanos que siguen el perfil del hotel en redes sociales.
Varios usuarios señalaron que la entrada regular a la piscina ya cuesta tres dólares por persona sin consumo incluido, lo que convierte la membresía en el equivalente a diez visitas para que resulte rentable.
Las quejas apuntaron también al estado de las instalaciones y la calidad del servicio. «La peor piscina que he ido», escribió Reinier Domingues.
Manuel Fajardo reclamó: «¿Por qué no dan información completa, siempre es lo mismo, somos adivinos, qué mal servicio?»
Yoly Cabrera fue más directa en su valoración: «Dios mío. Pero tanta promoción para ese servicio. No es fácil. Es preferible las casas particulares».
Otros comentarios cuestionaron el ambiente del lugar y la gastronomía. Yeni La Chiqui resumió el escepticismo general: «Abuenooo, ni que uno fuera a ir todos los días, solo acceso a la piscina».
El hotel también respondió a una usuaria que mencionó un precio anterior en pesos cubanos, aclarando que «ese precio ya no existe» y que las tarifas «se actualizaron».
El Neptuno-Tritón arrastra un historial de deterioro documentado. En 2024, el estado de abandono del complejo fue expuesto por el youtuber cubano Marlon Hernández en un video que generó amplia repercusión, y desde 2016 se reportó que la torre Tritón llegó a cerrar por falta de agua caliente.
La oferta se inscribe en una tendencia creciente entre los hoteles estatales habaneros de cobrar el acceso a sus piscinas en divisas o a precios equivalentes.
El Hotel Nacional lanzó una pool party a 19,000 pesos de entrada más 6,000 de consumo mínimo el mes pasado durante el Mundial de Fútbol; y el Hotel Tryp Habana Libre promocionó un pasadía completo a 30 dólares en junio.
Preguntas frecuentes sobre la iniciativa de membresía del Hotel Neptuno-Tritón en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué incluye la membresía de piscina del Hotel Neptuno-Tritón?
La membresía ofrece acceso ilimitado a la piscina del hotel durante todo el mes de agosto por un pago único de 30 dólares por persona. Esta iniciativa ha sido promocionada como parte del «Proyecto de Asociados a Nuestra Piscina».
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¿Por qué ha generado críticas la membresía del Hotel Neptuno-Tritón?
La membresía ha sido criticada por varios motivos: el elevado costo en comparación con los ingresos promedio de los cubanos, el estado de las instalaciones y la calidad del servicio. Además, muchos consideran que para que la membresía sea rentable, se necesitaría visitar la piscina al menos diez veces al mes, dado que la entrada regular cuesta tres dólares.
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¿Cómo se compara esta oferta con otras iniciativas de hoteles en La Habana?
La oferta del Hotel Neptuno-Tritón se inscribe en una tendencia de hoteles estatales habaneros que cobran el acceso a sus piscinas en divisas o a precios equivalentes. Por ejemplo, el Iberostar Parque Central cobró 10,000 pesos cubanos, y el Hotel Nacional lanzó una pool party con un costo de 19,000 pesos de entrada.
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¿Cuál es la situación económica de los cubanos en relación a estos servicios hoteleros?
La mayoría de los cubanos perciben sus ingresos en pesos cubanos, lo que dificulta el acceso a servicios que se cobran en dólares. Esta dolarización del ocio hotelero excluye de facto a la mayoría de la población, que no puede permitirse estos lujos debido a sus bajos salarios y la devaluación del peso cubano.
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¿Cuáles son las reacciones de los cubanos ante estas tarifas hoteleras?
Muchos cubanos han recibido estas tarifas con incredulidad y críticas, señalando que los precios son inaccesibles para la mayoría y reflejan una desconexión con la realidad económica del país. Las quejas también se centran en las restricciones y condiciones que enfrentan para acceder a estos servicios.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.