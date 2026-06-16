Estafadores usan IA para engañar a familias cubanas en compras de motorinas y paneles solares

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Una nueva modalidad de fraude que combina inteligencia artificial, manipulación psicológica y la desesperación de muchas familias cubanas por conseguir paneles solares o motorinas está encendiendo las alarmas en redes sociales.

La advertencia fue lanzada en redes sociales por el creador de contenido Luis Manresa, conocido como "Intermóvil", quien denunció una estafa en la que los delincuentes utilizan fotografías de las propias viviendas de las víctimas para fabricar imágenes falsas que parecen completamente reales.

El esquema comienza cuando una persona en Cuba contacta a supuestos vendedores interesados en ofrecer kits solares o motorinas, dos de los productos más buscados actualmente debido a los prolongados apagones y la crisis del combustible.

Durante la supuesta negociación, los vendedores solicitan una fotografía del techo de la vivienda —si se trata de paneles solares— o de la fachada de la casa en caso de una motorina.

Ese es el primer paso del engaño.

Utilizando herramientas de inteligencia artificial, los estafadores crean imágenes manipuladas donde el producto aparece supuestamente instalado o entregado.

"Colocan la motorina en la puerta de tu casa o te colocan los paneles en el techo. Y la imagen queda tan real que asusta", explicó Manresa.

Mientras preparan el montaje, los delincuentes intentan dejar incomunicada a la víctima en Cuba. Para ello utilizan diferentes pretextos: le piden poner el teléfono en modo avión, desconectarse durante algunos minutos o incluso buscan apoderarse de su cuenta de WhatsApp.

Con la víctima fuera de contacto, envían la imagen falsa al familiar en el extranjero encargado de realizar el pago.

"Como estás incomunicado, el estafador le manda la foto falsa a tu familiar con la motorina en la puerta o los paneles ya instalados", relató Manresa.

Al no poder verificar la información con su pariente en Cuba y convencido de que la entrega ya se realizó, el familiar termina enviando el dinero. El producto nunca llega.

Según el influencer, los dos casos —uno relacionado con paneles solares y otro con una motorina— ocurrieron apenas un día antes de que publicara su denuncia.

"Si te piden una foto del frente de tu casa o del techo de tu casa, bórralos y bloquéalos al momento", recomendó.

Los testimonios publicados en los comentarios del video sugieren que el fraude ya ha afectado a varias personas.

Una usuaria contó que descubrió el engaño porque la imagen generada por inteligencia artificial mostraba un automóvil con una rueda sobre una acera inexistente frente a su vivienda. Otro usuario aseguró haber perdido 1,800 dólares. Una tercera persona relató que intentaron cobrarle 3,500 dólares y le exigieron instalar una aplicación externa para coordinar la supuesta entrega.

Entre los comentarios también apareció otra variante conocida como "estafa puente". En ese esquema, un intermediario fraudulento pone en contacto a un vendedor real y a un comprador real sin que ninguno conozca la maniobra, quedándose finalmente con el dinero de la transacción.

La nueva modalidad se suma a una creciente ola de delitos digitales en Cuba.

En abril, el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) alertó sobre el robo de cuentas de WhatsApp mediante códigos de verificación. Más recientemente, CUPET denunció la existencia de páginas fraudulentas que utilizaban su imagen para vender gas licuado y paneles solares. Cimex también emitió advertencias similares por intentos de suplantación de identidad.

Especialistas en ciberseguridad han advertido que los adultos mayores suelen ser las principales víctimas de estos esquemas debido a su menor familiaridad con las herramientas digitales y a la dependencia que muchos tienen de familiares emigrados para realizar compras o pagos desde el extranjero.

Ante el avance de estas tecnologías, Manresa lanzó una advertencia sencilla para los cubanos dentro y fuera de la isla:

"La tecnología avanza y los estafadores también. Guerra avisada no mata soldado. Ni fotos de casa, ni modo avión, nada".