40 y pico de horas sin corriente: Cubana llora de impotencia y exige que no manden más boinas negras a intimidar al pueblo

Una cubana identificada como Yanexi Vázquez publicó este martes un video en Facebook en el que llora de impotencia y denuncia llevar más de 40 horas sin electricidad en su barrio, en un testimonio que resume el agotamiento de millones de cubanos ante la peor crisis energética en décadas.

El clip de un minuto, que acumuló más de 535,000 vistas y más de 26,000 reacciones, muestra a Vázquez interpelando directamente al régimen con una pregunta que recorre la Isla entera: «Yo me pregunto hasta cuándo, 40 y pico de horas sin corriente, ahora que si déficit, que si no sé qué, mentira, todo es mentira».

En su barrio, según relata, la electricidad llega apenas una hora y media al día. «¿Pa' qué la ponen? Una hora, ¿qué resuelve un ser humano en una hora?», pregunta entre lágrimas.

Vázquez también rechazó la respuesta represiva del gobierno y lanzó una advertencia directa a las autoridades: «No manden más camiones de boinas negras, ni manden a más nadie para intimidar al pueblo. Aquí todo el mundo está cansado. Pero yo me cansé de callar, me cansé».

Su denuncia llega en uno de los días más críticos para el sistema eléctrico cubano. Este martes, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional de apenas 1,180 MW frente a una demanda de 2,780 MW, con una afectación máxima proyectada de 2,075 MW en horario pico, suficiente para dejar sin suministro al 65% del país.

Un fallo en la línea de transmisión entre Rente y Santiago de Cuba dejó además a toda la provincia de Granma sin electricidad.

Las causas son estructurales: 1,203 MW indisponibles por falta de combustible, 106 centrales de generación distribuida fuera de servicio y termoeléctricas envejecidas con averías recurrentes.

La central Antonio Guiteras, una de las más importantes del país, salió de servicio el 15 de junio, disparando el déficit a más de 2,085 MW.

Los cortes de 40 horas o más no son un caso aislado. En Matanzas se han registrado hasta 85 horas consecutivas sin electricidad; en Granma, más de 72; en Holguín, apenas tres horas de corriente diaria.

El 20 de junio, vecinos del municipio Playa denunciaron 40 horas de apagón en su circuito mientras el bloque frente a sus casas tenía luz, evidenciando una distribución inequitativa del suministro.

La crisis ha paralizado también otros servicios esenciales. ETECSA admitió que los apagones están dejando la telefonía móvil sin servicio, y el 21 de junio los habaneros debieron cruzar a pie el túnel de la bahía tras siete horas sin servicio de autobuses.

La respuesta ciudadana ha escalado desde cacerolazos nocturnos hasta quema de basureros y gomas en las calles. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas solo en mayo de 2026, la cifra mensual más alta conocida, y medios independientes califican la oleada de junio como la mayor movilización popular desde el 11 de julio de 2021.

El régimen ha respondido con despliegue de fuerzas especiales, cortes de internet en zonas de protesta y al menos 14 arrestos documentados en La Habana desde marzo.

Es precisamente ese despliegue al que alude Vázquez al final de su video, con una frase que condensa el hartazgo de una población al límite: «¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo es la falta de respeto? Aquí todo está mal, todo está mal. Ya no digan más mentiras».