Solo en Cuba: Parque acuático para niños cobra 500 pesos por media hora y desata indignación en redes

Niños juegan en el parque acuático Aquapar, en Ciego de Ávila, donde el acceso cuesta 500 pesos cubanos por apenas 30 minutos.

Un parque acuático para niños en Ciego de Ávila ha provocado una ola de críticas entre cubanos dentro y fuera de la isla, no por sus instalaciones, sino por su precio: 500 pesos cubanos por apenas 30 minutos de baño de los niños.

El lugar, llamado Aquapark y ubicado en las cercanías de la zona conocida como “La Turbina”, se promociona como una opción recreativa limpia, bien cuidada y con oferta gastronómica que incluye pizzas, refrescos, cerveza y otros productos. Sin embargo, lo que para algunos es una novedad, para muchos otros se ha convertido en símbolo de desconexión con la realidad del país.

En un contexto donde el salario mensual promedio apenas alcanza para cubrir lo básico, el costo de este parque ha sido percibido como inaccesible para la mayoría de las familias cubanas, especialmente aquellas con más de un hijo.

“¿Cómo puede un padre que gane 4000 pesos llevar a sus niños?”, cuestionó un usuario en redes sociales, reflejando una preocupación compartida por cientos. Otros fueron aún más contundentes: “500 pesos por media hora, no les da vergüenza”, escribió otro internauta, mientras que una madre resumió el sentir general: “Por 500 pesos debería ser el día entero, no lo que tarda un niño en cambiarse de ropa”.

Las críticas no solo apuntan al precio, sino también al tiempo limitado. Varios comentarios ironizan sobre lo poco que pueden disfrutar los niños en apenas media hora. “En lo que el niño se está quitando la ropa ya se le acabó el tiempo”, escribió un usuario, mientras otro afirmó que “es mejor ponerle una manguera en la casa”.

La indignación crece aún más al contrastar este tipo de ofertas con la realidad cotidiana en la isla. Algunos usuarios señalaron la escasez de agua en la propia provincia, cuestionando la existencia de un parque de este tipo mientras comunidades enfrentan largos ciclos sin abastecimiento. “No hay agua cada 7 o 9 días y hacen parques con piscinas”, lamentó otro comentario.

También hubo críticas al concepto mismo del parque. “¿Parque acuático? Cemento pintado y una manguera”, ironizó un internauta, mientras otros cuestionaron la calidad del agua y las condiciones reales del lugar.

Los 500 pesos que cobra el parque representan aproximadamente el 7.3% del salario promedio mensual cubano, que al cierre de noviembre de 2025 era de apenas 6,830 pesos, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

En términos del mercado informal, esos 500 pesos equivalen a casi un dólar. El tipo de cambio alcanzó un récord histórico de 520 pesos por dólar el pasado fin de semana. Pero para una familia cubana que vive con un salario estatal, la cifra golpea de otra manera.

Una familia con dos niños gastaría 1,000 pesos solo en media hora de juego, sin contar transporte ni alimentación, en un país donde el costo de vida mínimo supera los 50,000 pesos mensuales y la canasta básica para dos personas ronda entre 25,000 y 27,000 pesos al mes.

El fenómeno del Aqua Park de Ciego de Ávila no es un caso aislado. Ante el deterioro y abandono generalizado de las instalaciones recreativas estatales —parques infantiles con estructuras oxidadas y peligrosas en todo el país—, el sector privado ha llenado el vacío con atracciones para niños a precios que muchos cubanos consideran abusivos.

El caso más conocido es el Jalisco Park de La Habana, reabierto en julio de 2023 bajo gestión privada, que generó largas colas pero también denuncias de precios elevados. Padres cubanos reportaron que debían llevar "hasta 20,000 pesos" para una visita familiar. En Pinar del Río, el sector privado también aprovechó el deterioro del parque estatal Paquito González para instalar parques inflables, con quejas similares por los costos.