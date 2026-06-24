Cubano con orden de deportación admite haber votado ilegalmente en EE.UU.

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Un ciudadano cubano se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por registrarse y votar ilegalmente en una elección federal a pesar de no ser ciudadano estadounidense.

Roberto Figueredo, un cubano cuya residencia permanente legal había sido revocada y tenía una orden de deportación de EE.UU. vigente, admitió su culpabilidad ante un tribunal federal, anunció este lunes la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

El 29 de enero de 2020, Figueredo presentó una solicitud de registro de votante en Florida afirmando falsamente que era ciudadano estadounidense y tenía derecho a votar, precisó el comunicado.

«En ese momento, Figueredo era un delincuente convicto cuyos derechos de voto no habían sido restituidos. El 1 de octubre de 2020, votó a sabiendas en una elección federal», señaló la Fiscalía Federal.

El 30 de septiembre de 2025, el cubano se declaró culpable de emitir un voto falso y de votar siendo extranjero y fue sentenciado el 4 de febrero de este año.

Figueredo fue uno de los tres extranjeros condenados en casos separados por participar en elecciones federales estadounidenses sin tener derecho a ello.

Las autoridades informaron que Moisés Lima Junior, ciudadano brasileño que obtuvo la residencia permanente en enero de 2024, se inscribió para votar apenas un mes después alegando falsamente ser ciudadano, y ejerció el derecho al sufragio en octubre de ese mismo año en las elecciones federales. Se declaró culpable en febrero pasado y fue sentenciado el 27 de mayo.

Gordon Louis, ciudadano haitiano con antecedentes penales, votó en las elecciones generales de 2020 para cargos federales, incluidos presidente, vicepresidente y miembro de la Cámara de Representantes, a pesar de saber que no era ciudadano estadounidense. Se declaró culpable de votar siendo extranjero y fue sentenciado el 15 de abril.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre las sentencias.

«La ley federal exige que una persona sea ciudadana estadounidense para registrarse y votar en las elecciones federales. Según los registros judiciales, los tres acusados ​​se registraron y votaron en las elecciones federales a sabiendas de que no cumplían los requisitos para hacerlo por no ser ciudadanos estadounidenses», puntualizó la Físcalía Federal.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones fue categórico al anunciar las condenas: «Votar en elecciones federales es uno de los derechos y responsabilidades más importantes de la ciudadanía estadounidense».

Advirtió que «la ley federal es clara: sólo los ciudadanos de Estados Unidos pueden votar en elecciones federales. Estos acusados admitieron haber violado dicha ley a sabiendas».

«El Distrito Sur de Florida está comprometido a proteger la integridad de nuestras elecciones y a garantizar que rindan cuentas quienes socavan la confianza pública en el proceso electoral», concluyó el fiscal Reding Quiñones.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por las unidades de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami y Fort Lauderdale, con asistencia del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

Figueredo no es el único cubano con estatus migratorio irregular que ha comparecido ante la justicia por participar en elecciones sin cumplir los requisitos para ello.

En enero, Cecilia Castellanos, cubana con orden de deportación desde 1999, fue condenada a cinco años de prisión por votar ilegalmente en Arkansas en las elecciones de noviembre de 2024.

En ese caso, la investigación fue activada por una denuncia del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que detectó irregularidades en los registros electorales de ese estado.

En abril de 2024, las autoridades de Miami-Dade detuvieron al cubano Lázaro Valle Villar, de 74 años, acusado de haberse inscrito y participado ilegalmente en el proceso electoral estadounidense sin poseer la ciudadanía.