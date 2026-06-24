«¿Hasta dónde vamos a llegar?» La angustia de una cubana ante la eliminación del tope de precios

Una cubana identificada como Yunisleidis Hernández resumió en poco más de un minuto el miedo colectivo que recorre la isla tras la decisión del régimen de eliminar los topes de precios para productos básicos como el pollo, el aceite, la leche en polvo, las pastas y las salchichas.

Su video publicado en Facebook se convirtió en un termómetro del estado de ánimo popular ante una medida que entró en vigor el 20 de junio.

«Me dijeron que el tope del precio se eliminaba. Que ahora todo depende de la competencia, mi amor. Pero seamos sinceros, ¿qué competencia puede haber cuando el bolsillo de cada cubano está vacío?», pregunta Hernández en el video, con una mezcla de incredulidad y agotamiento que resonó entre miles de cubanos.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, firmada por el ministro Vladimir Regueiro Ale y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria el 20 de junio. La resolución deroga los controles establecidos en julio de 2024, que habían fijado precios máximos para seis productos de importación.

El propio presidente Miguel Díaz-Canel reconoció el fracaso de esos controles ante la Asamblea Nacional el 18 de junio: «Los topes de precio en la práctica no lograron contener la inflación. Muchas veces provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios, menos recaudación de impuestos».

La eliminación de los topes forma parte de un paquete de 176 medidas de transformación económica presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante el parlamento los días 18 y 19 de junio, y avalado por el Comité Central del Partido Comunista el 17 de junio con la participación de Raúl Castro por videoconferencia.

Pero para Hernández, y para millones de cubanos, la lógica de mercado que el régimen invoca suena vacía frente a una realidad aplastante: «Llevamos años viendo cómo los precios suben, cómo el dólar se dispara en el mercado informal y como cada vez vamos a la tienda o al agromercado, la cifra es más alta que la anterior».

Los números respaldan esa percepción. La inflación interanual en Cuba alcanzó 15,89% en mayo de 2026, con alimentos y bebidas subiendo un 19,24%.

El salario medio oficial es de apenas 6.930 pesos, equivalente a unos 10 dólares, mientras el economista Javier Pérez Capdevila estima que una familia necesita 96.000 pesos mensuales solo para cubrir lo esencial. El peso cubano ha perdido aproximadamente un 40% de su valor en un año.

En provincias como Guantánamo, el aceite envasado ya alcanzaba 1.555 pesos por litro y la leche en polvo 1.739 pesos por 500 gramos antes incluso de que se eliminaran los topes. Economistas como Pedro Monreal advirtieron desde 2024 que los controles generarían inflación reprimida y desabastecimiento, y la realidad confirmó esas advertencias.

Ahora, sin topes y con salarios que no alcanzan ni para la comida de la semana, la pregunta que Hernández lanza al aire condensa la desesperanza de toda una población: «El dólar sube, los productos suben, y la gente, la gente se siente a la deriva».